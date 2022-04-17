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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:03
#12631
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Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:06
#12632
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:11
#12633
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:15
#12634
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:20
#12635
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:21
#12636
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:42
#12637
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Цитата:
111:
Ирак, Иран, Индия? Кто там думает что она проиграет и кто настроен против России?


Вот почему Кадыров стал героем для мусульман всего мира?
...Настолько, что даже SNN в Индонезии вынужден показывать на своих каналах кадры о героических чеченцах-кадыровцах. Полное сочувствие России и чеченцам, полное игнорирование манипуляций украинских и западных СМИ. Миллионы просмотров, лайков и восторженных отзывов!...

Цитата:
abaika95:
Обидно россии что терпят второй месяц поражение от простой украинской армии где оружие не разворовали,где 8 лет готовились,где 8 лет тренировали армию и которой помогали на первых этапах войны только орудием обороны


NBC: Украина исчерпала запасы снарядов. Ее артиллерия разбита. Русские планируют скорое наступление

После крейсера "Москва" уже всё разрешено стало? Интересненько.
МО: российские ПВО в районе Одессы сбили украинский самолёт с оружием западных стран
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10920
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 01:51
#12638
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Цитата:
serg kost:

Свое собственное мнение есть на данный счет?
Я тебе миллион ссылок могу привести.
Но будет ли это честным?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 03:10
#12639
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 03:11
#12640
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2156
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 03:15
#12641
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
932
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.04.22 - 07:10
#12642
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Американский военный аналитик Скотт Риттер: Кто управляет Украиной? Не Зеленский, не парламент, а нацисты. И если бы вы были русским, вы думаете, 14 тысяч убитых [на Донбассе] вызвало у вас ненависть? Ненависть – это когда у вас убивают от 20 до 30 миллионов человек. В войне с нацистской Германией. Вот, что такое Россия сегодня! В каждом городе, в каждом поселке есть памятники людям, которые погибли. Каждая семья потеряла родственника, двоих, троих, четверых, десять, двадцать в той войне! Самый важный праздник в России – День Победы. Это вам не США! Когда в последний раз в Америке отмечали день победы в Европе? Никогда! Мы об этом не помним. У нас нет ветеранов Второй мировой, они все умерли. У русских ветераны тоже почти все умерли, но знаете, как они поддерживают память? Они собрали так называемый Бессмертный полк. Семьи погибших ветеранов держат портреты тех, кто сражался в войне, и проходят парадом, десятками и сотнями тысяч каждое 9 мая в память о них. Это у них в ДНК. И вы приказываете им сидеть и спокойно смотреть, как идеология нацизма возрождается на Украине, и не вмешиваться? Меня уже тошнит от того, что в США говорят, что «денацификация – это выдумка». Это не выдумка! Это реальней, чем сама реальность.
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