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≡ Пьяный за рулем служебного автомобиля - Дело замруководителя управления энергетики рассмотрел совет по этике в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44023
Пьяный за рулем служебного автомобиля - Дело замруководителя управления энергетики рассмотрел совет по этике в Костанае
Отправлено: 16.04.22 - 16:14
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Как сообщил совету по этике главный специалист департамента по делам госслужбы Батырхан УСПАНОВ, 5 марта, в 21:57, сотрудники полиции остановили автомобиль Hyundai Tucson за нарушение п. 8.6 ПДД РК (маневрирование).
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24670
Re: Пьяный за рулем служебного автомобиля - Дело замруководителя...
Отправлено: 16.04.22 - 16:14
#1
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Такие ребята, нам нужны.
Очень - нужны... :lol: :-( :oops: :-P
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4048
Re: Пьяный за рулем служебного автомобиля - Дело замруководителя...
Отправлено: 16.04.22 - 23:13
#2
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Цитата:
заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области

Тараканов проще не разводить чем потом бороться с ними.
Это руководство области...
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