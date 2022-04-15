Отправлено: - 23:22

alex_60:

Don Julio: Или беш с грузинским пивом даёт такой побочный эхфект? тоже подумал об этом.

Цитата:Ну....Что мне в тебе не нравится, это то, как ты выбираешь более сильного по сравнению с тобой и поддакиваешь ему, чтобы создать толпу..