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Ибо завтра, а я верю, что там кто то есть, вам зачтется и это в том числе, а не только сеять вокруг рознь и ненависть..



Цитата:Бедняги, они так любят детей, что непонятно, как они умудряются столько кушать, когда где-то в Африке дети умирают от голода. Они так сильно переживают за инвалидов, что их залитые слезами глаза не видят западных санкций, которые ограничивают поставки лекарств и медицинского оборудования российским инвалидам. Они так любят российского оппозиционера Навального, что эта любовь не позволяет им увидеть как украинские власти пытают украинского оппозиционера Медведчука. Они так сильно кричат о мире на Украине, что за этими криками не замечают накачивания этой страны оружием, чтобы она могла продолжать войну. Они против войны, но прикусили языки, когда бомбили Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и вся западная клика посылала туда своих военных. Они стонут и плачут, но цена этим кривляниям равна тридцати сребреникам, за которые они продали свою веру, душу и совесть.