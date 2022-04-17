Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 07:10

Американский военный аналитик Скотт Риттер: Кто управляет Украиной? Не Зеленский, не парламент, а нацисты. И если бы вы были русским, вы думаете, 14 тысяч убитых [на Донбассе] вызвало у вас ненависть? Ненависть – это когда у вас убивают от 20 до 30 миллионов человек. В войне с нацистской Германией. Вот, что такое Россия сегодня! В каждом городе, в каждом поселке есть памятники людям, которые погибли. Каждая семья потеряла родственника, двоих, троих, четверых, десять, двадцать в той войне! Самый важный праздник в России – День Победы. Это вам не США! Когда в последний раз в Америке отмечали день победы в Европе? Никогда! Мы об этом не помним. У нас нет ветеранов Второй мировой, они все умерли. У русских ветераны тоже почти все умерли, но знаете, как они поддерживают память? Они собрали так называемый Бессмертный полк. Семьи погибших ветеранов держат портреты тех, кто сражался в войне, и проходят парадом, десятками и сотнями тысяч каждое 9 мая в память о них. Это у них в ДНК. И вы приказываете им сидеть и спокойно смотреть, как идеология нацизма возрождается на Украине, и не вмешиваться? Меня уже тошнит от того, что в США говорят, что «денацификация – это выдумка». Это не выдумка! Это реальней, чем сама реальность.