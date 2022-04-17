Нет чтоб порадоваться, вместе с нами, мусульманами, которым кстати нельзя злословить, за нас, за Казахстан, эти люди Войны, даже свой праздник не видят и не хотят.. Не хотят Прощения и Покаяния. Сея ненависть вокруг себя и какую то окаянную злобу.. Что с этими людьми произошло, которые буквально вчера улыбались и украинцу, и татарину, и казаху, а сейчас вот готовы убить сию секунду, дай им волю, смеются над убиенными детьми, которых убивают по их мнению собственные родители.. А ведь их праздник сейчас, христианский.. Но их жестокость уже так въелась в них, что они уже ничего не замечают.. Эти глаза, налитые кровью..
Интересно с ними, когда говоришь что ты против войны, обижаются, жалуются, ннавидят буквально.. Всегда говорю, в дискуссиях тут нет ничего личного, просто мнения. Нет. Надо обидеться, надо ненавидеть лично, надо пугать пугалками какими то и тд и тп.. Зачем? Ладно кто то обозвал ваших родителей, унизил бы или оскорбил лично. Человек выразил мнение что он против войны и надо тут такой хай вай с ненавистью разводить? Сержу привет, Лаврову, еще кому то, с кем раньше нормально вроде общался, а тут ого, да он против войны.. И начинаются какие то сплетни лично, даже в личке обзываться начинают, ничем не брезгуют.. Хотят чтоб я проявил слабость и нажаловался. Ну что с этого? Ну три дня в бан и? Дальше? Если бы за 16 лет, которые тут нахожусь обращал бы на каждого внимание, то давно бы в психушке лежал.. Потому не жалуюсь. Смысла нет. Так то вот, друзья христиане..
Покаяние надо, Покаяние и Прощение. Ибо из за таких людей, кто хочет войны, кто толкает на войну убивать и убивать и еще раз убивать, из за каких то присоединений к какому то там миру территорий, гибнут ни в чем неповинные люди, дети, старики, женщины, инвалиды.. Надо каяться, ибо вы согрешили.. Ибо завтра, а я верю, что там кто то есть, вам зачтется и это в том числе, а не только сеять вокруг рознь и ненависть.. В эти христианские праздники.. Хотя бы..
Сабыр: Крайне неприятный товарищ. Надменный и злой. На зрителей смотрел свысока. А на экране,смотришь,норм чувак.
на концертах не был, но и на экране он бывает таким - смотрел несколько выпусков ЧБД, и понимаю, что там и по сценарию нужно себя так вести, но местами прям коробило. А так ничего не скажу плохого, над собой посмеяться может (когда Абрамов в Игре его пародировал), единственное на концерте, где девушка в платье с красными пятнами вышла - мне кажется шутка была слишком жесткой и не уместной.
Цитата:
abaika95: В будущем
а где раздают такие книжечки? в pdf/fb2 скачать можно?) или выдают только в обмен на цитирование их содержимого?)
Цитата:
serg kost: Вот почему Кадыров стал героем для мусульман всего мира?
Для всего не факт, есть страшные тенденции, отмеченные в статье от Земляка, это пугает, мягко говоря.
Для DVD. "Скажите,Гафуров, а если я сомневаюсь в вашей компетенции и пишу об этом здесь, это нарушение?" Безусловно! Как можно сомневаться в компетенции человека, обнаружившего нарушения в словах "жалкий" и "ничтожный"?! ПыСы. Он обидится и начнут тебя тереть за всё подряд.
lavprof: на концерте, где девушка в платье с красными пятнами вышла - мне кажется шутка была слишком жесткой и не уместной.
Уместная шутка на неуместное поведение. Какого черта выперлась на чужом концерте и пыталась его сорвать? В результате ещё и опозорилась. Это же всё равно что ночью пойти в одиночку в криминальный район в дорогой одежде. К творчеству равнодушен - шутить с матами - много ума не надо. Пытался посмотреть один выпуск ЧБД - не моё совсем - ржут что-то между собой, грязью поливают друг друга. Но тут было в тему прям.
Victor Yang: Уместная шутка на неуместное поведение.
за поведение согласен, но меня все же шутка слегка покоробила. Да, ей (девушке) не место было там, тем более если человек обходит тему Украины на своем концерте стороной (не в курсе даже говорил ли он там что-нибудь, но думаю нет), то значит он не хочет об этом говорить, но если даже капелька этого выхода в таком наряде призывала обратить внимание именно на погибших мирных жителей - шутка жесткая. При этом я его не осуждаю, шутка как раз в стиле ЧБД, и да, вполне уместная на эту выходку, но, имхо, не уместная касаемо происходящего на/в Украине. Хотя опять же, может он вообще абстрагировался от происходящего там. Как то так, не мастер слова в предложения связные выстраивать) математического направления я)
Цитата:
111: Почему роскомнадзор не заблокирует Телеграмм?
А зачем? Там вон Маск, если не дадут выкупить Твиттер, будет пробовать выкупить Телеграм скорее всего, он хочет чтобы была соц. сеть с абсолютной свободой слова) даже страшно, во что тогда она может превратиться. Ну и в телеге как ни крути все новости сейчас, да и для нее даже отдельный впн не нужен для обхода, в настройках сразу можно прокси вставлять и все. Кстати, там и автоматический переводчик есть, можно подписываться на зарубежные каналы, автоматом все будет на указанном языке (сам правда не пробовал).
lavprof: как вариант - попытка показать, какую сторону поддерживают известные казахстанцы, работающие в РФ
Это постфактум мы узнали кто она такая. А тут комик стоит, выступает и тут какая-то неизвестная баба в белой одежде с красными пятнами лезет на сцену. Какая у него должна быть реакция? Почему он должен был сразу связать это с Украиной? Он и выдал моментально что пришло в голову, причем в соответствии со своей задачей.
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