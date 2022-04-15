Re: Жума, Шабат, Воскресенье

Отправлено: - 23:43

Субботник это что то хорошее из детства. Запах горящих листьев, мы помогающее родителям собирать мусор около дома.

Щас всё как то по другому. Понятно что юджин в этом плане молодец. А вот мне как то в лом около подъезда окурки соседские подметать, сам не курю. Соседи вечно там дымят. Правда подметают за собой,через раз. Дерево раньше росло в аккурат под моим окном но на соседском огороде. По факту он ему не мешал солнце весь день светит на огород А дерево за, и на дом тень. Но оно же не любит деревья. Сын степей. Да и огород у него смешной. Если вырастут два огурца, считай повезло он наверно думал это дерево мешало.