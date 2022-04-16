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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 840 из 840«1...838839840
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12222
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:05
#12586
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Цитата:
YESNO:
Решающую роль в гибели Хазарии сыграло Древнерусское государство.

Да все так
Решающую роль в упадке речи посполитой также сыграла Россия
Но если судить по Гумилевской концепции пассионарности и этногенеза
Россия сейчас в фазе разрушения и уведания
Надлом империи как ни странно случился в 1814 году когда Россия победив наполеона перенапрягалась в своих силах
Дальше ее начало штормить то декабристы,то террористы то поражения в войнах
И потом Россия стала как старик впавший в маразм и повторяющий все действия своего детства
Тоесть это как будто Историю как фильм на касете прокручивают назад
И теперь Россия будет сталкиватся обратно с теми с кем воевала ещё 400 лет назад
Если 200 лет назад Россия воевала с целым Наполеоном
То последние ее войны это Украина,Грузия,Чечня и племена Афганистана
Такое уже было
Древний Рим начал с войны против варваров он ею и закончил
Золотая орда точнее что от не осталось к 15 веку проиграла битву какой-то мелкой Руси которую 250 лет назад до этого просто проходили не обращая внимания на каких-то там колхозников
Французская империя на подъёме как воевала против Алжира этой же войной и закончила свою империю
Испания закончилась проигрышем в южной Америке
Британия надломилась в южной Африке и дальше закончила боями в Ирландии
Сейчас уже шотландцы отделяются)
Такое со всеми бывает
Империи как и люди умирают
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10906
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:08
#12587
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Цитата:
alex_60:
если кто то не понял, зачем в начале окружили Киев, Харьков, и тд сто раз уже сказано. связать армию украины, не

Отбомбить трусливо мирных жителей в 5 утра?
Они не связали их, они заставили их бросить все нажитое за всю жизнь и скитаться сегодня, как последним нищебродам..

[Исправлено: 111, 16.04.2022 - 13:10]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:24
#12588
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Цитата:
abaika95:
Нет Збигнев Бжезинский подсказывал


так он пять лет как умер уже.
новые тексты не дают?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:28
#12589
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Цитата:
abaika95:
сам писал? Нет Збигнев Бжезинский


просто смотрю, между постами тридцать секунд, в постах где то тысяча знаков, в секунду значит тридцать знаков.
чудо дивное прям.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:30
#12590
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сегодня некоторым не только на грузинское пиво хватит,
но и на пару беляшей впридачу.
ударный труд должен оплачиваться достойно.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4780
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:32
#12591
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Цитата:
alex_60:
уже все дурачки это знают

----А кто не знает , тот умник ?? :-x
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2944
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:33
#12592
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Цитата:
Don Julio:
Ну тогда можно обсуждения можно считать окончено. Начинается Перепалка!


Вы бы ещё употребили любимое выражение 112-го - "дискуссии"! Он во всей трепотне во флуде видит "дискуссии".
Перепалка - это естественно для флуда. Не будешь же в ветках срываться на раздражающего тебя форумчанина.
Отдушина - флуд!:lol: ;-)

Вот, в порядке хулиганства!

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2944
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:38
#12593
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Цитата:
alex_60:
Цитата: abaika95: сам писал?
Нет Збигнев Бжезинский

просто смотрю, между постами тридцать секунд, в постах где то тысяча знаков, в секунду значит тридцать знаков. чудо дивное прям.


Конечно, не сам!
Слишком масштабные для мелкого глобальные прогнозы! Северную Европу, Россию, Кавказ, Дальний Восток "проанализировал и предсказал"!
Где-то слизал!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:40
#12594
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Цитата:
Гога:
кто не знает , тот умник ??


как тебе обьяснить чтобы ты не обиделся.
короче говоря, это еще хуже дурачка.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4780
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 14:03
#12595
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Цитата:
alex_60:
как тебе обьяснить

-----Не , не надо , а то снова удалять , и придется вновь по клаве 30 набивать комментов . Пожалею тебя . :-(
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12222
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 14:09
#12596
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Цитата:
таноми52:
Конечно, не сам! Слишком масштабные для мелкого глобальные прогнозы! Северную Европу, Россию, Кавказ, Дальний Восток "проанализировал и предсказал"!

Мда,не думал что для людей с такой интеллектуальной зрелостью можно сказать старостью прям так сложно проанализировать такую очевидную ситуацию по развалу России
Цитата:
alex_60:
просто смотрю, между постами тридцать секунд,

В каком конкретном примере 30 секунд между постами? Цитата:
alex_60:
так он пять лет как умер уже. новые тексты не дают?

Нет он не умер
Он живее всех живых
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17027
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 14:43
#12597
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Цитата:
abaika95:
Нет он не умер


некоторые поезда до сих пор пускают.
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