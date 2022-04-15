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≡ По гарантии и без нее - Кто отремонтирует асфальт на двух перекрестках в центре Костаная?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44019
По гарантии и без нее - Кто отремонтирует асфальт на двух перекрестках в центре Костаная?
Отправлено: 15.04.22 - 13:36
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Как сообщили в отделе ЖКХ, после весеннего обследования на всех участках улиц, состоящих на гарантийном обслуживании, будет произведен ремонт в рамках гарантийных обязательств. На остальных участках сделают ямочный и средний ремонт.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2762
Re: По гарантии и без нее - Кто отремонтирует асфальт на двух...
Отправлено: 15.04.22 - 13:36
#1
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Обратили внимание на фото, какие у нас красивые и эстетичные деревья? Это лицо города и властей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Re: По гарантии и без нее - Кто отремонтирует асфальт на двух...
Отправлено: 15.04.22 - 16:11
#2
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//Перекресток ул. Гоголя-Баймагамбетова. 10 апреля. Проходят ремонтные работы//

ничего там не проходит.
там каждый раз проходит выполнение
упражнения "Змейка" между дорожными знаками.
я наверное уже с закрытыми глазами смогу его
выполнить там.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10901
Re: По гарантии и без нее - Кто отремонтирует асфальт на двух...
Отправлено: 15.04.22 - 16:16
#3
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Водятелы не гоняют, уже хорошо.
После установки этих знаков стало на много спокойнее..
Каждый раз оттуда на Рудный езжу, сегодня тоже уехал, нормально.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
84
Re: По гарантии и без нее - Кто отремонтирует асфальт на двух...
Отправлено: 16.04.22 - 09:55
#4
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В январе написал заявление в полицию по ямам на Гоголя-Баймагамбетова, три ямы Кхо, Кхе, и Кху, назвал по звукам которые издает водитель проезжая этот перекресток, ГКП КТЭК оштрафовали, и они обещали отремонтировать до июня 2022 года, про заделку ям холодным асфальтом не слышали не в дортехинспекции, ни в КТЭКе,хотя в декабре как их выкопали, были дни без осадков, с плбслвыми значениями. БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
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