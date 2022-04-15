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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:22
Цитата:
Ну....
Что мне в тебе не нравится, это то, как ты выбираешь более сильного по сравнению с тобой и поддакиваешь ему, чтобы создать толпу..
alex_60:
Don Julio: Или беш с грузинским пивом даёт такой побочный эхфект? тоже подумал об этом.
Don Julio: Или беш с грузинским пивом даёт такой побочный эхфект? тоже подумал об этом.
Ну....
Что мне в тебе не нравится, это то, как ты выбираешь более сильного по сравнению с тобой и поддакиваешь ему, чтобы создать толпу..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:22
Цитата:
Цитата:
ты начинаешь заговариваться.
плохая примета. пора идти на на прогулку с малолетними детьми.
на улицах уже никого нет.
фото. задов. и прочее
111:
пустом, 30 комментов
пустом, 30 комментов
Цитата:
111:
более 30ти раз
более 30ти раз
ты начинаешь заговариваться.
плохая примета. пора идти на на прогулку с малолетними детьми.
на улицах уже никого нет.
фото. задов. и прочее
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:23
Цитата:
---- Почему не поверю? Вот седня про доходы министров сказали - один сумел за прошлый год 700 лямов заработать!!
Don Julio:
Ага, ты не поверишь, ишо какая
Ага, ты не поверишь, ишо какая
---- Почему не поверю? Вот седня про доходы министров сказали - один сумел за прошлый год 700 лямов заработать!!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24664
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:24
Цитата:
Грузинское пиво, абайка95 - пьёт...
Don Julio:
Или беш с грузинским пивом даёт такой побочный эхфект?
Или беш с грузинским пивом даёт такой побочный эхфект?
Грузинское пиво, абайка95 - пьёт...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:24
Цитата:
---Удачи.
alex_60:
---Удачи.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:25
проигрывать всегда стремно.
некоторые от этого страдают.
некоторые от этого страдают.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:25
Цитата:
В парке еще идет концерт и куча народа и карусели крутятся..
Что ты там в своем красном кордоне увидишь то..
[Исправлено: 111, 15.04.2022 - 23:26]
alex_60:
детьми. на улицах уже никого нет. фото
детьми. на улицах уже никого нет. фото
В парке еще идет концерт и куча народа и карусели крутятся..
Что ты там в своем красном кордоне увидишь то..
[Исправлено: 111, 15.04.2022 - 23:26]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:26
Цитата:
на 9 этаже?
drakon:
Грузинское пиво, абайка95 - пьёт...
Грузинское пиво, абайка95 - пьёт...
на 9 этаже?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:26
Цитата:
--- Конечно , тут только один вечный Победитель !!
alex_60:
--- Конечно , тут только один вечный Победитель !!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:28
Цитата:
брехня как всегда
///статье 437 Административного Кодекса четко прописано, что нарушением тишины в ночное время является время с 23:00 до 6:00 утра. В том числе проведение сопровождаемых шумом работ в жилых помещениях и вне их.//
когда брехать то перестанешь
111:
парке еще идет концерт и куча
парке еще идет концерт и куча
брехня как всегда
///статье 437 Административного Кодекса четко прописано, что нарушением тишины в ночное время является время с 23:00 до 6:00 утра. В том числе проведение сопровождаемых шумом работ в жилых помещениях и вне их.//
когда брехать то перестанешь
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:30
Цитата:
Вижу я постоянно, когда тебя в режим чтения отправляют..
Но я тебе говорил уже, это не вся жизнь, этот форум и надо проще относиться..
alex_60:
проигрывать всегда стремно. некоторые от этого страдают.
проигрывать всегда стремно. некоторые от этого страдают.
Вижу я постоянно, когда тебя в режим чтения отправляют..
Но я тебе говорил уже, это не вся жизнь, этот форум и надо проще относиться..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:31
Цитата:
Цитата:
такие веселые ночные клоуны.
премии не будет, пару раз по ушам это пожалуйста. ну или пару раз.
[Исправлено: alex_60, 15.04.2022 - 23:32]
111:
Что ты там в своем красном кордоне увидишь то..
Что ты там в своем красном кордоне увидишь то..
Цитата:
Гога:
- Конечно , тут только один вечный Победитель !!
- Конечно , тут только один вечный Победитель !!
такие веселые ночные клоуны.
премии не будет, пару раз по ушам это пожалуйста. ну или пару раз.
[Исправлено: alex_60, 15.04.2022 - 23:32]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:34
проигравших конечно жалко, но что поделать, Победители они и есть. Победители.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:35
Цитата:
следишь с Гогой за мной?
кто вас нанял?
111:
Вижу я постоянно, когда тебя в режим чтения отправляют..
Вижу я постоянно, когда тебя в режим чтения отправляют..
следишь с Гогой за мной?
кто вас нанял?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1015
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 23:36
Цитата:
Интрига, однака!
Думаешь, уже пора тебе сказать, где, в каком месте у тебя Родина?
И какие высокие отношения связывают тебя с твоей кухаркой?
Или ещё рановато?
Цитата:
И где ты можешь быть неправ!?
Обоснуй!
Цитата:
А и ещё пока не поздно?
Или уже вовремя?
111:
В том что ты не любишь свою Родину? Ну кто виноват.. Наверно казахстанцы по твоему..
В том что ты не любишь свою Родину? Ну кто виноват.. Наверно казахстанцы по твоему..
Интрига, однака!
Думаешь, уже пора тебе сказать, где, в каком месте у тебя Родина?
И какие высокие отношения связывают тебя с твоей кухаркой?
Или ещё рановато?
Цитата:
111:
По моему ты сам меня начал цитировать.. Или я опять не прав?
По моему ты сам меня начал цитировать.. Или я опять не прав?
И где ты можешь быть неправ!?
Обоснуй!
Цитата:
Гога:
Вот как раз и занимаюсь сушкой.
Вот как раз и занимаюсь сушкой.
А и ещё пока не поздно?
Или уже вовремя?
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