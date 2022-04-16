Отправлено: - 19:17

alex_60:

это спор?

alex_60:

считаю это злономеренной ложью. с вытекающими последствиями.

Цитата:Каждый спорит в меру своей воспитанности.Цитата:Конкретно этот пользователь знает Аркадия Семеновича только с одной стороны. К сожалению.Редакция сотрудничает с Аркадием Семеновичем много лет. Это человек, который не боится высказывать свое мнение. За что мы его и уважаем.Если некоторые комментаторы не разделяют наше уважение к автору - это печально.Но это не значит. что всем, кто его не уважает, мы будем рот затыкать.Вот сейчас обсуждение действительно пошло в сторону от темы статьи. Если вы не согласны с Абайкой - спорьте по теме.