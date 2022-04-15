Отправлено: - 00:13

Сабыр:



[Исправлено: Vit, 15.04.2022 - 23:14]

Цитата:Почему? Ну это не мега проект. Наверху всё прекрасно понимют. Что субсидии пойдут по факту не нашим производителям КРС. Так как мясо на колбасы и тушенки идёт из Монголии, Китая, Европы. Местного там нет. ну и смысл в этом заводе? И че такое 400 т живого мяса? Это только для рудного на неделю. Одному только Марику на год едва хватит)