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≡ Жума, Шабат, Воскресенье
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44019
Жума, Шабат, Воскресенье
Отправлено: 15.04.22 - 11:13
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Слуги народа, получающие зарплату от народа, расписавшись в своей бесполезности вышли в четверг на субботник. Суббо́тник (воскре́сник) — сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время, в выходные (откуда и происходит название).
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
796
Re: Жума, Шабат, Воскресенье
Отправлено: 15.04.22 - 11:13
#1
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Субботник должен быть в субботу. Тем более они выходят на работу в субботу на полдня. Вот эти полдня потратить на уборку надо
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Re: Жума, Шабат, Воскресенье
Отправлено: 15.04.22 - 11:29
#2
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шел бы автор хотя бы мусор во дворе убрал,
чем ерунду всякую писать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Re: Жума, Шабат, Воскресенье
Отправлено: 15.04.22 - 11:35
#3
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Цитата:
arman_kst:
Субботник должен быть в субботу.


из истории
//Субботники зародились сто лет назад.
В ночь на субботу 12 апреля 1919 года пятнадцать рабочих
железнодорожного депо Москва-Сортировочная на Казанской железной дороге
по собственной инициативе остались после смены в цехе.
Во главе с бригадиром Иваном Бураковым они проработали дополнительных
10 часов и отремонтировали три паровоза.//

Сегодня же «субботниками» называют традиционные весенние выходы на совместную уборку территории — возле дома, места учебы и работы,
в парках и скверах.
и к субботе они никак не привязаны.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15192
Re: Жума, Шабат, Воскресенье
Отправлено: 15.04.22 - 11:37
#4
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Цитата:
Как им объяснить, что раз решили выйти на субботник, так выходите в свой выходной

Источник:

А тут получается "вилка" - или тратить рабочее время на уборку, или давить на работников, чтобы вышли в свое свободное время, что незаконно и они будут иметь полное право не выйти. Тут из двух зол выбирают меньшее.
Хотя почему бы в течение года предприятиям не откладывать средства в фонд сезонной уборки? А весной и осенью нанимать людей и технику, чтобы те убирали вместо специалистов?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10900
Жума, Шабат, Воскресенье
Отправлено: 15.04.22 - 13:07
#5
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У нас на завтра субботник, блин, холодно завтра наверно будет..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3006
Re: Жума, Шабат, Воскресенье
Отправлено: 15.04.22 - 18:17
#6
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Цитата:
111:
завтра субботник, блин, холодно завтра


В моём понимании, ещё с коммунистических времён: - субботник всю жизнь БЫЛ, ЕСТЬ и ОСТАЁТСЯ - поводом что бы просто собраться с коллективом в неформальной обстановке с ВЫПИВКОЙ, с ШАШЛЫКОМ и пообщаться и так оно было ВСЕГДА.
Никогда не воспринимал это мероприятие ВСЕРЪЁЗ.

Если городские власти на это делают УПОР в части очистки города - то это просто роспись в НЕУМЕНИИ управлять городским хозяйством: - грош цена таким руководителям, для чего в их распоряжении целая АРМИЯ ЖКХ - гнать их метлой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10996
Re: Жума, Шабат, Воскресенье
Отправлено: 15.04.22 - 23:43
#7
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Субботник это что то хорошее из детства. Запах горящих листьев, мы помогающее родителям собирать мусор около дома.
Щас всё как то по другому. Понятно что юджин в этом плане молодец. А вот мне как то в лом около подъезда окурки соседские подметать, сам не курю. Соседи вечно там дымят. Правда подметают за собой,через раз. Дерево раньше росло в аккурат под моим окном но на соседском огороде. По факту он ему не мешал солнце весь день светит на огород А дерево за, и на дом тень. Но оно же не любит деревья. Сын степей. Да и огород у него смешной. Если вырастут два огурца, считай повезло он наверно думал это дерево мешало.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10900
Жума, Шабат, Воскресенье
Отправлено: 15.04.22 - 23:57
#8
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Цитата:
ACROS:
Никогда не воспринимал это мероприятие ВСЕРЪЁЗ

Да мы тоже, но интересно..
Завтра еще собрание по ОСИ, узнать соседей..
Все равно же намного веселее..
Тем более после зимней спячки .
Хотя и горку вроде вместе делали и елку ставили, но еще до знакомств не доходило более плотных.
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