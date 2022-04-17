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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2158
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:03
#12631
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Цитата:
Skeptic:
А вот те, кто сейчас "решительно" настроен против России и "убеждён" в том, что она проиграет, они что делать будут?

Про погоду, про блюда, приготовленные кухаркой,про жильё, купленное в Челябе, про сельское хозяйство и про биткоины рассуждать начнут. Пройденный этап.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2158
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:06
#12632
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Цитата:
Маркс:
Очень легко. Это те, кто заставляет других скакать, а если кто не скачет, того на гиляку. Вот интересно, а ты бы скакал?

Вприпрыжку. И орал бы громче всех.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2158
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:11
#12633
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Цитата:
alex_60:
похоже форуму кирдык пришел.

Аллилуйя!До тебя, наконец, дошло?!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2158
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:15
#12634
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Цитата:
Don Julio:
Такую Бучу заварить, здесь фантазия нужна, презрение к своему народу и крайняя жадность до зелёных бумажек.

Особенно фото красноречивые. Где на камеру вселенская скорбь, а когда камер нет, то и зубами посверкать можно.Постановка - она такая. Да вот только забыли камеру выключить.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2158
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:20
#12635
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"Украйна понад усе!" - это же ведь не "Германия превыше всего!"?! Поэтому откуда на Украине взяться националистам и нацистам?!
Пысы. Для модератора - это был САРКАЗМ. Ну чтобы вы знали и обогатили свой опыт новым словом.Про понятие, что оно в себя включает, разговора не веду.Понимаю, кому говорю.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2158
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:21
#12636
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А теперь поговорим о благодарном Казахстане.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:42
#12637
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Цитата:
111:
Ирак, Иран, Индия? Кто там думает что она проиграет и кто настроен против России?


Вот почему Кадыров стал героем для мусульман всего мира?
...Настолько, что даже SNN в Индонезии вынужден показывать на своих каналах кадры о героических чеченцах-кадыровцах. Полное сочувствие России и чеченцам, полное игнорирование манипуляций украинских и западных СМИ. Миллионы просмотров, лайков и восторженных отзывов!...

Цитата:
abaika95:
Обидно россии что терпят второй месяц поражение от простой украинской армии где оружие не разворовали,где 8 лет готовились,где 8 лет тренировали армию и которой помогали на первых этапах войны только орудием обороны


NBC: Украина исчерпала запасы снарядов. Ее артиллерия разбита. Русские планируют скорое наступление

После крейсера "Москва" уже всё разрешено стало? Интересненько.
МО: российские ПВО в районе Одессы сбили украинский самолёт с оружием западных стран
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10926
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:51
#12638
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Цитата:
serg kost:

Свое собственное мнение есть на данный счет?
Я тебе миллион ссылок могу привести.
Но будет ли это честным?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2158
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 03:10
#12639
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2158
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2158
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 03:15
#12641
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Интересно, а на Украине и прочем мире как теперь быть с Зорро? И с его знаком? И со знаком победы "Виктори" - V?!
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
932
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 07:10
#12642
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Американский военный аналитик Скотт Риттер: Кто управляет Украиной? Не Зеленский, не парламент, а нацисты. И если бы вы были русским, вы думаете, 14 тысяч убитых [на Донбассе] вызвало у вас ненависть? Ненависть – это когда у вас убивают от 20 до 30 миллионов человек. В войне с нацистской Германией. Вот, что такое Россия сегодня! В каждом городе, в каждом поселке есть памятники людям, которые погибли. Каждая семья потеряла родственника, двоих, троих, четверых, десять, двадцать в той войне! Самый важный праздник в России – День Победы. Это вам не США! Когда в последний раз в Америке отмечали день победы в Европе? Никогда! Мы об этом не помним. У нас нет ветеранов Второй мировой, они все умерли. У русских ветераны тоже почти все умерли, но знаете, как они поддерживают память? Они собрали так называемый Бессмертный полк. Семьи погибших ветеранов держат портреты тех, кто сражался в войне, и проходят парадом, десятками и сотнями тысяч каждое 9 мая в память о них. Это у них в ДНК. И вы приказываете им сидеть и спокойно смотреть, как идеология нацизма возрождается на Украине, и не вмешиваться? Меня уже тошнит от того, что в США говорят, что «денацификация – это выдумка». Это не выдумка! Это реальней, чем сама реальность.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10926
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 10:23
#12643
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Блин, все никак не могу понять.
Как например пакистанец у себя в ауле, не верящий что Россия займет всю территорию Украины, придет так потом, и скажет - А дайте как мне пожалуйста два килограмма газа...
Это вообще как?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10926
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 10:30
#12644
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Вербное воскресенье, у кого то праздник, а кому то надо убивать..
Во жизнь..
Через неделю Пасха..
Интересно, ладно наш праздник не уважают любители войны, а свой то хоть уважают?
Или им приятно выискивать слова каких то иностранных маньяков, которые хотят чтобы братья убивали друг друга?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10926
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 10:34
#12645
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В принципе и нам выгодно эта война, тут то как два пальца об косяк.
Но у нас то голова и трезвый расчет, чтобы оценить весь ужас этой войны с мирным населением, эти зверские ничем неоправданные убийства, изнасилования, мародерства..
И ведь христианские праздники нипочем, впрочем христиане ли люди, которые хотят чтобы гибли старики, женщины, дети...
Наверно нет..
Эти люди называются по другому..
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