Отправлено: - 20:16

Skeptic:

вот те, кто сейчас "решительно" настроен против России и "убеждён" в том, что она проиграет, они что делать будут?

Цитата:Это вообще какие страны?Кроме запада?Ирак, Иран, Индия?Кто там думает что она проиграет и кто настроен против России?