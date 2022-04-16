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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 841 из 841«1...839840841
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:08
#12601
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Мне вот одно любопытно...
Что будут петь те, кто сейчас активно хоронит Россию, мечтает, что она проиграет, после окончания зачистки Украины от нацистов?
С Западом понятно, придут на поклон, снова газ просить будут, сотрудничество предлагать... Не в первый раз.
А вот те, кто сейчас "решительно" настроен против России и "убеждён" в том, что она проиграет, они что делать будут?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:16
#12602
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Цитата:
Skeptic:
вот те, кто сейчас "решительно" настроен против России и "убеждён" в том, что она проиграет, они что делать будут?

Это вообще какие страны?
Кроме запада?
Ирак, Иран, Индия?
Кто там думает что она проиграет и кто настроен против России?
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:33
#12603
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Цитата:
111:
какие страны?

Я про людей.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:37
#12604
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Цитата:
Skeptic:
Западом понятно, придут на поклон, снова газ просить будут, сотрудничество предлагать..

Это про людей?
Газ люди лично приходят и просят?
Сотрудничают лично или через госструктуры и их бизнес?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:42
#12605
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Цитата:
Skeptic:
что она проиграет, после окончания зачистки Украины от нацистов?

Какая то несуразица .
Если она не возьмет всю Украину, она не сможет очистить ее от нацистов просто физически..
Это да, не проигрыш, а учитывая что шведы и финны уже практически в Нато, это позорное поражение..
А потому надо брать всю Украину и уничтожить, кстати сколько, 30 миллионов нацистов?
А это вообще возможно?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:44
#12606
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Цитата:
Skeptic:
Я про людей.

И вот например 30 миллионов нацистов уничтожены .
Вообще как их отличают, это наверно кто любит свою страну, свою Украину?
Хорошо, уничтожили..
Что будет делать простой обычный пакистанец, который не любит Россию..
Мда..
А что ему делать?
Дальше будет выращивать свои маковые поля и продавать..
Что ему еще делать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:48
#12607
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Вот что будет делать Собчак или Алла Пугачева, это другой вопрос.
СМИ, что были против убийства детей, женщин и стариков, люди, которые против войны...
Какие то редактора Новых газет, на которых разрешена охота..
Ну что еще можно делать россиянам на зоне?
Пальцы веером крутить!

[Исправлено: 111, 16.04.2022 - 20:49]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10912
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 20:54
#12608
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Что же касается нас, нам эта война, мне лично например выгодна.
Тем более сбежавший предатель России живет у меня на квартире, платит хорошо, живет один.
Мне лично неплохо, а его потом конечно расстреляют, если вернется..
Или что там в Сев. Корее делают с такими, сперва четвертуют?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12224
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 21:00
#12609
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Цитата:
Skeptic:
Что будут петь те, кто сейчас активно хоронит Россию, мечтает, что она проиграет, после окончания зачистки Украины от нацистов?

А это понятно любому адекватному человеку
Если Россия даже в Украину оккупирует потеряв при этом тыщ 100 своих бойцов
Начнется партизанская война В Украине и Россия потеряет ещё 150 тыщ
А это для современной России и ее населения не приемлемо
Начнется революция и гражданская война в России
Так что по любому у России два выхода сейчас
Или плохой конец либо очень плохой
И по любому мы те кто сейчас против путинской России будем довольны
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Маркс
* Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 21:03
#12610
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