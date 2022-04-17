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≡ Какие мобильные переводы могут посчитать доходом с 15 апреля
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44024
Какие мобильные переводы могут посчитать доходом с 15 апреля
Отправлено: 17.04.22 - 08:31
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15 апреля в Казахстане ввели в действие приказ министра финансов об отслеживании мобильных переводов казахстанцев, имеющих признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. На первом этапе проверки коснутся госслужащих и их супругов.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
798
Re: Какие мобильные переводы могут посчитать доходом с 15 апреля
Отправлено: 17.04.22 - 08:31
#1
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Если налог уже сняли с зп, зачем платить еще налоги? Или НДС заплатили, тогда заяем еще налог за переводы?
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