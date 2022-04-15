Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44019
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Отправлено: 15.04.22 - 15:39
Подготовлен проект постановления правительства Казахстана о присвоении Международному аэропорту «Костанай» имя Ахмета Байтурсынова. Он размещен на сайте Открытые НПА.
Читать новость
Читать новость
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 15:39
Ива́н Фоми́ч Па́влов (25 июня 1922, село Борис-Романовка, Кустанайская губерния — 12 октября 1950 года) — участник Великой Отечественной войны, командир звена 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии Калининского фронта; командир эскадрильи 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, дважды Герой Советского Союза[3], майор (1948)
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 15:41
14 марта инициативу присвоить имя Ахмета Байтурсынова аэропорту Костаная единогласно поддержали депутаты Костанайского областного маслихата - на то они и депутаты, что бы ЕДИНОГЛАСНО поддерживать
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 15:52
//единогласно поддержали депутаты Костанайского областного маслихата.//
прочитаешь такое, и сразу становится грустно.
ничего не меняется.кто за, мы за-принято.
пошли по домам.
эти депутаты хотя устраивали встречи со своими
населением, обсуждали, выслушивали мнения.
хотя кто эти "депутаты".
назначенные люди по списку свыше.
с тем и живем.
прочитаешь такое, и сразу становится грустно.
ничего не меняется.кто за, мы за-принято.
пошли по домам.
эти депутаты хотя устраивали встречи со своими
населением, обсуждали, выслушивали мнения.
хотя кто эти "депутаты".
назначенные люди по списку свыше.
с тем и живем.
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 15:56
Цитата:
И ещё долго, вам,с
этим - жить...
alex_60:
с тем и живем.
с тем и живем.
И ещё долго, вам,с
этим - жить...
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Отправлено: 15.04.22 - 16:01
а Байтурсынов.
хороший человек.
улицы, памятники.,университеты..
зачем еще аэропорт?
почему не обсуждаются другие варианты.
скажут- предложите, создайте инициативную группу,зарегистрируйтесь,выдвините..
знаем давно уже с чем это едят,
это как партию никто не может зарегистрировать, так и тут.
с первым постом согласен.
Павлов-достойное имя для аэропорта в Кустанае.
[Исправлено: alex_60, 15.04.2022 - 16:14]
хороший человек.
улицы, памятники.,университеты..
зачем еще аэропорт?
почему не обсуждаются другие варианты.
скажут- предложите, создайте инициативную группу,зарегистрируйтесь,выдвините..
знаем давно уже с чем это едят,
это как партию никто не может зарегистрировать, так и тут.
с первым постом согласен.
Павлов-достойное имя для аэропорта в Кустанае.
[Исправлено: alex_60, 15.04.2022 - 16:14]
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 16:02
Цитата:
пока здоровье позволит..
drakon:
И ещё долго, вам,с этим - жить..
И ещё долго, вам,с этим - жить..
пока здоровье позволит..
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Отправлено: 15.04.22 - 16:05
Цитата:
А можно и в честь Л.Беды - назвать...
alex_60:
Павлов-достойное имя для аэропорта в Кустанае.
Павлов-достойное имя для аэропорта в Кустанае.
А можно и в честь Л.Беды - назвать...
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Отправлено: 15.04.22 - 16:13
Цитата:
тоже достойное имя.
drakon:
А можно и в честь Л.Беды - назвать...
А можно и в честь Л.Беды - назвать...
тоже достойное имя.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 807
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 19:56
Цитата:
Как корабль назовешь, так он и поплывет...)))
drakon:
Беды - назвать...
Беды - назвать...
Как корабль назовешь, так он и поплывет...)))
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Отправлено: 15.04.22 - 20:54
оскорбить имя дважды Героя Советского Союза Леонида Игнатьевича Беды.
в предверии очередной годовщины великой победы.
это такое кощунство, за которое надо судить и садить.
в предверии очередной годовщины великой победы.
это такое кощунство, за которое надо судить и садить.
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 21:56
по сути это осквернение памяти,
тут закон уже должен работать.
и преследование.
тут закон уже должен работать.
и преследование.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать