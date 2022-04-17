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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 10:39
Нет чтоб порадоваться, вместе с нами, мусульманами, которым кстати нельзя злословить, за нас, за Казахстан, эти люди Войны, даже свой праздник не видят и не хотят..
Не хотят Прощения и Покаяния.
Сея ненависть вокруг себя и какую то окаянную злобу..
Что с этими людьми произошло, которые буквально вчера улыбались и украинцу, и татарину, и казаху, а сейчас вот готовы убить сию секунду, дай им волю, смеются над убиенными детьми, которых убивают по их мнению собственные родители..
А ведь их праздник сейчас, христианский..
Но их жестокость уже так въелась в них, что они уже ничего не замечают..
Эти глаза, налитые кровью..
[Исправлено: 111, 17.04.2022 - 10:40]
Не хотят Прощения и Покаяния.
Сея ненависть вокруг себя и какую то окаянную злобу..
Что с этими людьми произошло, которые буквально вчера улыбались и украинцу, и татарину, и казаху, а сейчас вот готовы убить сию секунду, дай им волю, смеются над убиенными детьми, которых убивают по их мнению собственные родители..
А ведь их праздник сейчас, христианский..
Но их жестокость уже так въелась в них, что они уже ничего не замечают..
Эти глаза, налитые кровью..
[Исправлено: 111, 17.04.2022 - 10:40]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 10:48
Интересно с ними, когда говоришь что ты против войны, обижаются, жалуются, ннавидят буквально..
Всегда говорю, в дискуссиях тут нет ничего личного, просто мнения.
Нет.
Надо обидеться, надо ненавидеть лично, надо пугать пугалками какими то и тд и тп..
Зачем?
Ладно кто то обозвал ваших родителей, унизил бы или оскорбил лично.
Человек выразил мнение что он против войны и надо тут такой хай вай с ненавистью разводить?
Сержу привет, Лаврову, еще кому то, с кем раньше нормально вроде общался, а тут ого, да он против войны..
И начинаются какие то сплетни лично, даже в личке обзываться начинают, ничем не брезгуют..
Хотят чтоб я проявил слабость и нажаловался.
Ну что с этого?
Ну три дня в бан и?
Дальше?
Если бы за 16 лет, которые тут нахожусь обращал бы на каждого внимание, то давно бы в психушке лежал..
Потому не жалуюсь.
Смысла нет.
Так то вот, друзья христиане..
Всегда говорю, в дискуссиях тут нет ничего личного, просто мнения.
Нет.
Надо обидеться, надо ненавидеть лично, надо пугать пугалками какими то и тд и тп..
Зачем?
Ладно кто то обозвал ваших родителей, унизил бы или оскорбил лично.
Человек выразил мнение что он против войны и надо тут такой хай вай с ненавистью разводить?
Сержу привет, Лаврову, еще кому то, с кем раньше нормально вроде общался, а тут ого, да он против войны..
И начинаются какие то сплетни лично, даже в личке обзываться начинают, ничем не брезгуют..
Хотят чтоб я проявил слабость и нажаловался.
Ну что с этого?
Ну три дня в бан и?
Дальше?
Если бы за 16 лет, которые тут нахожусь обращал бы на каждого внимание, то давно бы в психушке лежал..
Потому не жалуюсь.
Смысла нет.
Так то вот, друзья христиане..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 10:52
Покаяние надо, Покаяние и Прощение.
Ибо из за таких людей, кто хочет войны, кто толкает на войну убивать и убивать и еще раз убивать, из за каких то присоединений к какому то там миру территорий, гибнут ни в чем неповинные люди, дети, старики, женщины, инвалиды..
Надо каяться, ибо вы согрешили..
Ибо завтра, а я верю, что там кто то есть, вам зачтется и это в том числе, а не только сеять вокруг рознь и ненависть..
В эти христианские праздники..
Хотя бы..
Ибо из за таких людей, кто хочет войны, кто толкает на войну убивать и убивать и еще раз убивать, из за каких то присоединений к какому то там миру территорий, гибнут ни в чем неповинные люди, дети, старики, женщины, инвалиды..
Надо каяться, ибо вы согрешили..
Ибо завтра, а я верю, что там кто то есть, вам зачтется и это в том числе, а не только сеять вокруг рознь и ненависть..
В эти христианские праздники..
Хотя бы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 521
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 11:39
Цитата:
на концертах не был, но и на экране он бывает таким - смотрел несколько выпусков ЧБД, и понимаю, что там и по сценарию нужно себя так вести, но местами прям коробило. А так ничего не скажу плохого, над собой посмеяться может (когда Абрамов в Игре его пародировал), единственное на концерте, где девушка в платье с красными пятнами вышла - мне кажется шутка была слишком жесткой и не уместной.
Цитата:
а где раздают такие книжечки? в pdf/fb2 скачать можно?) или выдают только в обмен на цитирование их содержимого?)
Цитата:
Для всего не факт, есть страшные тенденции, отмеченные в статье от Земляка, это пугает, мягко говоря.
Сабыр: Крайне неприятный товарищ. Надменный и злой. На зрителей смотрел свысока. А на экране,смотришь,норм чувак.
на концертах не был, но и на экране он бывает таким - смотрел несколько выпусков ЧБД, и понимаю, что там и по сценарию нужно себя так вести, но местами прям коробило. А так ничего не скажу плохого, над собой посмеяться может (когда Абрамов в Игре его пародировал), единственное на концерте, где девушка в платье с красными пятнами вышла - мне кажется шутка была слишком жесткой и не уместной.
Цитата:
abaika95: В будущем
а где раздают такие книжечки? в pdf/fb2 скачать можно?) или выдают только в обмен на цитирование их содержимого?)
Цитата:
serg kost: Вот почему Кадыров стал героем для мусульман всего мира?
Для всего не факт, есть страшные тенденции, отмеченные в статье от Земляка, это пугает, мягко говоря.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 11:56
Полились крокодиловы слёзы!Двуличные и наигранные...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 12:49
Для DVD.
"Скажите,Гафуров, а если я сомневаюсь в вашей компетенции и пишу об этом здесь, это нарушение?"
Безусловно! Как можно сомневаться в компетенции человека, обнаружившего нарушения в словах "жалкий" и "ничтожный"?!
ПыСы. Он обидится и начнут тебя тереть за всё подряд.
"Скажите,Гафуров, а если я сомневаюсь в вашей компетенции и пишу об этом здесь, это нарушение?"
Безусловно! Как можно сомневаться в компетенции человека, обнаружившего нарушения в словах "жалкий" и "ничтожный"?!
ПыСы. Он обидится и начнут тебя тереть за всё подряд.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15194
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 13:00
Цитата:
Уместная шутка на неуместное поведение. Какого черта выперлась на чужом концерте и пыталась его сорвать? В результате ещё и опозорилась. Это же всё равно что ночью пойти в одиночку в криминальный район в дорогой одежде.
К творчеству равнодушен - шутить с матами - много ума не надо. Пытался посмотреть один выпуск ЧБД - не моё совсем - ржут что-то между собой, грязью поливают друг друга. Но тут было в тему прям.
lavprof:
на концерте, где девушка в платье с красными пятнами вышла - мне кажется шутка была слишком жесткой и не уместной.
на концерте, где девушка в платье с красными пятнами вышла - мне кажется шутка была слишком жесткой и не уместной.
Уместная шутка на неуместное поведение. Какого черта выперлась на чужом концерте и пыталась его сорвать? В результате ещё и опозорилась. Это же всё равно что ночью пойти в одиночку в криминальный район в дорогой одежде.
К творчеству равнодушен - шутить с матами - много ума не надо. Пытался посмотреть один выпуск ЧБД - не моё совсем - ржут что-то между собой, грязью поливают друг друга. Но тут было в тему прям.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 13:38
О, Павел Дуров отказался от русскости и теперь просит называть его французом..
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