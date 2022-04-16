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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:08
Мне вот одно любопытно...
Что будут петь те, кто сейчас активно хоронит Россию, мечтает, что она проиграет, после окончания зачистки Украины от нацистов?
С Западом понятно, придут на поклон, снова газ просить будут, сотрудничество предлагать... Не в первый раз.
А вот те, кто сейчас "решительно" настроен против России и "убеждён" в том, что она проиграет, они что делать будут?
Что будут петь те, кто сейчас активно хоронит Россию, мечтает, что она проиграет, после окончания зачистки Украины от нацистов?
С Западом понятно, придут на поклон, снова газ просить будут, сотрудничество предлагать... Не в первый раз.
А вот те, кто сейчас "решительно" настроен против России и "убеждён" в том, что она проиграет, они что делать будут?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:16
Цитата:
Это вообще какие страны?
Кроме запада?
Ирак, Иран, Индия?
Кто там думает что она проиграет и кто настроен против России?
Skeptic:
вот те, кто сейчас "решительно" настроен против России и "убеждён" в том, что она проиграет, они что делать будут?
вот те, кто сейчас "решительно" настроен против России и "убеждён" в том, что она проиграет, они что делать будут?
Это вообще какие страны?
Кроме запада?
Ирак, Иран, Индия?
Кто там думает что она проиграет и кто настроен против России?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:33
Цитата:
Я про людей.
111:
какие страны?
какие страны?
Я про людей.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:37
Цитата:
Это про людей?
Газ люди лично приходят и просят?
Сотрудничают лично или через госструктуры и их бизнес?
Skeptic:
Западом понятно, придут на поклон, снова газ просить будут, сотрудничество предлагать..
Западом понятно, придут на поклон, снова газ просить будут, сотрудничество предлагать..
Это про людей?
Газ люди лично приходят и просят?
Сотрудничают лично или через госструктуры и их бизнес?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:42
Цитата:
Какая то несуразица .
Если она не возьмет всю Украину, она не сможет очистить ее от нацистов просто физически..
Это да, не проигрыш, а учитывая что шведы и финны уже практически в Нато, это позорное поражение..
А потому надо брать всю Украину и уничтожить, кстати сколько, 30 миллионов нацистов?
А это вообще возможно?
Skeptic:
что она проиграет, после окончания зачистки Украины от нацистов?
что она проиграет, после окончания зачистки Украины от нацистов?
Какая то несуразица .
Если она не возьмет всю Украину, она не сможет очистить ее от нацистов просто физически..
Это да, не проигрыш, а учитывая что шведы и финны уже практически в Нато, это позорное поражение..
А потому надо брать всю Украину и уничтожить, кстати сколько, 30 миллионов нацистов?
А это вообще возможно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:44
Цитата:
И вот например 30 миллионов нацистов уничтожены .
Вообще как их отличают, это наверно кто любит свою страну, свою Украину?
Хорошо, уничтожили..
Что будет делать простой обычный пакистанец, который не любит Россию..
Мда..
А что ему делать?
Дальше будет выращивать свои маковые поля и продавать..
Что ему еще делать?
Skeptic:
Я про людей.
Я про людей.
И вот например 30 миллионов нацистов уничтожены .
Вообще как их отличают, это наверно кто любит свою страну, свою Украину?
Хорошо, уничтожили..
Что будет делать простой обычный пакистанец, который не любит Россию..
Мда..
А что ему делать?
Дальше будет выращивать свои маковые поля и продавать..
Что ему еще делать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:48
Вот что будет делать Собчак или Алла Пугачева, это другой вопрос.
СМИ, что были против убийства детей, женщин и стариков, люди, которые против войны...
Какие то редактора Новых газет, на которых разрешена охота..
Ну что еще можно делать россиянам на зоне?
Пальцы веером крутить!
[Исправлено: 111, 16.04.2022 - 20:49]
СМИ, что были против убийства детей, женщин и стариков, люди, которые против войны...
Какие то редактора Новых газет, на которых разрешена охота..
Ну что еще можно делать россиянам на зоне?
Пальцы веером крутить!
[Исправлено: 111, 16.04.2022 - 20:49]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:54
Что же касается нас, нам эта война, мне лично например выгодна.
Тем более сбежавший предатель России живет у меня на квартире, платит хорошо, живет один.
Мне лично неплохо, а его потом конечно расстреляют, если вернется..
Или что там в Сев. Корее делают с такими, сперва четвертуют?
Тем более сбежавший предатель России живет у меня на квартире, платит хорошо, живет один.
Мне лично неплохо, а его потом конечно расстреляют, если вернется..
Или что там в Сев. Корее делают с такими, сперва четвертуют?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12224
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 21:00
Цитата:
А это понятно любому адекватному человеку
Если Россия даже в Украину оккупирует потеряв при этом тыщ 100 своих бойцов
Начнется партизанская война В Украине и Россия потеряет ещё 150 тыщ
А это для современной России и ее населения не приемлемо
Начнется революция и гражданская война в России
Так что по любому у России два выхода сейчас
Или плохой конец либо очень плохой
И по любому мы те кто сейчас против путинской России будем довольны
Skeptic:
Что будут петь те, кто сейчас активно хоронит Россию, мечтает, что она проиграет, после окончания зачистки Украины от нацистов?
Что будут петь те, кто сейчас активно хоронит Россию, мечтает, что она проиграет, после окончания зачистки Украины от нацистов?
А это понятно любому адекватному человеку
Если Россия даже в Украину оккупирует потеряв при этом тыщ 100 своих бойцов
Начнется партизанская война В Украине и Россия потеряет ещё 150 тыщ
А это для современной России и ее населения не приемлемо
Начнется революция и гражданская война в России
Так что по любому у России два выхода сейчас
Или плохой конец либо очень плохой
И по любому мы те кто сейчас против путинской России будем довольны
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 21:03
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