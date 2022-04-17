"Украйна понад усе!" - это же ведь не "Германия превыше всего!"?! Поэтому откуда на Украине взяться националистам и нацистам?! Пысы. Для модератора - это был САРКАЗМ. Ну чтобы вы знали и обогатили свой опыт новым словом.Про понятие, что оно в себя включает, разговора не веду.Понимаю, кому говорю.
abaika95: Обидно россии что терпят второй месяц поражение от простой украинской армии где оружие не разворовали,где 8 лет готовились,где 8 лет тренировали армию и которой помогали на первых этапах войны только орудием обороны
Американский военный аналитик Скотт Риттер: Кто управляет Украиной? Не Зеленский, не парламент, а нацисты. И если бы вы были русским, вы думаете, 14 тысяч убитых [на Донбассе] вызвало у вас ненависть? Ненависть – это когда у вас убивают от 20 до 30 миллионов человек. В войне с нацистской Германией. Вот, что такое Россия сегодня! В каждом городе, в каждом поселке есть памятники людям, которые погибли. Каждая семья потеряла родственника, двоих, троих, четверых, десять, двадцать в той войне! Самый важный праздник в России – День Победы. Это вам не США! Когда в последний раз в Америке отмечали день победы в Европе? Никогда! Мы об этом не помним. У нас нет ветеранов Второй мировой, они все умерли. У русских ветераны тоже почти все умерли, но знаете, как они поддерживают память? Они собрали так называемый Бессмертный полк. Семьи погибших ветеранов держат портреты тех, кто сражался в войне, и проходят парадом, десятками и сотнями тысяч каждое 9 мая в память о них. Это у них в ДНК. И вы приказываете им сидеть и спокойно смотреть, как идеология нацизма возрождается на Украине, и не вмешиваться? Меня уже тошнит от того, что в США говорят, что «денацификация – это выдумка». Это не выдумка! Это реальней, чем сама реальность.
Блин, все никак не могу понять. Как например пакистанец у себя в ауле, не верящий что Россия займет всю территорию Украины, придет так потом, и скажет - А дайте как мне пожалуйста два килограмма газа... Это вообще как?
Вербное воскресенье, у кого то праздник, а кому то надо убивать.. Во жизнь.. Через неделю Пасха.. Интересно, ладно наш праздник не уважают любители войны, а свой то хоть уважают? Или им приятно выискивать слова каких то иностранных маньяков, которые хотят чтобы братья убивали друг друга?
В принципе и нам выгодно эта война, тут то как два пальца об косяк. Но у нас то голова и трезвый расчет, чтобы оценить весь ужас этой войны с мирным населением, эти зверские ничем неоправданные убийства, изнасилования, мародерства.. И ведь христианские праздники нипочем, впрочем христиане ли люди, которые хотят чтобы гибли старики, женщины, дети... Наверно нет.. Эти люди называются по другому..
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