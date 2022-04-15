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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10918
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.04.22 - 22:19
#151
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Концерт третий день.
Ни фига себе..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10996
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.04.22 - 22:34
#152
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Молодец Марик. Находишь время прогулятся по родному городу вечерком. Я такое давно не делал.
Гога ты тоже скидывай по больше фоток Краснодара. Я у вас был лет 5 назад. Гулял , мне ваша тогда улица Красная не понравилась, чет много было окон заколоченых а вроде как центр. А вот в церковь вашу не успел попасть, А так я частенько захожу в разных городах, мне нравится. Свечку братику поставлю и вроде как душа успокаивается.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10918
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.04.22 - 11:06
#153
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У нас субботник, я как обычно специальный корреспондент..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10918
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.04.22 - 11:36
#154
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О, высаживаем деревья, ну и моя тоже что то делает...

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24670
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.04.22 - 11:41
#155
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Цитата:
111:
ну и моя тоже что то делает...

Работает, Марик... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10918
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.04.22 - 13:14
#156
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Бордюры и деревья побелили

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10918
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.04.22 - 14:02
#157
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Ну вот, доканчиваем понемногу наш субботник..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10918
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.04.22 - 22:09
#158
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О, фунчоза Дракон..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10918
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.04.22 - 22:12
#159
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Сегодня был хороший субботник!
Как в старое советское время..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10918
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.04.22 - 22:31
#160
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Вот и фунчоза с названием Дракон..

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