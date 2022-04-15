Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
Отправлено: 15.04.22 - 09:45
Такие данные озвучил на брифинге в РСК заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Данияр САБИТОВ. Всего же до конца июня только в областном центре создать свои ОСИ должны чуть больше 700 домов. Читать новость
То есть, с 68 ПКСК навести порядок не смогли,и проконтролировать их расходы, теперь мини-ПКСК, будет в количестве 1100, 1100 председателей которым надо платить зряплату, бухгалтерам тоже, плюс на разворовать, а делать всё будут теже ПКСК, только они станут ТООшками, в итоге жители получат, такую же подножку как с автобусами, ходили автобусы по 80 тенге, без проблем, создали оную и теперь проезд 150 тенге, где 70 тенге, с бюджета, с ОСИ добавится статья расходов на дополнительного председателя и бухгалтера, и тут уже будет зависеть, от количества квартир, если 247, то плюс 400 тенге, а если 16 то плюс 5500 тенге, ежемесячно.
пкск, оси,пт,кондоминиумы... какое отношение государство имеет отношение ко всему этому? если оно не может организовать все это хозяйство, помощи никакой не оказывает-мол это все ваше,частная собственность, что хотите то и делайте-что тогда государство вообще хочет? мне лично не понятно. или возьмите на себя организацию обслуживания жилищного фонда, а если не берете- зачем такая власть вообще нужна- или продолжайте устраивать анархию в этом вопросе. уже сколько лет этот вопрос просто заговаривают, и не более.
Почему бы не создать мобильное приложение, сайт, где будут предложения по сантехнике, электрике, бухгалтерии, уборка территории и помещении? Чтобы председатель ОСИ мог выбрать услуги, сравнить цены, почитать отзывы, прокомментировать. И там же все что поможет председателю - законы, акты, стандарты и т.д.
Удивляет тупое упорство в продвижении этой ненужной реформы, а больше всего, то что нет возможности добровольного участия в этом. Меня например устраивает (как думаю и большинство жильцов) работа нашего ПКСК, зачем нам весь этот геморр...!? Назовут ли акиматовцы хоть 15 примеров, успешно реализованной реформы в старых домах? Самое главное, что нужно изменить в этой реформе, это закрепить принцип добровольного участия в ней, а не запугивать отключениями газа, воды, нечищенными дорогами и т.п.
Про газ - полный бред. Очередные пугалки. Весь смысл затеи с ОСИ - это избавить акиматы от затрат на капитальный ремонт и повесить на жителей. Как причина - люди жалуются, что ПКСК деньги воруют. А по факту, платили в ПКСК 40-50 тенге за кв.м.,а сейчас за эти же услуги плата увеличиться вдвое. Сделать кап.ремонт в доме 60-х годов постройки за счет жителей просто нереально. Для этого мы платим налоги в бюджет. Это одно. А самое главное - пора прекратить все эти абонентские платы каждый месяц непонятно за что, и переходить на оплату за конкретно выполненную работу. То есть, по договору только за каждый вызов сантехника, электрика и т.п. Для этого не нужны сервисные компании со своими бухгалтерами, юристами, управляющими и т.д.
Следующий этап - каждой квартире своего управляющего, счет на кап.ремонт квартиры, чтобы не дай бог соседи не пострадали. Где они учились, эти законодатели. В детстве не научили, что вместе выжить легче. А если хотите самоуправление. то начните с себя. Выносите на всеобщее городское голосования, куда бюджет тратить, сейчас интернет позволяет это без лишних затрат.Нужен ли нам футбольный клуб, термопарк, концертный зал и т.д. А может лучше нанять какую-нибудь финскую или норвежскую компанию и сделать дороги в раз и навсегда. У них климат такой же, но почему-то дороги весной не тают вместе со снегом.
А, она и не нужна такая власть: - все последние годы эта власть старается ВСЁ, буквально ВСЁ спихнуть на плечи народа: - это и ипотеку, это и утильсбор, это и долевое строительство, и финансовые пирамиды, и автобусные перевозки, и переплаты за авиа и железнодорожные билеты и ЖКХ.
Действительно: - зачем мы платим налоги на содержание такой власти ???
Стесняюсь спросить у газовиков, это в каком подвале и какого дома газовое оборудование находится в подвале? Сколько живу я такого не видела и не слышала...Если газовики несут такой бред что уж говорить об остальном...
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