Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 36% влажность
  • З, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Билборды про семью - пропаганда инцеста?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44023
Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 18:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кризис в бизнесе, уход всего и вся рекламных кампаний, в сети интернет, ударило не только по печатным СМИ, но и по рекламным агентствам сдающих в аренду билборды для наружной рекламы. И акиматы разместили по всем пустым местам социальную рекламу Семья-самое главное в жизни.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5203
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 18:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не понял, л чем речь, кто кого или с кем? Безобидная картинка и всего лишь...
Профайл Посетить вебсайт
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
810
Re: Билборды про семью - пропаганда инцеста?
Отправлено: 16.04.22 - 19:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и тем не менее...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS