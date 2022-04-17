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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10952
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 19:25
#7201
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Да, у вас раньше на неделю.
У нас сейчас пошла Страстная неделя
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4783
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 19:28
#7202
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Цитата:
111:

----В 2022 году Пасха состоится:по католическому календарю – 17.04.22;по православному календарю – 24.04.22.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10952
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 19:43
#7203
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Цитата:
Гога:
православному календарю – 24.04.22.

Будем яйки кушать, водка пить..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 19:48
#7204
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Цитата:
Гога:
по католическому календарю – 17.04.22;по православному календарю – 24.04.22.

Тнперь и я - знаю... :lol: ;-)
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