Отправлено: - 11:16

Похоже, у нас все депутаты считают себя эффективными менеджерами в любой сфере деятельности. А как же, они практически все кандидаты и доктора наук, экономических или юридических, такая вот мода у них.

Цитата:Иронично что это пишет человек известный только тем что он хорошо бегает на дальние дистанции и который постоянно с умным видом премудрого пескаря рассуждает об экономике,истории, социологии и политике....Странно вроде не таксист а вот такой вот всезнающий человек)