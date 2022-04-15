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≡ Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44019
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Отправлено: 15.04.22 - 15:39
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Подготовлен проект постановления правительства Казахстана о присвоении Международному аэропорту «Костанай» имя Ахмета Байтурсынова. Он размещен на сайте Открытые НПА.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
928
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 15:39
#1
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Ива́н Фоми́ч Па́влов (25 июня 1922, село Борис-Романовка, Кустанайская губерния — 12 октября 1950 года) — участник Великой Отечественной войны, командир звена 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии Калининского фронта; командир эскадрильи 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, дважды Герой Советского Союза[3], майор (1948)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
928
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 15:41
#2
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14 марта инициативу присвоить имя Ахмета Байтурсынова аэропорту Костаная единогласно поддержали депутаты Костанайского областного маслихата - на то они и депутаты, что бы ЕДИНОГЛАСНО поддерживать :lol: :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16976
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 15:52
#3
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//единогласно поддержали депутаты Костанайского областного маслихата.//

прочитаешь такое, и сразу становится грустно.
ничего не меняется.кто за, мы за-принято.
пошли по домам.
эти депутаты хотя устраивали встречи со своими
населением, обсуждали, выслушивали мнения.
хотя кто эти "депутаты".
назначенные люди по списку свыше.
с тем и живем.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24663
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 15:56
#4
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Цитата:
alex_60:
с тем и живем.

И ещё долго, вам,с
этим - жить... :lol: :-P
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16976
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Отправлено: 15.04.22 - 16:01
#5
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а Байтурсынов.
хороший человек.
улицы, памятники.,университеты..
зачем еще аэропорт?
почему не обсуждаются другие варианты.
скажут- предложите, создайте инициативную группу,зарегистрируйтесь,выдвините..
знаем давно уже с чем это едят,
это как партию никто не может зарегистрировать, так и тут.
с первым постом согласен.
Павлов-достойное имя для аэропорта в Кустанае.

[Исправлено: alex_60, 15.04.2022 - 16:14]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16976
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 16:02
#6
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Цитата:
drakon:
И ещё долго, вам,с этим - жить..


пока здоровье позволит..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24663
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Отправлено: 15.04.22 - 16:05
#7
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Цитата:
alex_60:
Павлов-достойное имя для аэропорта в Кустанае.

А можно и в честь Л.Беды - назвать... :lol: :-o :oops:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16976
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Отправлено: 15.04.22 - 16:13
#8
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Цитата:
drakon:
А можно и в честь Л.Беды - назвать...


тоже достойное имя.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
807
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 19:56
#9
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Цитата:
drakon:
Беды - назвать...


Как корабль назовешь, так он и поплывет...)))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16976
Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова? Принять участие в обсуждении можно до 29 апреля
Отправлено: 15.04.22 - 20:54
#10
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оскорбить имя дважды Героя Советского Союза Леонида Игнатьевича Беды.
в предверии очередной годовщины великой победы.
это такое кощунство, за которое надо судить и садить.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16976
Re: Присвоят ли аэропорту Костаная имя Ахмета Байтурсынова?...
Отправлено: 15.04.22 - 21:56
#11
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по сути это осквернение памяти,
тут закон уже должен работать.
и преследование.
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