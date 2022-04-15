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≡ Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44019
Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
Отправлено: 15.04.22 - 09:45
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Такие данные озвучил на брифинге в РСК заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Данияр САБИТОВ. Всего же до конца июня только в областном центре создать свои ОСИ должны чуть больше 700 домов.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
876
Re: Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные...
Отправлено: 15.04.22 - 22:59
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сколько живу я такого не видела и не слышала...Если газовики несут такой бред что уж говорить об остальном...

Бред несут акиматовские работяги (хотя по ним и не скажешь, что они работяги). Непонятно почему они РЦКУ, ставят во главе!? У меня например, с другой конторой "рога и копыта" договор оказывается есть... Лучше я по прежнему, буду доверять своему ПКСК (хоть как его обзовите ОСИ, ТОО и т.п.),реально, пока без них ни куда...
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
Отправлено: 15.04.22 - 23:08
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сколько живу я такого не видела и не слышала.


странно, всегда считал что Боярышников это мужчина.
а тут тема про газ, и вононокак.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
44
Re: Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные...
Отправлено: 15.04.22 - 23:54
#17
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Может и все тогда с июля отключат и свет и воду. Я думаю почему РЦКУ не идут проверять газовое оборудование, наверное запретили до 1 июля . Так что Тоо РБК ваш выход
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