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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17019
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 11:28
#12556
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Цитата:
YESNO:
Победы не будет


что такое победа?
кто то говорил-я всех победю?
первая задача - уничтожение военной инфраструктуры выполнена.
флота нет. летают только российские самолеты.
уничтожают остатки нацбатальонов.
выполнение второй залачи - освобождение Донбасса в границах
своих областей ранее.
кто то сомневается в этом?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17019
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 11:28
#12557
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сразу было сказано, что оккупации Украины не будет.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
457
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 11:29
#12558
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Цитата:
abaika95:
Просто на всех форумах сейчас все с такой методичкой сидят) Я думаю когда Россия будет разваливаться на части придет методичка писать чтото типо "Страну давно надо было реформировать,да правильно что регионы отходят от прямого подчинения Москве,это настоящая федерализация,да и ничего страшного не происходит это же не развал а ручное управление на местах

Да что там методички . ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

Цитата:
Экипаж затонувшего крейсера "Москва" доставили в Севастополь
Корабль погрузился под воду при буксировке в пункт назначения


а по стране очень печально все .
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17019
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 11:31
#12559
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если кто то не понял, зачем в начале окружили Киев, Харьков, и тд сто раз уже сказано.
связать армию украины, не дать выдвинуться на Донбасс.
уже все дурачки это знают.

[Исправлено: alex_60, 16.04.2022 - 11:34]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17019
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 11:33
#12560
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после этого смешно слушать, -
отстояли Киев, заставили отступить врага.
это уровень некоторых тут на форуме.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12217
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 11:44
#12561
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Итак всем здравомыслящим и более менее понимающим ясно что в ближайшее время россию ждут серьезные потрясения
И очень показательно что наши русские форумчане обожающие Россию не едут к ней а сидят а канадах, Германиях и Казахстанах))) знают что смысла уже нет
Может повторится либо худший вариант развала как в 1917 либо более менее приемлемый развал 1991 года
Россия откатиться к 16 веку от нее явно отойдет весь северный Кавказ
По всей видимости также уйдут Башкирия,Калмыкия,Тува,Бурятия,Хакасия и Алтай
Сибирь,Урал,Кубань,Ставрополье,Пермь,дальний восток потребуют широкую конфедералазицию и создание конфедеративных республик
В 90ых уже были такие потуги
Карелия, Калининград,Курилы и Сахалин по всей видимости будут отданы в обмен на гум помощь Финам,Польше и Японии
Эти територии будут развиваться в рамках двустороннего сотрудничества когда администрация и полиция будет иностранная но русским будет дана широкая автономия
Татарстан вместе с Марий Эл,мордовией,чувашией,и татарской автономии Пензенской области будет на правах общей союзной республики в составе Российский Конфедерации
Может даже будет название у государства Российско-Татарская Конфедерация
Такое уже было в истории на примере Австро-венгрии
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12217
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 11:48
#12562
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Цитата:
YESNO:
Да что там методички . ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ Цитата: Экипаж затонувшего крейсера "Москва" доставили в Севастополь Корабль погрузился под воду при буксировке в пункт назначения

А чего удивляется? Так в России иногда бывает
Вот тонет подлодка Курск
А моряки живы до поры до времени в новостях
Всем смотрящим телик хорошо
Берут штурмом норд ост
Все заложники спасены и едут в больницу сложенные штабелям в автобусах
Всем смотрящим телик приятно
Идёт спецоперация на Украине
А потерь неделю нет
Всем слушающим Россию 24 весело
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12217
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 11:52
#12563
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Цитата:
alex_60:
уже все дурачки это знают

Коротко и ясно о всех слушателях Раши Тудей и России 24
Все дурачки знают что корабль был старый и утонул сам по себе))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12217
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:04
#12564
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Цитата:
alex_60:
если кто то не понял, зачем в начале окружили Киев, Харьков, и тд сто раз уже сказано. связать армию украины, не дать выдвинуться на Донбасс.

1942 год
Внимание внимание!
Имперская радиовещательная компания Геббельс ФМ передает важное правительственное сообщение
имперским войсками успешно закончена первая фаза боевых действий в большевистской россии
Сковав силы и дух противника в изматывающих битвах под Москвой
Нашими войсками нанесен удар по главной цели этой войны! По Кавказу! Где находятся нужные для рейха залежи нефти
Битва под Москвой была ловушкой для большевиков
Они там положили все свои элитные и боеспособные части
Теперь же путь на Кавказ открыт для нашей армии
В скором времени бойцы Вермахта будут купаться в кавказкой нефти
Оставшись без горючего большевики прибегут умолять империю подписать мирный договор
На что Фюрер естественно как благородный тевтонский рыцарь согласится! Ведь целью нашей операции не стояло уничтожение большевисткой России и ее преступной власти,пусть живут и барахтаются сами по себе
Мы только отберем у них хлебную Украину и Кавказ
Без этих регионов большевики и сами по себе сьедят друг друга
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12217
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:10
#12565
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Ой а знаете чем бьётся их глупый тезис что Киев не был главной целью войны а это все было ради того чтобы ВСУ держало там свои части пока Россия захватывает Донбасс?
Донбасс то за время войны так и не захватили)))
Мариуполь второй Сталинград в итоге всех сковал на себе
И сейчас пока Россия Вторую неделю выводит части из под Киева и кидает всё на Донбасс ВСУ также спокойно снимают свои части и отводят к Донбассу)))
Потому Россия так истерично и била по вокзалу крамоторска думая что туда бойцы ВСУ подъехали а вот в очередной раз не повезло,бойцы ВСУ высадились и ушли на позицию а на вокзале остались женщины и дети ждущие эвакуацию.....
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
457
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:11
#12566
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Цитата:
abaika95:
Итак всем здравомыслящим и более менее понимающим ясно что в ближайшее время россию ждут серьезные потрясения И очень показательно что наши русские форумчане обожающие Россию не едут к ней а сидят а канадах, Германиях и Казахстанах))) знают что смысла уже нет



еще раз послушайте Симоньян . кто то может пропустил

[Исправлено: YESNO, 16.04.2022 - 12:13]

[Исправлено: Домовенок, 16.04.2022 - 12:32]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17019
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:14
#12567
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///Допускаете ли вы, что, условно, Эммануэль Макрон бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал Fox News только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику? Так почему вы допускаете это в Украине? ///
Филипп Киркоров.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:15
#12568
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Цитата:
ACROS:
но факт остаётся фактом: - Путин и Шойгу потерпели СОКРУШИТЕЛЬНОЕ поражение в развязанной ими же ВОЙНЕ-АГРЕССИИ с маломощной и слабой Украиной. И апефеоз этой ВОЙНЫ - Москву с напыщенными адмиралами , стоимостью около ОДНОГО МИЛЛИАРДА долларов, просто напросто: - УТОПИЛИ, простые, плохо обученные военному делу украинские хлопцы-блогеры.

Возможно здесь сыграло зловещую роль опыт приобретённый оными во время экзирцицый в форме скакания с криками кто не скачет...
Ибо это и есть самая лучшая форма информационной войны.


:lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17019
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:17
#12569
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Цитата:
abaika95:
Итак всем здравомыслящим и более менее понимающим ясно


здравомыслящие и понимающие
с первого взгляда видят
чтение по методичкам госдепа и сбу.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1017
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.04.22 - 12:18
#12570
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Цитата:
abaika95:
Может повторится либо худший вариант развала как в 1917 либо более менее приемлемый развал 1991 года

Нам предлагается беспроигрышный вариант обсуждения неких фантазий!?
:lol:
Цитата:
abaika95:
1942 год Внимание внимание!

Дошли до момента, когда пора упомянуть Гитлера?
Ну тогда можно обсуждения можно считать окончено.
Начинается Перепалка!
:lol:
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