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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 21:30
Цитата:
Там же в 5.01 храбро уничтожали националистов, ты опять всё перепутал.
Цитата:
Не, я правильно употребил. Дискуссия у него после 3л пива начинается, за полночь. Но хотя, может сегодня раньше начал...
Пиво хорошо пошло!
Цитата:
Так в Казахстане, просто пива грузинского поставки нет. Оно конечно, да гдеж его взять-то!?
111:
Отбомбить трусливо мирных жителей в 5 утра?
Отбомбить трусливо мирных жителей в 5 утра?
Там же в 5.01 храбро уничтожали националистов, ты опять всё перепутал.
Цитата:
таноми52:
Вы бы ещё употребили любимое выражение 112-го - "дискуссии"!
Вы бы ещё употребили любимое выражение 112-го - "дискуссии"!
Не, я правильно употребил. Дискуссия у него после 3л пива начинается, за полночь. Но хотя, может сегодня раньше начал...
Пиво хорошо пошло!
Цитата:
abaika95:
Мда,не думал что для людей с такой интеллектуальной зрелостью можно сказать старостью прям так сложно проанализировать такую очевидную ситуацию по развалу России
Мда,не думал что для людей с такой интеллектуальной зрелостью можно сказать старостью прям так сложно проанализировать такую очевидную ситуацию по развалу России
Так в Казахстане, просто пива грузинского поставки нет. Оно конечно, да гдеж его взять-то!?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12226
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 21:38
Цитата:
Вот что называется русские неблагодарные))
Ой это же сейчас российская методичка по травле украинцев,казахов и всех подряд которые якобы не благодарны какой-то помощи от России)
Цитата:
Они тоже так решили
И на пол дороги развернулись
Как и те кубанские омоновцы
Войны то нет
Они им надо? Цитата:
Да
Цитата:
Аналитика это изучение кучи источников
Хотя кому я это?)
Цитата:
Кто не с нами тот нацист
М....и даже своего ниче придумать не смогли получается?
Цитата:
Больше того эти нацисты фашисты и бендеровцы ходят по столице с флагами! Кричат свои речовки и орут что все кто не с ними тех надо выгнать!
Есть даже батальоны основанные по нац признаку
Только вот что странно
Совсем недавно в Москве в 2010 году вспыхнул бунт где тысячи ребят кричали Россия для русских,долой х**ей избивали всех прохожих кто немного был не похож на русского (даже один еврей пострадал)
Вообщем весело было
К слову глава Роскосмоса Рогозин из такой же группировки
Тоесть можно говорить что в России у власти нацисты
Есть целые партии в России к примеру национал большевики (у Гитлера были национал социалисты) у которых флаги стилизированы под свастику и они кричат что все города Европы русские города и надо всех вокруг захватить
Есть группировки националистов у которых что удивительно есть целые редакции типо спутника и погрома,черная сотня,тотенбург
Есть группировки националистов монархистов со своим телеканалом Царьград
Тоесть на гос уровне национализм в России не карается а поддерживается
Так что может сначала надо было в России денацификацию провести?
таноми52:
Что за бред? "ВЕСЬ Запад посылал"? Похоже, уже заговаривается в экстазе "обличения" США помогали, да, кто ещё на Западе?
Что за бред? "ВЕСЬ Запад посылал"? Похоже, уже заговаривается в экстазе "обличения" США помогали, да, кто ещё на Западе?
Вот что называется русские неблагодарные))
Ой это же сейчас российская методичка по травле украинцев,казахов и всех подряд которые якобы не благодарны какой-то помощи от России)
Цитата:
таноми52:
Даже? А что, они обязаны?
Даже? А что, они обязаны?
Они тоже так решили
И на пол дороги развернулись
Как и те кубанские омоновцы
Войны то нет
Они им надо? Цитата:
Don Julio:
Так вот кто виноват в развале?
Так вот кто виноват в развале?
Да
Цитата:
Don Julio:
Да уш, что и говорить, сурьезный аналитик.
Да уш, что и говорить, сурьезный аналитик.
Аналитика это изучение кучи источников
Хотя кому я это?)
Цитата:
Don Julio:
Тут даже неинтересно и скучно. Заученная риторика, кто не с нами, тот м.. ль.
Тут даже неинтересно и скучно. Заученная риторика, кто не с нами, тот м.. ль.
Кто не с нами тот нацист
М....и даже своего ниче придумать не смогли получается?
Цитата:
Don Julio:
Скажи, а если вдруг на Украине есть/были бы фашисты/националисты, ты согласен, что они есть там?
Скажи, а если вдруг на Украине есть/были бы фашисты/националисты, ты согласен, что они есть там?
Больше того эти нацисты фашисты и бендеровцы ходят по столице с флагами! Кричат свои речовки и орут что все кто не с ними тех надо выгнать!
Есть даже батальоны основанные по нац признаку
Только вот что странно
Совсем недавно в Москве в 2010 году вспыхнул бунт где тысячи ребят кричали Россия для русских,долой х**ей избивали всех прохожих кто немного был не похож на русского (даже один еврей пострадал)
Вообщем весело было
К слову глава Роскосмоса Рогозин из такой же группировки
Тоесть можно говорить что в России у власти нацисты
Есть целые партии в России к примеру национал большевики (у Гитлера были национал социалисты) у которых флаги стилизированы под свастику и они кричат что все города Европы русские города и надо всех вокруг захватить
Есть группировки националистов у которых что удивительно есть целые редакции типо спутника и погрома,черная сотня,тотенбург
Есть группировки националистов монархистов со своим телеканалом Царьград
Тоесть на гос уровне национализм в России не карается а поддерживается
Так что может сначала надо было в России денацификацию провести?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17032
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 21:38
Цитата:
субботник. сьемки задов дело такое.
Don Julio:
Пиво хорошо пошло!
Пиво хорошо пошло!
субботник. сьемки задов дело такое.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 21:39
Цитата:
А ты сам-то патриот?
И если да, то какой страны?
Цитата:
Помедленнее, пожалуйста, я записываю!
Цитата:
Хотелось бы уточнить что бредить твоё обычное состояние, но же модеры сочтут, что это личный выпад и сотрут, но если это таки констатацЫя факта, то они стирая комент, идут против правды!?
111:
Какая то несуразица . Если она не возьмет всю Украину, она не сможет очистить ее от нацистов просто физически..
Какая то несуразица . Если она не возьмет всю Украину, она не сможет очистить ее от нацистов просто физически..
А ты сам-то патриот?
И если да, то какой страны?
Цитата:
abaika95:
Запад не напал не отжал территории,посылал ГУМ помощь
Запад не напал не отжал территории,посылал ГУМ помощь
Помедленнее, пожалуйста, я записываю!
Цитата:
abaika95:
Когда СССР бился с нацисткой Германией и в СССР весь запад посылал самолеты,танки,оружие,патроны,медикаменты,электронику,металл,бензин это СССР считал мелкой помощью Весь запад вел войну в северной Африке,на тихом океане,в атлантическом,бомбил Германию,бился во Франции,Италии Все это в СССР считалось фигнёй
Когда СССР бился с нацисткой Германией и в СССР весь запад посылал самолеты,танки,оружие,патроны,медикаменты,электронику,металл,бензин это СССР считал мелкой помощью Весь запад вел войну в северной Африке,на тихом океане,в атлантическом,бомбил Германию,бился во Франции,Италии Все это в СССР считалось фигнёй
Хотелось бы уточнить что бредить твоё обычное состояние, но же модеры сочтут, что это личный выпад и сотрут, но если это таки констатацЫя факта, то они стирая комент, идут против правды!?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17032
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 21:44
похоже форуму кирдык пришел.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 21:59
Цитата:
Стесняюсь узнать источников чего? Таки да в вопросах навозных куч, я чесно признаюсь, не специалист, тут я уступаю вам лавры чемпиона.
Цитата:
Ну вот!
Наконец отблеск надежды прослеживается, а то, несёт сам не знамо чего. Типа, "нет на вна Крайне нацистов"
Цитата:
Во первых 2010 год, это же вчера, буквально!
Во вторых, не бунт, а революция.
В третьих не тысячи, а миллионы! Да что там, миллиарды!
Цитата:
То есть извините за прямоту, но ж надо ее произнесть!
Бред, батенька!
Цитата:
России, а ты!? Путин-мой президент.
Раз пошол такой базар. Обозначь! Где ты тугрики зарабатуешь, живя где?
[Исправлено: Don Julio, 16.04.2022 - 22:02]
abaika95:
изучение кучи источников Хотя кому я это?)
изучение кучи источников Хотя кому я это?)
Стесняюсь узнать источников чего? Таки да в вопросах навозных куч, я чесно признаюсь, не специалист, тут я уступаю вам лавры чемпиона.
Цитата:
abaika95:
Больше того эти ...ходят по столице с флагами! Кричат свои речовки и орут что все кто не с ними тех надо выгнать! Есть даже батальоны основанные по нац признаку
Больше того эти ...ходят по столице с флагами! Кричат свои речовки и орут что все кто не с ними тех надо выгнать! Есть даже батальоны основанные по нац признаку
Ну вот!
Наконец отблеск надежды прослеживается, а то, несёт сам не знамо чего. Типа, "нет на вна Крайне нацистов"
Цитата:
abaika95:
Совсем недавно в Москве в 2010 году вспыхнул бунт где тысячи ребят
Совсем недавно в Москве в 2010 году вспыхнул бунт где тысячи ребят
Во первых 2010 год, это же вчера, буквально!
Во вторых, не бунт, а революция.
В третьих не тысячи, а миллионы! Да что там, миллиарды!
Цитата:
abaika95:
Тоесть на гос уровне ...в России не карается а поддерживается Так что может сначала надо было в России денацификацию провести?
Тоесть на гос уровне ...в России не карается а поддерживается Так что может сначала надо было в России денацификацию провести?
То есть извините за прямоту, но ж надо ее произнесть!
Бред, батенька!
Цитата:
Don Julio:
ты сам-то патриот? И если да, то какой страны?
ты сам-то патриот? И если да, то какой страны?
России, а ты!? Путин-мой президент.
Раз пошол такой базар. Обозначь! Где ты тугрики зарабатуешь, живя где?
[Исправлено: Don Julio, 16.04.2022 - 22:02]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 22:12
Цитата:
По мнению некоторых заинтересованных лиц, это лишь, лехкая Перепалка, не более!
Цитата:
Таки тут х.. лы впериде!
Такую Бучу заварить, здесь фантазия нужна, презрение к своему народу и крайняя жадность до зелёных бумажек.
Я тут как адекватный, тут подумал, что пану Zеленскому не нужен мир, не нужно договариваться. Он понимает что мир, для него означает смерть как политику. И покрен ему на свой народ, женщин, стариков, детей, за которых так печется 111. А пока он на арене, ему нужно тянуть время. Была Буча, будет ещё Пуча, и прочие сценарии, которые ему выдумать проще чем сберечь жизни женщин, стариков и детей...
alex_60:
похоже форуму кирдык пришел.
похоже форуму кирдык пришел.
По мнению некоторых заинтересованных лиц, это лишь, лехкая Перепалка, не более!
Цитата:
abaika95:
М....и даже своего ниче придумать не смогли получается? Цитата:
М....и даже своего ниче придумать не смогли получается? Цитата:
Таки тут х.. лы впериде!
Такую Бучу заварить, здесь фантазия нужна, презрение к своему народу и крайняя жадность до зелёных бумажек.
Я тут как адекватный, тут подумал, что пану Zеленскому не нужен мир, не нужно договариваться. Он понимает что мир, для него означает смерть как политику. И покрен ему на свой народ, женщин, стариков, детей, за которых так печется 111. А пока он на арене, ему нужно тянуть время. Была Буча, будет ещё Пуча, и прочие сценарии, которые ему выдумать проще чем сберечь жизни женщин, стариков и детей...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 22:17
Цитата:
Хм..
Мне показалось?
Don Julio:
Don Julio: ты сам-то патриот? И если да, то какой страны? России, а ты!?
Путин-мой президент.
Don Julio: ты сам-то патриот? И если да, то какой страны? России, а ты!?
Путин-мой президент.
Хм..
Мне показалось?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 22:29
Цитата:
Марик, озвучь, что тебе привиделось!
Может, как Абайке95 (надеюсь правильно указил, не нарушив правила Форума) распад России?
Или куча хат, принадлежащих тебе. Улицы из хат! Города!
Или ряды кег с пивом?
Не томи, что тебе причудилось?
Весь форум ждёт!
В нетерпении узнать!
111:
Хм.. Мне показалось?
Хм.. Мне показалось?
Марик, озвучь, что тебе привиделось!
Может, как Абайке95 (надеюсь правильно указил, не нарушив правила Форума) распад России?
Или куча хат, принадлежащих тебе. Улицы из хат! Города!
Или ряды кег с пивом?
Не томи, что тебе причудилось?
Весь форум ждёт!
В нетерпении узнать!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 22:36
Цитата:
Ты сам задал себе вопрос, сам и ответил за чужого президента..
Вопрос не в том, что это не твой президент, вопрос в том, что ты так хочешь косить под наших..
Наш россиянин это наш, безусловно.
Но ты чужак все же..
Don Julio:
что тебе привиделось!
что тебе привиделось!
Ты сам задал себе вопрос, сам и ответил за чужого президента..
Вопрос не в том, что это не твой президент, вопрос в том, что ты так хочешь косить под наших..
Наш россиянин это наш, безусловно.
Но ты чужак все же..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 22:38
Цитата:
Когда говорят Все, Всех, когда слабы и не могут сказать Я, не знаю, наверно выглядит как жест отчаяния..
Особенно когда бахвалятся тем, как тебя обзывают в личке..
Да, это признак отчаяния и слабости..
Зная что я более сильный и не доношу на тебя за обзывания, ты выглядишь в глазах "всех", Героем конечно же.
А иначе как и почему...
[Исправлено: 111, 16.04.2022 - 22:44]
Don Julio:
Весь форум ждёт!
Весь форум ждёт!
Когда говорят Все, Всех, когда слабы и не могут сказать Я, не знаю, наверно выглядит как жест отчаяния..
Особенно когда бахвалятся тем, как тебя обзывают в личке..
Да, это признак отчаяния и слабости..
Зная что я более сильный и не доношу на тебя за обзывания, ты выглядишь в глазах "всех", Героем конечно же.
А иначе как и почему...
[Исправлено: 111, 16.04.2022 - 22:44]
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