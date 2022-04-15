Re: Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные...

Отправлено: - 12:35

Про газ - полный бред. Очередные пугалки. Весь смысл затеи с ОСИ - это избавить акиматы от затрат на капитальный ремонт и повесить на жителей. Как причина - люди жалуются, что ПКСК деньги воруют. А по факту, платили в ПКСК 40-50 тенге за кв.м.,а сейчас за эти же услуги плата увеличиться вдвое. Сделать кап.ремонт в доме 60-х годов постройки за счет жителей просто нереально. Для этого мы платим налоги в бюджет. Это одно. А самое главное - пора прекратить все эти абонентские платы каждый месяц непонятно за что, и переходить на оплату за конкретно выполненную работу. То есть, по договору только за каждый вызов сантехника, электрика и т.п. Для этого не нужны сервисные компании со своими бухгалтерами, юристами, управляющими и т.д.