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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 835 из 836«1...833834835836»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10900
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:22
#12511
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Цитата:
alex_60:
Don Julio: Или беш с грузинским пивом даёт такой побочный эхфект? тоже подумал об этом.

Ну....
Что мне в тебе не нравится, это то, как ты выбираешь более сильного по сравнению с тобой и поддакиваешь ему, чтобы создать толпу..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:22
#12512
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Цитата:
111:
пустом, 30 комментов

Цитата:
111:
более 30ти раз


ты начинаешь заговариваться.
плохая примета. пора идти на на прогулку с малолетними детьми.
на улицах уже никого нет.
фото. задов. и прочее
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4777
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:23
#12513
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Цитата:
Don Julio:
Ага, ты не поверишь, ишо какая

---- Почему не поверю? Вот седня про доходы министров сказали - один сумел за прошлый год 700 лямов заработать!! ;-) ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24664
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:24
#12514
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Цитата:
Don Julio:
Или беш с грузинским пивом даёт такой побочный эхфект?

Грузинское пиво, абайка95 - пьёт... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4777
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:24
#12515
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Цитата:
alex_60:

---Удачи.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:25
#12516
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проигрывать всегда стремно.
некоторые от этого страдают.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10900
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:25
#12517
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Цитата:
alex_60:
детьми. на улицах уже никого нет. фото

В парке еще идет концерт и куча народа и карусели крутятся..
Что ты там в своем красном кордоне увидишь то..

[Исправлено: 111, 15.04.2022 - 23:26]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:26
#12518
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Цитата:
drakon:
Грузинское пиво, абайка95 - пьёт...


на 9 этаже?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4777
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:26
#12519
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Цитата:
alex_60:

--- Конечно , тут только один вечный Победитель !! :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:28
#12520
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Цитата:
111:
парке еще идет концерт и куча


брехня как всегда
///статье 437 Административного Кодекса четко прописано, что нарушением тишины в ночное время является время с 23:00 до 6:00 утра. В том числе проведение сопровождаемых шумом работ в жилых помещениях и вне их.//
когда брехать то перестанешь
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10900
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:30
#12521
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Цитата:
alex_60:
проигрывать всегда стремно. некоторые от этого страдают.

Вижу я постоянно, когда тебя в режим чтения отправляют..
Но я тебе говорил уже, это не вся жизнь, этот форум и надо проще относиться..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:31
#12522
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Цитата:
111:
Что ты там в своем красном кордоне увидишь то..

Цитата:
Гога:
- Конечно , тут только один вечный Победитель !!


такие веселые ночные клоуны.
премии не будет, пару раз по ушам это пожалуйста. ну или пару раз.

[Исправлено: alex_60, 15.04.2022 - 23:32]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:34
#12523
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проигравших конечно жалко, но что поделать, Победители они и есть. Победители.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:35
#12524
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Цитата:
111:
Вижу я постоянно, когда тебя в режим чтения отправляют..


следишь с Гогой за мной?
кто вас нанял?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:36
#12525
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Цитата:
111:
В том что ты не любишь свою Родину? Ну кто виноват.. Наверно казахстанцы по твоему..

Интрига, однака!
Думаешь, уже пора тебе сказать, где, в каком месте у тебя Родина?
И какие высокие отношения связывают тебя с твоей кухаркой?
Или ещё рановато?
:lol:
Цитата:
111:
По моему ты сам меня начал цитировать.. Или я опять не прав?

И где ты можешь быть неправ!?
Обоснуй!

;-)
Цитата:
Гога:
Вот как раз и занимаюсь сушкой.

А и ещё пока не поздно?
Или уже вовремя?
:lol:
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