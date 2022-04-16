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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44023
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 10:47
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Новость о том, что в облакимате пройдет встреча общественности с председателем ЦИК Нурланом Абдировым, мне пришла в SMS от неизвестного адресата. Естественно, в зал загнали бюджетников, думаю, что в большинстве своем это были члены избиркомов. Новый шеф ЦИК мысли излагал элегантно, чувствовались три срока за спиной в парламенте.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17029
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 10:47
#1
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///естественно, в зал загнали бюджетников, думаю, что в большинстве своем это были члены избиркомов.//

система жива, ничего нового.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12222
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 11:16
#2
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Цитата:
Похоже, у нас все депутаты считают себя эффективными менеджерами в любой сфере деятельности. А как же, они практически все кандидаты и доктора наук, экономических или юридических, такая вот мода у них.

Иронично что это пишет человек известный только тем что он хорошо бегает на дальние дистанции и который постоянно с умным видом премудрого пескаря рассуждает об экономике,истории, социологии и политике....

Странно вроде не таксист а вот такой вот всезнающий человек)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2945
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 13:46
#3
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Цитата:
abaika95:
Иронично что это пишет человек известный только тем что он хорошо бегает на дальние дистанции и


Куда смотрят модеры: личный выпад, не по теме!
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1214
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 14:16
#4
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Комментатор спорит с автором статьи. При этом сомневается, насколько автор компетентен в своих оценках. Нарушения здесь нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17029
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 14:35
#5
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Цитата:
abaika95:
вроде не таксист


какой таксист имеется ввиду?
форумчанин?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17029
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 14:37
#6
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Комментатор спорит с автором статьи

Цитата:
abaika95:
он хорошо бегает на дальние дистанци


это спор?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24669
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 15:30
#7
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Нарушения здесь нет.

Конечно - нет... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
808
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 15:38
#8
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24669
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 15:57
#9
Комментарий удален модератором.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
316
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 17:14
#10
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Комментатор спорит с автором статьи. При этом сомневается, насколько автор компетентен в своих оценках. Нарушения здесь нет

Скажите,Гафуров, а если я сомневаюсь в вашей компетенции и пишу об этом здесь, это нарушение?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
289
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 18:30
#11
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"...пусть борются за место наравне с другими кандидатами..."
...
Любопытно... А когда это у нас "другие кандидаты" боролись за место в парламенте/маслихате?
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1214
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 18:31
#12
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Цитата:
dvb:
Скажите,Гафуров, а если я сомневаюсь в вашей компетенции и пишу об этом здесь, это нарушение?

Если вы комментируете мою авторскую колонку - нет. Правда, пишу я сейчас редко - нет времени.
Если вы комментируете действия администрации сайта - да.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17029
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 18:36
#13
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Цитата:
abaika95:
который постоянно с умным видом премудрого пескаря рассуждает об экономике,истории, социологии и политике..


считаю что это оскорблении автора статьи. все же знают что это не так.
причем в наглой форме.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17029
Аркадий ДЕНИСОВ: Визит скорее был дежурным
Отправлено: 16.04.22 - 18:38
#14
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Цитата:
abaika95:
человек известный только тем что он хорошо бегает на дальние дистанции


этот человек известен многими поступками, во благо города.считаю это злономеренной ложью.
с вытекающими последствиями.
как можно такое пропускать.
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