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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10941
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 13:03
#7186
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Цитата:
drakon:
Витя купил сегодня карту памяти, для фотоаппарата. Будет кажлый коммент - фотать... свой...

Как это?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10941
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 13:04
#7187
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Цитата:
drakon:
Товарищи! С Пасхой Вас -

Ну и вас с Барбарой, с Вербным Воскресеньем!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10941
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 13:05
#7188
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У нас пока поймут, что праздник во дворе, до вечера, до первой стопки..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24681
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 13:30
#7189
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Цитата:
111:
Как это?

А чтобы, потом - доказать.
Что я не - нарушал... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10941
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 15:33
#7190
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24681
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 15:35
#7191
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Яйца очень - вкусные... :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24681
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 15:40
#7192
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Покупаем, уже - варённые.
Экономим энергию... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24681
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.22 - 16:04
#7193
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Как, завещает - О.Шольц... :lol:
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