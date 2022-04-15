Re: По гарантии и без нее - Кто отремонтирует асфальт на двух...

Отправлено: - 09:55

В январе написал заявление в полицию по ямам на Гоголя-Баймагамбетова, три ямы Кхо, Кхе, и Кху, назвал по звукам которые издает водитель проезжая этот перекресток, ГКП КТЭК оштрафовали, и они обещали отремонтировать до июня 2022 года, про заделку ям холодным асфальтом не слышали не в дортехинспекции, ни в КТЭКе,хотя в декабре как их выкопали, были дни без осадков, с плбслвыми значениями. БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ