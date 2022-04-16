Отправлено: - 18:35

Кризис в бизнесе, уход всего и вся рекламных кампаний, в сети интернет, ударило не только по печатным СМИ, но и по рекламным агентствам сдающих в аренду билборды для наружной рекламы. И акиматы разместили по всем пустым местам социальную рекламу Семья-самое главное в жизни.