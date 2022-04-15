Слуги народа, получающие зарплату от народа, расписавшись в своей бесполезности вышли в четверг на субботник. Суббо́тник (воскре́сник) — сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время, в выходные (откуда и происходит название). Читать новость
из истории //Субботники зародились сто лет назад. В ночь на субботу 12 апреля 1919 года пятнадцать рабочих железнодорожного депо Москва-Сортировочная на Казанской железной дороге по собственной инициативе остались после смены в цехе. Во главе с бригадиром Иваном Бураковым они проработали дополнительных 10 часов и отремонтировали три паровоза.//
Сегодня же «субботниками» называют традиционные весенние выходы на совместную уборку территории — возле дома, места учебы и работы, в парках и скверах. и к субботе они никак не привязаны.
А тут получается "вилка" - или тратить рабочее время на уборку, или давить на работников, чтобы вышли в свое свободное время, что незаконно и они будут иметь полное право не выйти. Тут из двух зол выбирают меньшее. Хотя почему бы в течение года предприятиям не откладывать средства в фонд сезонной уборки? А весной и осенью нанимать людей и технику, чтобы те убирали вместо специалистов?
В моём понимании, ещё с коммунистических времён: - субботник всю жизнь БЫЛ, ЕСТЬ и ОСТАЁТСЯ - поводом что бы просто собраться с коллективом в неформальной обстановке с ВЫПИВКОЙ, с ШАШЛЫКОМ и пообщаться и так оно было ВСЕГДА. Никогда не воспринимал это мероприятие ВСЕРЪЁЗ.
Если городские власти на это делают УПОР в части очистки города - то это просто роспись в НЕУМЕНИИ управлять городским хозяйством: - грош цена таким руководителям, для чего в их распоряжении целая АРМИЯ ЖКХ - гнать их метлой.
Субботник это что то хорошее из детства. Запах горящих листьев, мы помогающее родителям собирать мусор около дома. Щас всё как то по другому. Понятно что юджин в этом плане молодец. А вот мне как то в лом около подъезда окурки соседские подметать, сам не курю. Соседи вечно там дымят. Правда подметают за собой,через раз. Дерево раньше росло в аккурат под моим окном но на соседском огороде. По факту он ему не мешал солнце весь день светит на огород А дерево за, и на дом тень. Но оно же не любит деревья. Сын степей. Да и огород у него смешной. Если вырастут два огурца, считай повезло он наверно думал это дерево мешало.
ACROS: Никогда не воспринимал это мероприятие ВСЕРЪЁЗ
Да мы тоже, но интересно.. Завтра еще собрание по ОСИ, узнать соседей.. Все равно же намного веселее.. Тем более после зимней спячки . Хотя и горку вроде вместе делали и елку ставили, но еще до знакомств не доходило более плотных.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать