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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 480 из 481«1...478479480481»
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10952
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 13:03
#7186
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Цитата:
drakon:
Витя купил сегодня карту памяти, для фотоаппарата. Будет кажлый коммент - фотать... свой...

Как это?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10952
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 13:04
#7187
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Цитата:
drakon:
Товарищи! С Пасхой Вас -

Ну и вас с Барбарой, с Вербным Воскресеньем!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10952
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 13:05
#7188
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У нас пока поймут, что праздник во дворе, до вечера, до первой стопки..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 13:30
#7189
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Цитата:
111:
Как это?

А чтобы, потом - доказать.
Что я не - нарушал... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10952
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 15:33
#7190
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 15:35
#7191
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Яйца очень - вкусные... :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 15:40
#7192
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Покупаем, уже - варённые.
Экономим энергию... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 16:04
#7193
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Как, завещает - О.Шольц... :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10952
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 17:27
#7194
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Цитата:
drakon:
Покупаем, уже - варённые. Экономим энергию...

Да ну, вареные?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10952
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 17:27
#7195
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А че, сегодня разве, через неделю вроде?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 19:06
#7196
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Цитата:
111:
через неделю вроде?

Пасха - сегодня... :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 19:12
#7197
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Цитата:
111:
Да ну, вареные?

Варёные, продаются круглый год.
И крашенные, они. Стоят на
30 центов - дороже... :lol: :lol:
И срок годности - меньше... ;-)

[Исправлено: drakon, 17.04.2022 - 19:14]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10952
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 19:12
#7198
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Цитата:
drakon:
Пасха - сегодня...

А, у нас через неделю..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24687
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 19:15
#7199
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Цитата:
111:
А, у нас через неделю..

А мне кажется, через две... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10952
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 19:16
#7200
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Цитата:
drakon:
мне кажется, через две.

После Вербного у нас через неделю вроде, моя пошла домой одеться, придет, спрошу.
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