Отправлено: - 21:38

таноми52:

Что за бред? "ВЕСЬ Запад посылал"? Похоже, уже заговаривается в экстазе "обличения" США помогали, да, кто ещё на Западе?

таноми52:

Даже? А что, они обязаны?

Don Julio:

Так вот кто виноват в развале?

Don Julio:

Да уш, что и говорить, сурьезный аналитик.

Don Julio:

Тут даже неинтересно и скучно. Заученная риторика, кто не с нами, тот м.. ль.

Don Julio:

Скажи, а если вдруг на Украине есть/были бы фашисты/националисты, ты согласен, что они есть там?

Цитата:Вот что называется русские неблагодарные))Ой это же сейчас российская методичка по травле украинцев,казахов и всех подряд которые якобы не благодарны какой-то помощи от России)Цитата:Они тоже так решилиИ на пол дороги развернулисьКак и те кубанские омоновцыВойны то нетОни им надо? Цитата:ДаЦитата:Аналитика это изучение кучи источниковХотя кому я это?)Цитата:Кто не с нами тот нацистМ....и даже своего ниче придумать не смогли получается?Цитата:Больше того эти нацисты фашисты и бендеровцы ходят по столице с флагами! Кричат свои речовки и орут что все кто не с ними тех надо выгнать!Есть даже батальоны основанные по нац признакуТолько вот что странноСовсем недавно в Москве в 2010 году вспыхнул бунт где тысячи ребят кричали Россия для русских,долой х**ей избивали всех прохожих кто немного был не похож на русского (даже один еврей пострадал)Вообщем весело былоК слову глава Роскосмоса Рогозин из такой же группировкиТоесть можно говорить что в России у власти нацистыЕсть целые партии в России к примеру национал большевики (у Гитлера были национал социалисты) у которых флаги стилизированы под свастику и они кричат что все города Европы русские города и надо всех вокруг захватитьЕсть группировки националистов у которых что удивительно есть целые редакции типо спутника и погрома,черная сотня,тотенбургЕсть группировки националистов монархистов со своим телеканалом ЦарьградТоесть на гос уровне национализм в России не карается а поддерживаетсяТак что может сначала надо было в России денацификацию провести?