Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 22:34

Молодец Марик. Находишь время прогулятся по родному городу вечерком. Я такое давно не делал.

Гога ты тоже скидывай по больше фоток Краснодара. Я у вас был лет 5 назад. Гулял , мне ваша тогда улица Красная не понравилась, чет много было окон заколоченых а вроде как центр. А вот в церковь вашу не успел попасть, А так я частенько захожу в разных городах, мне нравится. Свечку братику поставлю и вроде как душа успокаивается.