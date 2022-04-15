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≡ "С Зиннатуллиным я общался, это не секрет" - По делу директора КТЭК дал показания подсудимый предприниматель
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44019
"С Зиннатуллиным я общался, это не секрет" - По делу директора КТЭК дал показания подсудимый предприниматель
Отправлено: 15.04.22 - 21:52
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Сегодня в суде допросили Тулегена Турлугулова. Он также полностью отрицал свою причастность к делу и даже заявил, что до сих пор так и не понял, в чем его вина.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Re: "С Зиннатуллиным я общался, это не секрет" - По...
Отправлено: 15.04.22 - 21:52
#1
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прям процесс века.
смешно будет если все рассыпится.
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
44
"С Зиннатуллиным я общался, это не секрет" - По делу директора КТЭК дал показания подсудимый предприниматель
Отправлено: 16.04.22 - 00:03
#2
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Самое интересное это то , что ТОО участвующее и победившее в конкурсе не имело специалистов для выполнения работ.А как же квалификационные требования прошли? И каким то образом быстренько заключило договора с работниками КТЭК , которые из-за пандемии остались без работы. Вроде и котельные все работали...
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