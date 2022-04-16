Отправлено: - 11:29

abaika95:

Просто на всех форумах сейчас все с такой методичкой сидят) Я думаю когда Россия будет разваливаться на части придет методичка писать чтото типо "Страну давно надо было реформировать,да правильно что регионы отходят от прямого подчинения Москве,это настоящая федерализация,да и ничего страшного не происходит это же не развал а ручное управление на местах

Экипаж затонувшего крейсера "Москва" доставили в Севастополь

Корабль погрузился под воду при буксировке в пункт назначения

Цитата:Да что там методички . ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬЦитата:а по стране очень печально все .