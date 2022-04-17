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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 14:44
#166
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Цитата:
drakon:
Отец - фотает..

Это главное, им будет что вспомнить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 14:47
#167
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Тишина..
Во дворе только мы..
Жена на качелях еще катается..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24682
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 14:53
#168
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Цитата:
111:
Жена на качелях еще катается..

Я не - вижу... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 15:02
#169
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Цитата:
drakon:
не - вижу...

Уже слезла

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24682
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 15:38
#170
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Марик, посмотрел 37 фото, А.Пугачёвой.
А зат, у неё - "никакой".
Нету зата, у неё... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 15:39
#171
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Вот она, немножко качается, ругается что фотаю

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 15:40
#172
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Цитата:
drakon:
Марик, посмотрел 37 фото, А.Пугачёвой. А зат, у неё - "никакой

У Пугачевой?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24682
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 15:42
#173
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Цитата:
111:
У Пугачевой?

Да, у неё... :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 17:02
#174
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Плов без мяса в Рудном, блин, не лезет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 17:02
#175
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Цитата:
drakon:
Да, у неё...

Надо посмотреть как то..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24682
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 17:05
#176
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Цитата:
111:
Плов без мяса в Рудном, блин, не лезет..

Как, без мяса? Ну - подставили, тебя... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.04.22 - 17:09
#177
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Цитата:
drakon:
Как, без мяса? Ну -

Мясо Амирка по дороге слопал..
Но и моя поклала мало, думал я есть не буду..
Обычно плов никогда не ем почти, только с голодухи..
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Страница 12 из 12«1...101112
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