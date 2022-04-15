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≡ «Так дальше продолжаться не может!» - директор нового костанайского мясокомбината заявил об отсутствии господдержки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44023
«Так дальше продолжаться не может!» - директор нового костанайского мясокомбината заявил об отсутствии господдержки
Отправлено: 15.04.22 - 14:45
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Предприятие, по словам руководителя ТОО «BEEF EXPORT GROUP», входящее в десятку крупнейших проектов программы «План нации - 100 конкретных шагов», приостановило деятельность. Причина - не удается получить 32 млн тенге субсидий.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
942
Re: «Так дальше продолжаться не может!» - директор нового...
Отправлено: 15.04.22 - 14:45
#1
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Ну вот почему у всех наших мега проектов один финиш,который даже без старта.. Может не стоит и браться?? Так сразу распиливать только в меньших объёмах да и всё.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10996
«Так дальше продолжаться не может!» - директор нового костанайского мясокомбината заявил об отсутствии господдержки
Отправлено: 16.04.22 - 00:13
#2
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Цитата:
Сабыр:

Почему? Ну это не мега проект. Наверху всё прекрасно понимют. Что субсидии пойдут по факту не нашим производителям КРС. Так как мясо на колбасы и тушенки идёт из Монголии, Китая, Европы. Местного там нет. ну и смысл в этом заводе? И че такое 400 т живого мяса? Это только для рудного на неделю. Одному только Марику на год едва хватит)

[Исправлено: Vit, 15.04.2022 - 23:14]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5203
Re: «Так дальше продолжаться не может!» - директор нового...
Отправлено: 16.04.22 - 07:38
#3
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Скот пасти в деревнях негде, все земли приватизированы. Почему бы не спросить с этих землевладельцев, почему не кормят народ....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3011
Re: «Так дальше продолжаться не может!» - директор нового...
Отправлено: 16.04.22 - 09:46
#4
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Ещё один ХАЛЯВЩИК нашелся.

Если человек идёт в бизнес и с первых дней требует себе субсидии и прочих льгот, то это просто -напросто ЛЁНЯ ГОЛУБКОВ, только с галстуком и с через-чур умным лицом.

НИКТО и НИКОГО в бизнес не зовёт, и на АРКАНЕ не тащит.

Хочешь: - занимайся мясокомбинатом, хочешь:-занимайся полеводством, хочешь:-торгуй семечками возле магазинчиков как бабушки-пенсионеры - НО это ТВОЁ дело.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4780
«Так дальше продолжаться не может!» - директор нового костанайского мясокомбината заявил об отсутствии господдержки
Отправлено: 16.04.22 - 14:52
#5
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Цитата:
В декабре 2021 года вышел на 30% мощности. Мы приняли на переработку более 400 т скота в живом весе, произвели в итоге более 200 т говядины.

Источник:
----А на картинке - 750 КРС , 960 МРС в Смену - как-то не согласуются между собой эти цифры ? 750*25 дней*200кг = 3 750 тонн .Это по плану должно быть (а у него 400 тонн), плюс еще 960 МРС. И где тут 30% ??

[Исправлено: Гога, 16.04.2022 - 11:58]
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D
§ Diana1407
(Пользователи)
Регистрация:
16.04.22
Сообщений:
1
Re: «Так дальше продолжаться не может!» - директор нового...
Отправлено: 16.04.22 - 16:43
#6
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Почему не дают субсидии, видимо что-то выжимают с бизнеса, придумали какое-то разночтение. Предприниматели добросовестно развивают бизнес, дают работу людям, государство должно помогать, ведь собственное производство выгоднее импорта из других стран.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8589
«Так дальше продолжаться не может!» - директор нового костанайского мясокомбината заявил об отсутствии господдержки
Отправлено: 16.04.22 - 17:40
#7
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Цитата:
Diana1407:
ведь собственное производство выгоднее импорта из других стран.

Можно поподробнее,производство чего,что производит данный комбинат?
Из статьи я понял,что они принимают КРС живым весом,потом забивают его ,вот в принципе и всё.
Так это обычный убойный пункт,таких полно и работают они без поддержки государства.

[Исправлено: Добринцофф, 16.04.2022 - 17:45]
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