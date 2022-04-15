Отправлено: - 14:04

ACROS:

В моём понимании, ещё с коммунистических времён: - субботник всю жизнь БЫЛ, ЕСТЬ и ОСТАЁТСЯ - поводом что бы просто собраться с коллективом в неформальной обстановке с ВЫПИВКОЙ, с ШАШЛЫКОМ

Victor Yang:

А тут получается "вилка" - или тратить рабочее время на уборку, или давить на работников, чтобы вышли в свое свободное время, что незаконно и они будут иметь полное право не выйти. Тут из двух зол выбирают меньшее.

Цитата:Ленин классную традицию заложилОн бревна на красной площади видать на угли для шашлыка таскал?))Цитата:В субботу никто не придетА в четверг по факту можно всех взять горяченькими после первой половины трудового дняДа и темболее субботник или чистый четверг дело не на 4 часа2 часа листву убирают возле себя потом идут дорабатывать грязные и пыльныеЧтобы пришедшие на примем люди стыдилисьОни то пришли жаловаться а тут люди с улицы вернулись,убирали город а ты тут со своим Очередным нытьем О том почему очередь в детский сад не двигается