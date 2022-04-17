Re: Какие мобильные переводы могут посчитать доходом с 15 апреля

Отправлено: - 10:58

Надо искать доходы в конечном результате, спросить откуда деньги нашли на покупку того или иного объекта, хотя многие отвертятся, однако наши госдоходы боятся или стесняются копать глубоко и далеко. Им по зубам челноки, базарные торговки и мелкие магазины