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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:19
Цитата:
Казахстан в составе?
abaika95:
Может даже будет название у государства Российско-Татарская Конфедерация
Может даже будет название у государства Российско-Татарская Конфедерация
Казахстан в составе?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 457
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:26
Цитата:
Цитата:
[Исправлено: YESNO, 16.04.2022 - 12:29]
Реванши́зм (фр. revanchisme, от revanche «месть, отплата, возмездие») — стремление государств, партий или общественных групп к реваншу путём пересмотра результатов нанесённых им военных и политических поражений. Однако в отличие от нейтрального термина «реванш», понятие «реваншизм» несёт в себе явно отрицательную коннотацию и применяется по отношению не к любой проигравшей стороне, а только к инициаторам несправедливой и не спровоцированной агрессии[1][2].
Цитата:
Реваншизм начинается с преуменьшения и замалчивания вплоть до полного отрицания вины за собственные агрессивные действия[3]. В международных отношениях далее могут последовать призывы к подготовке новой войны под предлогом реванша за понесённое поражение для восстановления утраченных во время войны позиций. Эти требования могут включать возвращение потерянных территорий, политического положения и влияния, довоенной системы межгосударственных отношений и т. п.
[Исправлено: YESNO, 16.04.2022 - 12:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 12217
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:28
Цитата:
В 1982 году некий американский советолог выдал статью что ссср скоро развалится
Все крутили у виска,смеялись и тут случилась перестройка
Самое смешное что этот советолог опирался на книгу советского диссидента Андрея Амальрика 1969 года "просуществует ли СССР до 1984 года?"
Ошиблись конечно немного в годах но вектор определили точно
Цитата:
А когда Россия украинцев называет нацистами и бандеровцами это получается другое?)
Don Julio:
Нам предлагается беспроигрышный вариант обсуждения неких фантазий!?
Нам предлагается беспроигрышный вариант обсуждения неких фантазий!?
В 1982 году некий американский советолог выдал статью что ссср скоро развалится
Все крутили у виска,смеялись и тут случилась перестройка
Самое смешное что этот советолог опирался на книгу советского диссидента Андрея Амальрика 1969 года "просуществует ли СССР до 1984 года?"
Ошиблись конечно немного в годах но вектор определили точно
Цитата:
Don Julio:
Дошли до момента, когда пора упомянуть Гитлера? Ну тогда можно обсуждения можно считать окончено. Начинается Перепалка!
Дошли до момента, когда пора упомянуть Гитлера? Ну тогда можно обсуждения можно считать окончено. Начинается Перепалка!
А когда Россия украинцев называет нацистами и бандеровцами это получается другое?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12217
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:30
Цитата:
Казахстан думаю воспользуется ситуацией и выкупит Оренбургскую область
Также вполне возможна интеграция независимой Башкирии и Алтая с Казахстаном в рамках общей концепции создании Турана
alex_60:
Казахстан в составе?
Казахстан в составе?
Казахстан думаю воспользуется ситуацией и выкупит Оренбургскую область
Также вполне возможна интеграция независимой Башкирии и Алтая с Казахстаном в рамках общей концепции создании Турана
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:33
Цитата:
это точно?
abaika95:
думаю
думаю
это точно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:35
Цитата:
чем расплатится?
abaika95:
выкупит
выкупит
чем расплатится?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:36
Цитата:
конечно другое.
abaika95:
когда Россия украинцев называет нацистами и бандеровцами это получается другое?)
когда Россия украинцев называет нацистами и бандеровцами это получается другое?)
конечно другое.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 457
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:36
Цитата:
Лев Гумилев в книге Зигзаг истории повествует:
«В то десятилетие, когда патриций Никифор взошел на престол в Константинополе (31.X.802), а халиф Харун ар-Рашид казнил своих лучших помощников и верных друзей — Бармекидов (27.1.803), в Хазарском каганате некий влиятельный иудей Обадия взял власть в свои руки, превратил хана из династии Ашина (по отцу) в марионетку и сделал раввинистский иудаизм государственной религией Хазарии.
Обстоятельства, при которых произошел этот не столь религиозный, сколь государственный переворот, прикрыты множеством легенд, которые все без исключения представляются вымышленными с одной целью — утаить от народа и истории истинное положение дел. Неизвестно даже, кем был Обадия. Видимо, он не принадлежал к числу местных евреев, потомков соратников Маздака, безграмотных и храбрых воинов — караимов, вроде Булана. Об Обадии сказано: «Он был человек праведный и справедливый. Он поправил (обновил) царство и укрепил собрания (синагоги) и дома ученых (школы) и собрал множество мудрецов израильских, дав им много серебра и золота, и они объяснили ему 24 книги (священного писания) Мишну, Талмуд и весь порядок молитв, принятых у хаззанов. Он боялся бога и любил закон и заповеди» . Уже из этого одного видно, что Обадия не был ни караимом, ни хазарином.
Нет, эта характеристика показывает, что Обадия был человек интеллигентный и имевший связи в еврейской диаспоре. Для «мудрецов израильских» он не пожалел хазарского «серебра и золота», чтобы только эти мудрецы согласились пожаловать в Итиль. А если сопоставить с этим фактом общеизвестное обстоятельство, что для политического переворота нужны деньги и организация, то видно, с какими кругами был связан Обадия. От смены власти выиграли не хазары и не хазарские евреи, а приезжие иудеи и еврейская община в целом. А коль скоро так, то, значит, они и организовали переворот, сохранив при этом легитимный принцип. Законный хан из рода Ашина стал иудеем, т.е. принял веру своей матери и был принят в общину. Все государственные должности были распределены между евреями, причем сам Обадия принял титул «пех» (бек), переведенное на арабский язык как «малик», т.е. царь. Это значит, что он возглавил правительство при номинальном хане (кагане), находившемся с этого времени под стражей и выпускаемом напоказ народу раз в год. А для народа хазарского значение переворота определил царь Иосиф, глава иудейской общины Итиля, написав: " И с того дня, как наши предки вступили под покров Шохины (присутствие божества), он подчинил нам всех наших врагов и ниспроверг все народы и племена, жившие вокруг нас, так что никто до настоящего дня (около 960 г. -Л.Г.) не устоял перед нами.
Лев Гумилев в книге Зигзаг истории повествует:
«В то десятилетие, когда патриций Никифор взошел на престол в Константинополе (31.X.802), а халиф Харун ар-Рашид казнил своих лучших помощников и верных друзей — Бармекидов (27.1.803), в Хазарском каганате некий влиятельный иудей Обадия взял власть в свои руки, превратил хана из династии Ашина (по отцу) в марионетку и сделал раввинистский иудаизм государственной религией Хазарии.
Обстоятельства, при которых произошел этот не столь религиозный, сколь государственный переворот, прикрыты множеством легенд, которые все без исключения представляются вымышленными с одной целью — утаить от народа и истории истинное положение дел. Неизвестно даже, кем был Обадия. Видимо, он не принадлежал к числу местных евреев, потомков соратников Маздака, безграмотных и храбрых воинов — караимов, вроде Булана. Об Обадии сказано: «Он был человек праведный и справедливый. Он поправил (обновил) царство и укрепил собрания (синагоги) и дома ученых (школы) и собрал множество мудрецов израильских, дав им много серебра и золота, и они объяснили ему 24 книги (священного писания) Мишну, Талмуд и весь порядок молитв, принятых у хаззанов. Он боялся бога и любил закон и заповеди» . Уже из этого одного видно, что Обадия не был ни караимом, ни хазарином.
Нет, эта характеристика показывает, что Обадия был человек интеллигентный и имевший связи в еврейской диаспоре. Для «мудрецов израильских» он не пожалел хазарского «серебра и золота», чтобы только эти мудрецы согласились пожаловать в Итиль. А если сопоставить с этим фактом общеизвестное обстоятельство, что для политического переворота нужны деньги и организация, то видно, с какими кругами был связан Обадия. От смены власти выиграли не хазары и не хазарские евреи, а приезжие иудеи и еврейская община в целом. А коль скоро так, то, значит, они и организовали переворот, сохранив при этом легитимный принцип. Законный хан из рода Ашина стал иудеем, т.е. принял веру своей матери и был принят в общину. Все государственные должности были распределены между евреями, причем сам Обадия принял титул «пех» (бек), переведенное на арабский язык как «малик», т.е. царь. Это значит, что он возглавил правительство при номинальном хане (кагане), находившемся с этого времени под стражей и выпускаемом напоказ народу раз в год. А для народа хазарского значение переворота определил царь Иосиф, глава иудейской общины Итиля, написав: " И с того дня, как наши предки вступили под покров Шохины (присутствие божества), он подчинил нам всех наших врагов и ниспроверг все народы и племена, жившие вокруг нас, так что никто до настоящего дня (около 960 г. -Л.Г.) не устоял перед нами.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
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- 24666
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:36
Цитата:
А в Оренбургской области, хлеб Социальный,
тоже будут - продавать?...
abaika95:
Казахстан думаю воспользуется ситуацией и выкупит Оренбургскую область
Казахстан думаю воспользуется ситуацией и выкупит Оренбургскую область
А в Оренбургской области, хлеб Социальный,
тоже будут - продавать?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12217
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:42
В будущем Для дальнейшего сдерживания России дабы она опять не скатилась в реваншизм И фашизм
США будет создавать региональные центры сдерживания на разных направлениях
По всей видимости в Европе Польша вместе с литвой, Латвией, Белоруссией и Украиной создадут единую парламентскую союзную республику Rzeczpospolita темболее исторически там все друг другу близкие
На севере швеция обьеденится с Финляндией и Эстонией в единое государство
Тоже такое уже было
На северном Кавказе будет либо возрождение единого имамата под эгидой союзной конфедерации народов Кавказа
Либо пойдут ещё дальше и возродят Хазарию где обьеденится Кавказ и Астраханская область
С центральной же Азии явно под культурным и военным кураторством Турции создадут тюркское союзное государство куда войдут Казахстан,Башкирия,Алтай,Узбекистан,Киргизия, Туркменистан
Афганистан попробуют разделить на части чтобы Иран и Таджикистан обьеденились (таджики братья иранцам)вместе с провинциями северного Афганистана,там один народ живёт если что
Азербайджан пробьет корридор через Армению к Турции и обьеденится с ней
Грузия вместе с остатками армении войдут в ЕС и НАТО
США будет создавать региональные центры сдерживания на разных направлениях
По всей видимости в Европе Польша вместе с литвой, Латвией, Белоруссией и Украиной создадут единую парламентскую союзную республику Rzeczpospolita темболее исторически там все друг другу близкие
На севере швеция обьеденится с Финляндией и Эстонией в единое государство
Тоже такое уже было
На северном Кавказе будет либо возрождение единого имамата под эгидой союзной конфедерации народов Кавказа
Либо пойдут ещё дальше и возродят Хазарию где обьеденится Кавказ и Астраханская область
С центральной же Азии явно под культурным и военным кураторством Турции создадут тюркское союзное государство куда войдут Казахстан,Башкирия,Алтай,Узбекистан,Киргизия, Туркменистан
Афганистан попробуют разделить на части чтобы Иран и Таджикистан обьеденились (таджики братья иранцам)вместе с провинциями северного Афганистана,там один народ живёт если что
Азербайджан пробьет корридор через Армению к Турции и обьеденится с ней
Грузия вместе с остатками армении войдут в ЕС и НАТО
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:43
сми, вчера
//Байден попытался пожать руку кому-то, кого рядом не было, а затем начал бесцельно ходить по сцене.//
//Байден попытался пожать руку кому-то, кого рядом не было, а затем начал бесцельно ходить по сцене.//
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:45
Цитата:
сам писал?
abaika95:
будущем Для дальнейшего сдерживания России дабы она опять не скатилась в реваншизм И фашизм США будет создавать региональные центры сдерживания на разных направлениях По всей видимости в Европе Польша вместе с литвой, Латвией, Белоруссией и Украиной создадут единую парламентскую союзную республику Rzeczpospolita темболее исторически там все друг другу близкие На севере швеция обьеденится с Финляндией и Эстонией в единое государство Тоже такое уже было На северном Кавказе будет либо возрождение единого имамата под эгидой союзной конфедерации народов Кавказа Либо пойдут ещё дальше и возродят Хазарию где обьеденится Кавказ и Астраханская область С центральной же Азии явно под культурным и военным кураторством Турции создадут тюркское союзное государство куда войдут Казахстан,Башкирия,Алтай,Узбекистан,Киргизия, Туркменистан Афганистан попробуют разделить на части чтобы Иран и Таджикистан обьеденились (таджики братья иранцам)вместе с провинциями северного Афганистана,там один народ живёт если что Азербайджан пробьет корридор через Армению к Турции и обьеденится с ней Грузия вместе с остатками армении войдут в ЕС и НАТО
будущем Для дальнейшего сдерживания России дабы она опять не скатилась в реваншизм И фашизм США будет создавать региональные центры сдерживания на разных направлениях По всей видимости в Европе Польша вместе с литвой, Латвией, Белоруссией и Украиной создадут единую парламентскую союзную республику Rzeczpospolita темболее исторически там все друг другу близкие На севере швеция обьеденится с Финляндией и Эстонией в единое государство Тоже такое уже было На северном Кавказе будет либо возрождение единого имамата под эгидой союзной конфедерации народов Кавказа Либо пойдут ещё дальше и возродят Хазарию где обьеденится Кавказ и Астраханская область С центральной же Азии явно под культурным и военным кураторством Турции создадут тюркское союзное государство куда войдут Казахстан,Башкирия,Алтай,Узбекистан,Киргизия, Туркменистан Афганистан попробуют разделить на части чтобы Иран и Таджикистан обьеденились (таджики братья иранцам)вместе с провинциями северного Афганистана,там один народ живёт если что Азербайджан пробьет корридор через Армению к Турции и обьеденится с ней Грузия вместе с остатками армении войдут в ЕС и НАТО
сам писал?
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