Отправлено: - 22:59

ПолиграфЪ Боярышников:

Сколько живу я такого не видела и не слышала...Если газовики несут такой бред что уж говорить об остальном...

Цитата:Бред несут акиматовские работяги (хотя по ним и не скажешь, что они работяги). Непонятно почему они РЦКУ, ставят во главе!? У меня например, с другой конторой "рога и копыта" договор оказывается есть... Лучше я по прежнему, буду доверять своему ПКСК (хоть как его обзовите ОСИ, ТОО и т.п.),реально, пока без них ни куда...