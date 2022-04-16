Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44023
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 10:47
Новость о том, что в облакимате пройдет встреча общественности с председателем ЦИК Нурланом Абдировым, мне пришла в SMS от неизвестного адресата. Естественно, в зал загнали бюджетников, думаю, что в большинстве своем это были члены избиркомов. Новый шеф ЦИК мысли излагал элегантно, чувствовались три срока за спиной в парламенте.
Читать новость
Читать новость
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 10:47
///естественно, в зал загнали бюджетников, думаю, что в большинстве своем это были члены избиркомов.//
система жива, ничего нового.
система жива, ничего нового.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12222
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 11:16
Цитата:
Иронично что это пишет человек известный только тем что он хорошо бегает на дальние дистанции и который постоянно с умным видом премудрого пескаря рассуждает об экономике,истории, социологии и политике....
Странно вроде не таксист а вот такой вот всезнающий человек)
Похоже, у нас все депутаты считают себя эффективными менеджерами в любой сфере деятельности. А как же, они практически все кандидаты и доктора наук, экономических или юридических, такая вот мода у них.
Иронично что это пишет человек известный только тем что он хорошо бегает на дальние дистанции и который постоянно с умным видом премудрого пескаря рассуждает об экономике,истории, социологии и политике....
Странно вроде не таксист а вот такой вот всезнающий человек)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2945
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 13:46
Цитата:
Куда смотрят модеры: личный выпад, не по теме!
abaika95:
Иронично что это пишет человек известный только тем что он хорошо бегает на дальние дистанции и
Иронично что это пишет человек известный только тем что он хорошо бегает на дальние дистанции и
Куда смотрят модеры: личный выпад, не по теме!
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1214
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 14:16
Комментатор спорит с автором статьи. При этом сомневается, насколько автор компетентен в своих оценках. Нарушения здесь нет.
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 14:35
Цитата:
какой таксист имеется ввиду?
форумчанин?
abaika95:
вроде не таксист
вроде не таксист
какой таксист имеется ввиду?
форумчанин?
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 14:37
Цитата:
Цитата:
это спор?
Тимур Гафуров:
Комментатор спорит с автором статьи
Комментатор спорит с автором статьи
Цитата:
abaika95:
он хорошо бегает на дальние дистанци
он хорошо бегает на дальние дистанци
это спор?
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 15:30
Цитата:
Конечно - нет...
Тимур Гафуров:
Нарушения здесь нет.
Нарушения здесь нет.
Конечно - нет...
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 808
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 15:38
Комментарий удален модератором.
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 15:57
Комментарий удален модератором.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 316
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 17:14
Цитата:
Скажите,Гафуров, а если я сомневаюсь в вашей компетенции и пишу об этом здесь, это нарушение?
Тимур Гафуров:
Комментатор спорит с автором статьи. При этом сомневается, насколько автор компетентен в своих оценках. Нарушения здесь нет
Комментатор спорит с автором статьи. При этом сомневается, насколько автор компетентен в своих оценках. Нарушения здесь нет
Скажите,Гафуров, а если я сомневаюсь в вашей компетенции и пишу об этом здесь, это нарушение?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 289
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 18:30
"...пусть борются за место наравне с другими кандидатами..."
...
Любопытно... А когда это у нас "другие кандидаты" боролись за место в парламенте/маслихате?
...
Любопытно... А когда это у нас "другие кандидаты" боролись за место в парламенте/маслихате?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1214
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 18:31
Цитата:
Если вы комментируете мою авторскую колонку - нет. Правда, пишу я сейчас редко - нет времени.
Если вы комментируете действия администрации сайта - да.
dvb:
Скажите,Гафуров, а если я сомневаюсь в вашей компетенции и пишу об этом здесь, это нарушение?
Скажите,Гафуров, а если я сомневаюсь в вашей компетенции и пишу об этом здесь, это нарушение?
Если вы комментируете мою авторскую колонку - нет. Правда, пишу я сейчас редко - нет времени.
Если вы комментируете действия администрации сайта - да.
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 18:36
Цитата:
считаю что это оскорблении автора статьи. все же знают что это не так.
причем в наглой форме.
abaika95:
который постоянно с умным видом премудрого пескаря рассуждает об экономике,истории, социологии и политике..
который постоянно с умным видом премудрого пескаря рассуждает об экономике,истории, социологии и политике..
считаю что это оскорблении автора статьи. все же знают что это не так.
причем в наглой форме.
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 18:38
Цитата:
этот человек известен многими поступками, во благо города.считаю это злономеренной ложью.
с вытекающими последствиями.
как можно такое пропускать.
abaika95:
человек известный только тем что он хорошо бегает на дальние дистанции
человек известный только тем что он хорошо бегает на дальние дистанции
этот человек известен многими поступками, во благо города.считаю это злономеренной ложью.
с вытекающими последствиями.
как можно такое пропускать.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
|Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать