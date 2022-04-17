Victor Yang: К творчеству равнодушен - шутить с матами - много ума не надо. Пытался посмотреть один выпуск ЧБД - не моё совсем - ржут что-то между собой, грязью поливают друг друга.
Иногда вставить мат тоже надо уметь. Почитай эпиграммы Гафта, которые с матами - вот где искусство!И вопрос - выпуск с каким гостем ты смотрел?И туда идут, зная, что там будет - маты, ржач, будут перебивать друг друга, поливают грязью. Но идут!
111: Ибо завтра, а я верю, что там кто то есть, вам зачтется и это в том числе, а не только сеять вокруг рознь и ненависть..
Бедняги, они так любят детей, что непонятно, как они умудряются столько кушать, когда где-то в Африке дети умирают от голода. Они так сильно переживают за инвалидов, что их залитые слезами глаза не видят западных санкций, которые ограничивают поставки лекарств и медицинского оборудования российским инвалидам. Они так любят российского оппозиционера Навального, что эта любовь не позволяет им увидеть как украинские власти пытают украинского оппозиционера Медведчука. Они так сильно кричат о мире на Украине, что за этими криками не замечают накачивания этой страны оружием, чтобы она могла продолжать войну. Они против войны, но прикусили языки, когда бомбили Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и вся западная клика посылала туда своих военных. Они стонут и плачут, но цена этим кривляниям равна тридцати сребреникам, за которые они продали свою веру, душу и совесть.
Ох, уже ночь.. Ну как прошла попытка быть в Вербное Воскресенье не злым, не алчным и прожить без ненависти? Кому то удалось? Удастся ли так прожить всю страстную неделю? Удастся ли хотя бы на эту неделю не желать смерти близкому народу, требуя кого то убить, уничтожить, поставить на колени... Ну, посмотрим.. Как сегодня, все прошло вполне богоугодно, за исключением... хм, они всегда есть, во всех уравнениях, их небольшая погрешность.. Но основа, основа должна оставаться непогрешимой, золотой и крепкой серединой. Держитесь ребятки!
Ну и конечно, нужно сделать День Скорби по детям братского народа . Надеюсь это будет 9 мая.. Неполные два месяца -
"Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и свыше 361 ранены"
Да, за неполных два месяца детей уничтожено больше, чем за 8 лет полномасштабной войны там же.. Согласен, много, но прежде всего пусть посмотрят на это те, кто требует мстить и выжигать весь народ Украины и за каких то неполных два месяца, они считают это Успехом, что смерть сегодня детей за пару месяцев превосходит смерть периода за 8 лет.. Чем нам гордиться то перед 9 мая, смертями самых беззащитных нашего братского народа? Это не наша с вами гордость, это наш с вами Позор и от него уже не отмыться..
YESNO: YouTube-канал «Мультики студии Союзмультфильм» ограничил россиянам доступ к советскому мультфильму «Сокровища затонувших кораблей» 1973 года
Хм.. Это как? Как может ограничить какой то американец просматривать кому то на его территории его же мультики или фильмы? Может и нам тоже ограничить американцам смотреть Скруджа Магдака? Ну это же смешно в конце концов.. Захотела бабушка посмотреть Ежика в тумане по Первому каналу и на тебе, на канале объява - американец не разрешает! Вот те на приехали!
Правители Государства Российского! От Рюрика до Путина В коллекцию вошла 121 монета Оригинальные монеты Банка России с полимерным покрытием! Коллекции выпущены в 3-х номиналах: 2р, тираж 1000 экз., стоимость 2990 рублей 5р, тираж 500 экз., стоимость 4990 рублей 10р, тираж 100 экз., стоимость 7990 рублей
Коллекция состоит из 121 монеты Рюрик (862-879) Олег Вещий (879-912) Игорь Рюрикович (912-945) Ольга (945-960) Святослав Игоревич (945-972) Ярополк Святославович (972-978) Владимир Красное Солнышко (978-1015) Святополк Окаянный (1015-1016) Ярослав Мудрый (1016-1054) Изяслав Ярославович (1054-1078) Всеслав Брячиславич (1068-1069) Святослав Ярославич (1073-1076) Всеволод Ярославич (1076-1093) Святополк Изяславич (1093-1113) Владимир Мономах (1113-1125) Мстислав Великий (1125-1132) Ярополк Владимирович (1132-1139) Вячеслав Владимирович (1139) Всеволод Ольгович (1139-1146) Игорь Ольгович (1146) Изяслав Мстиславич (1146-1149) Юрий Долгорукий (1149-1157) Ростислав Мстиславич (1154-1167) Изяслав Давыдович (1155-1161) Мстислав Изяславич (1159-1170) Андрей Боголюбский (1157-1174) Ярополк Ростиславич (1174-1175) Михалко Юрьевич (1175-1176) Всеволод Большое Гнездо (1176-1212) Константин Всеволодович (1216-1218) Юрий Всеволодович (1212-1238) Ярослав Всеволодович (1238-1246) Святослав Всеволодович (1246-1248) Михаил Хоробрит (1248) Андрей Ярославич (1248-1252) Александр Невский (1252-1263) Ярослав Ярославич (1263-1272) Василий Ярославич (1272-1276) Дмитрий Александрович (1276-1294) Андрей Александрович (1281-1304) Михаил Ярославич (1305-1318) Юрий Данилович (1318-1322) Дмитрий Грозные Очи (1322-1326) Александр Михайлович (1326-1328) Иван I Калита (1325-1340) Симеон Гордый (1340-1353) Иван II Красный (1353-1359) Алексей Бяконт (1359-1368) Дмитрий Донской (1359-1389) Василий I Дмитриевич (1389-1425) Софья Витовтовна (1425-1432) Василий II Темный (1425-1462) Юрий Звенигородский (1433) Василий Косой (1434) Дмитрий Шемяка (1445-1447) Иван III Великий (1462-1505) Иван Молодой (1470-1490) Дмитрий Внук (1498-1502) Василий III Иванович (1505-1533) Елена Глинская (1533-1538) Иван IV Грозный (1533-1584) Симеон Бекбулатович (1575-1576) Фёдор I Блаженный (1584-1598) Ирина Годунова (1598) Борис Годунов (1598-1605) Фёдор II Годунов (1605) Лжедмитрий I (1605-1606) Василий IV Шуйский (1606-1610) Лжедмитрий II (1607-1610) Фёдор Мстиславский (1610-1612) Владислав IV Ваза (1610-1613) Дмитрий Трубецкой (1611-1613) Иван Заруцкий (1611-1612) Прокопий Ляпунов (1611) Дмитрий Пожарский (1612-1613) Кузьма Минин (1612-1613) Михаил Фёдорович (1613-1645) Патриарх Филарет (1619-1633) Алексей Михайлович (1645-1676) Фёдор III Алексеевич (1676-1682) Софья Алексеевна (1682-1689) Иван V Алексеевич (1682-1696) Пётр I Великий (1682-1725) Екатерина I (1725-1727) Пётр II (1727-1730) Анна Иоанновна (1730-1740) Анна Леопольдовна (1740-1741) Иван VI (1740-1741) Елизавета Петровна (1741-1761) Пётр III (1761-1762) Екатерина II Великая (1762-1796) Павел I (1796-1801) Александр I (1801-1825) Николай I (1825-1855) Александр II (1855-1881) Александр III (1881-1894) Николай II (1894-1917) Львов Г. Е. (1917) Керенский А. Ф. (1917) Колчак А. В. (1918-1920) Деникин А. И. (1920) Ленин В. И. (1917-1924) Каменев Л. Б. (1917) Свердлов Я. М. (1917-1919) Владимирский М. Ф. (1919) Калинин М. И. (1919-1946) Шверник И. М. (1946-1953) Ворошилов К. Е. (1953-1960) Микоян А. И. (1964-1965) Подгорный Н. В. (1965-1977) Кузнецов В. В. (1982-1985) Громыко А. А. (1985-1988) Сталин И. В. (1922-1953) Хрущёв Н. С. (1953-1964) Брежнев Л. И. (1964-1982) Андропов Ю. В. (1982-1984) Черненко Е. У. (1984-1985) Горбачёв М. С. (1985-1991) Ельцин Б. Н. (1991-1999) Медведев Д. А. (2008-2012) Путин В. В. (1999-н.в.) Что из себя представляют монеты? В основе оригинальный монеты Банка России, которые являются платежеспособными. На монеты наноситься полимерное покрытие. По качеству подобно эмали (не слезает, не тускнеет). Преимущество перед эмалью в том, что можно нанести любое изображение и рельеф монеты не будет заметен.
Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать