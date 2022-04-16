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YESNO:

Решающую роль в гибели Хазарии сыграло Древнерусское государство.

Цитата:Да все такРешающую роль в упадке речи посполитой также сыграла РоссияНо если судить по Гумилевской концепции пассионарности и этногенезаРоссия сейчас в фазе разрушения и уведанияНадлом империи как ни странно случился в 1814 году когда Россия победив наполеона перенапрягалась в своих силахДальше ее начало штормить то декабристы,то террористы то поражения в войнахИ потом Россия стала как старик впавший в маразм и повторяющий все действия своего детстваТоесть это как будто Историю как фильм на касете прокручивают назадИ теперь Россия будет сталкиватся обратно с теми с кем воевала ещё 400 лет назадЕсли 200 лет назад Россия воевала с целым НаполеономТо последние ее войны это Украина,Грузия,Чечня и племена АфганистанаТакое уже былоДревний Рим начал с войны против варваров он ею и закончилЗолотая орда точнее что от не осталось к 15 веку проиграла битву какой-то мелкой Руси которую 250 лет назад до этого просто проходили не обращая внимания на каких-то там колхозниковФранцузская империя на подъёме как воевала против Алжира этой же войной и закончила свою империюИспания закончилась проигрышем в южной АмерикеБритания надломилась в южной Африке и дальше закончила боями в ИрландииСейчас уже шотландцы отделяются)Такое со всеми бываетИмперии как и люди умирают