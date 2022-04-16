таноми52: Что за бред? "ВЕСЬ Запад посылал"? Похоже, уже заговаривается в экстазе "обличения" США помогали, да, кто ещё на Западе?
Вот что называется русские неблагодарные)) Ой это же сейчас российская методичка по травле украинцев,казахов и всех подряд которые якобы не благодарны какой-то помощи от России) Цитата:
таноми52: Даже? А что, они обязаны?
Они тоже так решили И на пол дороги развернулись Как и те кубанские омоновцы Войны то нет Они им надо? Цитата:
Don Julio: Так вот кто виноват в развале?
Да Цитата:
Don Julio: Да уш, что и говорить, сурьезный аналитик.
Аналитика это изучение кучи источников Хотя кому я это?) Цитата:
Don Julio: Тут даже неинтересно и скучно. Заученная риторика, кто не с нами, тот м.. ль.
Кто не с нами тот нацист М....и даже своего ниче придумать не смогли получается? Цитата:
Don Julio: Скажи, а если вдруг на Украине есть/были бы фашисты/националисты, ты согласен, что они есть там?
Больше того эти нацисты фашисты и бендеровцы ходят по столице с флагами! Кричат свои речовки и орут что все кто не с ними тех надо выгнать! Есть даже батальоны основанные по нац признаку Только вот что странно Совсем недавно в Москве в 2010 году вспыхнул бунт где тысячи ребят кричали Россия для русских,долой х**ей избивали всех прохожих кто немного был не похож на русского (даже один еврей пострадал) Вообщем весело было К слову глава Роскосмоса Рогозин из такой же группировки Тоесть можно говорить что в России у власти нацисты Есть целые партии в России к примеру национал большевики (у Гитлера были национал социалисты) у которых флаги стилизированы под свастику и они кричат что все города Европы русские города и надо всех вокруг захватить Есть группировки националистов у которых что удивительно есть целые редакции типо спутника и погрома,черная сотня,тотенбург Есть группировки националистов монархистов со своим телеканалом Царьград Тоесть на гос уровне национализм в России не карается а поддерживается Так что может сначала надо было в России денацификацию провести?
111: Какая то несуразица . Если она не возьмет всю Украину, она не сможет очистить ее от нацистов просто физически..
А ты сам-то патриот? И если да, то какой страны? Цитата:
abaika95: Запад не напал не отжал территории,посылал ГУМ помощь
Помедленнее, пожалуйста, я записываю!
Цитата:
abaika95: Когда СССР бился с нацисткой Германией и в СССР весь запад посылал самолеты,танки,оружие,патроны,медикаменты,электронику,металл,бензин это СССР считал мелкой помощью Весь запад вел войну в северной Африке,на тихом океане,в атлантическом,бомбил Германию,бился во Франции,Италии Все это в СССР считалось фигнёй
Хотелось бы уточнить что бредить твоё обычное состояние, но же модеры сочтут, что это личный выпад и сотрут, но если это таки констатацЫя факта, то они стирая комент, идут против правды!?
По мнению некоторых заинтересованных лиц, это лишь, лехкая Перепалка, не более! Цитата:
abaika95: М....и даже своего ниче придумать не смогли получается? Цитата:
Таки тут х.. лы впериде! Такую Бучу заварить, здесь фантазия нужна, презрение к своему народу и крайняя жадность до зелёных бумажек.
Я тут как адекватный, тут подумал, что пану Zеленскому не нужен мир, не нужно договариваться. Он понимает что мир, для него означает смерть как политику. И покрен ему на свой народ, женщин, стариков, детей, за которых так печется 111. А пока он на арене, ему нужно тянуть время. Была Буча, будет ещё Пуча, и прочие сценарии, которые ему выдумать проще чем сберечь жизни женщин, стариков и детей...
Марик, озвучь, что тебе привиделось! Может, как Абайке95 (надеюсь правильно указил, не нарушив правила Форума) распад России? Или куча хат, принадлежащих тебе. Улицы из хат! Города! Или ряды кег с пивом? Не томи, что тебе причудилось? Весь форум ждёт! В нетерпении узнать!
Ты сам задал себе вопрос, сам и ответил за чужого президента.. Вопрос не в том, что это не твой президент, вопрос в том, что ты так хочешь косить под наших.. Наш россиянин это наш, безусловно. Но ты чужак все же..
Когда говорят Все, Всех, когда слабы и не могут сказать Я, не знаю, наверно выглядит как жест отчаяния.. Особенно когда бахвалятся тем, как тебя обзывают в личке.. Да, это признак отчаяния и слабости.. Зная что я более сильный и не доношу на тебя за обзывания, ты выглядишь в глазах "всех", Героем конечно же. А иначе как и почему...
Ты же Герой.. Зачем тогда бегаешь за мной по пятам? Как не наш земляк? Чтобы потом опять жаловаться? Это доставляет тебе какое то удовольствие, постоянно писать жалобы? Тогда тебе скажу то, что говорю и ему, отстань и забудь.. Тут все в принципе ясно..
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