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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12222
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:05
Цитата:
Да все так
Решающую роль в упадке речи посполитой также сыграла Россия
Но если судить по Гумилевской концепции пассионарности и этногенеза
Россия сейчас в фазе разрушения и уведания
Надлом империи как ни странно случился в 1814 году когда Россия победив наполеона перенапрягалась в своих силах
Дальше ее начало штормить то декабристы,то террористы то поражения в войнах
И потом Россия стала как старик впавший в маразм и повторяющий все действия своего детства
Тоесть это как будто Историю как фильм на касете прокручивают назад
И теперь Россия будет сталкиватся обратно с теми с кем воевала ещё 400 лет назад
Если 200 лет назад Россия воевала с целым Наполеоном
То последние ее войны это Украина,Грузия,Чечня и племена Афганистана
Такое уже было
Древний Рим начал с войны против варваров он ею и закончил
Золотая орда точнее что от не осталось к 15 веку проиграла битву какой-то мелкой Руси которую 250 лет назад до этого просто проходили не обращая внимания на каких-то там колхозников
Французская империя на подъёме как воевала против Алжира этой же войной и закончила свою империю
Испания закончилась проигрышем в южной Америке
Британия надломилась в южной Африке и дальше закончила боями в Ирландии
Сейчас уже шотландцы отделяются)
Такое со всеми бывает
Империи как и люди умирают
YESNO:
Решающую роль в гибели Хазарии сыграло Древнерусское государство.
Решающую роль в гибели Хазарии сыграло Древнерусское государство.
Да все так
Решающую роль в упадке речи посполитой также сыграла Россия
Но если судить по Гумилевской концепции пассионарности и этногенеза
Россия сейчас в фазе разрушения и уведания
Надлом империи как ни странно случился в 1814 году когда Россия победив наполеона перенапрягалась в своих силах
Дальше ее начало штормить то декабристы,то террористы то поражения в войнах
И потом Россия стала как старик впавший в маразм и повторяющий все действия своего детства
Тоесть это как будто Историю как фильм на касете прокручивают назад
И теперь Россия будет сталкиватся обратно с теми с кем воевала ещё 400 лет назад
Если 200 лет назад Россия воевала с целым Наполеоном
То последние ее войны это Украина,Грузия,Чечня и племена Афганистана
Такое уже было
Древний Рим начал с войны против варваров он ею и закончил
Золотая орда точнее что от не осталось к 15 веку проиграла битву какой-то мелкой Руси которую 250 лет назад до этого просто проходили не обращая внимания на каких-то там колхозников
Французская империя на подъёме как воевала против Алжира этой же войной и закончила свою империю
Испания закончилась проигрышем в южной Америке
Британия надломилась в южной Африке и дальше закончила боями в Ирландии
Сейчас уже шотландцы отделяются)
Такое со всеми бывает
Империи как и люди умирают
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10906
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:08
Цитата:
Отбомбить трусливо мирных жителей в 5 утра?
Они не связали их, они заставили их бросить все нажитое за всю жизнь и скитаться сегодня, как последним нищебродам..
[Исправлено: 111, 16.04.2022 - 13:10]
alex_60:
если кто то не понял, зачем в начале окружили Киев, Харьков, и тд сто раз уже сказано. связать армию украины, не
если кто то не понял, зачем в начале окружили Киев, Харьков, и тд сто раз уже сказано. связать армию украины, не
Отбомбить трусливо мирных жителей в 5 утра?
Они не связали их, они заставили их бросить все нажитое за всю жизнь и скитаться сегодня, как последним нищебродам..
[Исправлено: 111, 16.04.2022 - 13:10]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:24
Цитата:
так он пять лет как умер уже.
новые тексты не дают?
abaika95:
Нет Збигнев Бжезинский подсказывал
Нет Збигнев Бжезинский подсказывал
так он пять лет как умер уже.
новые тексты не дают?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:28
Цитата:
просто смотрю, между постами тридцать секунд, в постах где то тысяча знаков, в секунду значит тридцать знаков.
чудо дивное прям.
abaika95:
сам писал? Нет Збигнев Бжезинский
сам писал? Нет Збигнев Бжезинский
просто смотрю, между постами тридцать секунд, в постах где то тысяча знаков, в секунду значит тридцать знаков.
чудо дивное прям.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:30
сегодня некоторым не только на грузинское пиво хватит,
но и на пару беляшей впридачу.
ударный труд должен оплачиваться достойно.
но и на пару беляшей впридачу.
ударный труд должен оплачиваться достойно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:32
Цитата:
----А кто не знает , тот умник ??
alex_60:
уже все дурачки это знают
уже все дурачки это знают
----А кто не знает , тот умник ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:33
Цитата:
Вы бы ещё употребили любимое выражение 112-го - "дискуссии"! Он во всей трепотне во флуде видит "дискуссии".
Перепалка - это естественно для флуда. Не будешь же в ветках срываться на раздражающего тебя форумчанина.
Отдушина - флуд!
Вот, в порядке хулиганства!
Don Julio:
Ну тогда можно обсуждения можно считать окончено. Начинается Перепалка!
Ну тогда можно обсуждения можно считать окончено. Начинается Перепалка!
Вы бы ещё употребили любимое выражение 112-го - "дискуссии"! Он во всей трепотне во флуде видит "дискуссии".
Перепалка - это естественно для флуда. Не будешь же в ветках срываться на раздражающего тебя форумчанина.
Отдушина - флуд!
Вот, в порядке хулиганства!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:38
Цитата:
Конечно, не сам!
Слишком масштабные для мелкого глобальные прогнозы! Северную Европу, Россию, Кавказ, Дальний Восток "проанализировал и предсказал"!
Где-то слизал!
alex_60:
Цитата: abaika95: сам писал?
Нет Збигнев Бжезинский
просто смотрю, между постами тридцать секунд, в постах где то тысяча знаков, в секунду значит тридцать знаков. чудо дивное прям.
Цитата: abaika95: сам писал?
Нет Збигнев Бжезинский
просто смотрю, между постами тридцать секунд, в постах где то тысяча знаков, в секунду значит тридцать знаков. чудо дивное прям.
Конечно, не сам!
Слишком масштабные для мелкого глобальные прогнозы! Северную Европу, Россию, Кавказ, Дальний Восток "проанализировал и предсказал"!
Где-то слизал!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 13:40
Цитата:
как тебе обьяснить чтобы ты не обиделся.
короче говоря, это еще хуже дурачка.
Гога:
кто не знает , тот умник ??
кто не знает , тот умник ??
как тебе обьяснить чтобы ты не обиделся.
короче говоря, это еще хуже дурачка.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 14:03
Цитата:
-----Не , не надо , а то снова удалять , и придется вновь по клаве 30 набивать комментов . Пожалею тебя .
alex_60:
как тебе обьяснить
как тебе обьяснить
-----Не , не надо , а то снова удалять , и придется вновь по клаве 30 набивать комментов . Пожалею тебя .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12222
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 14:09
Цитата:
Мда,не думал что для людей с такой интеллектуальной зрелостью можно сказать старостью прям так сложно проанализировать такую очевидную ситуацию по развалу России
Цитата:
В каком конкретном примере 30 секунд между постами? Цитата:
Нет он не умер
Он живее всех живых
таноми52:
Конечно, не сам! Слишком масштабные для мелкого глобальные прогнозы! Северную Европу, Россию, Кавказ, Дальний Восток "проанализировал и предсказал"!
Конечно, не сам! Слишком масштабные для мелкого глобальные прогнозы! Северную Европу, Россию, Кавказ, Дальний Восток "проанализировал и предсказал"!
Мда,не думал что для людей с такой интеллектуальной зрелостью можно сказать старостью прям так сложно проанализировать такую очевидную ситуацию по развалу России
Цитата:
alex_60:
просто смотрю, между постами тридцать секунд,
просто смотрю, между постами тридцать секунд,
В каком конкретном примере 30 секунд между постами? Цитата:
alex_60:
так он пять лет как умер уже. новые тексты не дают?
так он пять лет как умер уже. новые тексты не дают?
Нет он не умер
Он живее всех живых
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 14:43
Цитата:
некоторые поезда до сих пор пускают.
abaika95:
Нет он не умер
Нет он не умер
некоторые поезда до сих пор пускают.
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