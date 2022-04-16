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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44023
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 10:47
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Новость о том, что в облакимате пройдет встреча общественности с председателем ЦИК Нурланом Абдировым, мне пришла в SMS от неизвестного адресата. Естественно, в зал загнали бюджетников, думаю, что в большинстве своем это были члены избиркомов. Новый шеф ЦИК мысли излагал элегантно, чувствовались три срока за спиной в парламенте.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1215
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 19:17
#15
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Цитата:
alex_60:
это спор?

Каждый спорит в меру своей воспитанности.
Цитата:
alex_60:
считаю это злономеренной ложью. с вытекающими последствиями.

Конкретно этот пользователь знает Аркадия Семеновича только с одной стороны. К сожалению.

Редакция сотрудничает с Аркадием Семеновичем много лет. Это человек, который не боится высказывать свое мнение. За что мы его и уважаем.
Если некоторые комментаторы не разделяют наше уважение к автору - это печально.
Но это не значит. что всем, кто его не уважает, мы будем рот затыкать.
Вот сейчас обсуждение действительно пошло в сторону от темы статьи. Если вы не согласны с Абайкой - спорьте по теме.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2946
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 20:41
#16
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Комментатор спорит с автором статьи.


Комментатор не спорит с автором статьи!
Комментатор характеризует личность автора, глядя со своей кочки

Цитата:
Тимур Гафуров:
Если вы комментируете мою авторскую колонку - нет


А где Абайка комментирует статью автора? ВЕСЬ текст об авторе в уничижительном стиле. По Правилам редакции -это нарушение!
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