Отправлено: - 11:39

Сабыр: Крайне неприятный товарищ. Надменный и злой. На зрителей смотрел свысока. А на экране,смотришь,норм чувак.

abaika95: В будущем

serg kost: Вот почему Кадыров стал героем для мусульман всего мира?

Цитата:на концертах не был, но и на экране он бывает таким - смотрел несколько выпусков ЧБД, и понимаю, что там и по сценарию нужно себя так вести, но местами прям коробило. А так ничего не скажу плохого, над собой посмеяться может (когда Абрамов в Игре его пародировал), единственное на концерте, где девушка в платье с красными пятнами вышла - мне кажется шутка была слишком жесткой и не уместной.Цитата:а где раздают такие книжечки? в pdf/fb2 скачать можно?) или выдают только в обмен на цитирование их содержимого?)Цитата:Для всего не факт, есть страшные тенденции, отмеченные в статье от, это пугает, мягко говоря.