Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:24
Цитата:
прям вечер просвещения для некоторых.
хотя в Киеве комик, тут комик, все одно.
lavprof:
111: Это украинский политик что ли?
Нурлан Сабуров — казахстанский и российский комик, юморист.
111: Это украинский политик что ли?
Нурлан Сабуров — казахстанский и российский комик, юморист.
прям вечер просвещения для некоторых.
хотя в Киеве комик, тут комик, все одно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:27
Цитата:
что Гогу не узнал?
он же тебе фотки с трамвайчика вчера сбрасывал в деревню.
но ты сейчас его не беспокой, видишь попросился отдохнуть.
[Исправлено: alex_60, 15.04.2022 - 15:29]
drakon:
Гога: чему бы это ?
Кто это?..
Гога: чему бы это ?
Кто это?..
что Гогу не узнал?
он же тебе фотки с трамвайчика вчера сбрасывал в деревню.
но ты сейчас его не беспокой, видишь попросился отдохнуть.
[Исправлено: alex_60, 15.04.2022 - 15:29]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24663
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:29
Цитата:
В Киева, комик - президент...
alex_60:
тут комик, все одно.
тут комик, все одно.
В Киева, комик - президент...
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:29
Цитата:
Я был на его концерте. Крайне неприятный товарищ. Надменный и злой. На зрителей смотрел свысока. А на экране,смотришь,норм чувак.
lavprof:
Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров
Я был на его концерте. Крайне неприятный товарищ. Надменный и злой. На зрителей смотрел свысока. А на экране,смотришь,норм чувак.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 445
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:30
Цитата:
А может они сами на своих сбрасывали.?
111:
А сбрасывают хоть куда, лишь бы все выжечь с мирными жителями, которые в 5 утра еще не проснулись..
А сбрасывают хоть куда, лишь бы все выжечь с мирными жителями, которые в 5 утра еще не проснулись..
А может они сами на своих сбрасывали.?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:32
Цитата:
такое таким не интересно. там реальность.
им все больше фейки по душе. кино...
lavprof:
подпишись в телеге на военкорров, тех, кто там действительно находится, на передовой, кто также помогает эвакуировать мирных, развозить гуманитарку.
подпишись в телеге на военкорров, тех, кто там действительно находится, на передовой, кто также помогает эвакуировать мирных, развозить гуманитарку.
такое таким не интересно. там реальность.
им все больше фейки по душе. кино...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:42
Цитата:
Патрик Ланкастер освещает события на Донбасе 8 лет.
Он сотрудничал с некоторыми западными СМИ ,
но после того как они переврали информацию , разорвал с ними контракт.
Сейчас делает репортажи для индийского ТВ и ведет свой YouTube канал ,
где рассказывает свою правду.
вот комментарии к его репортажам
//Очень плохо что в других странах не говорят о тех ужасных пытках,
казнях, зверствах без суда и следствия которые уже давно творились в Украине
(СБУ и вооруженные националисты) в отношении неугодных людей.
Это просто невозможно представить. И очень тяжело говорить. Но необходимо. //
YESNO:
А может они сами на своих сбрасывали.?
А может они сами на своих сбрасывали.?
Патрик Ланкастер освещает события на Донбасе 8 лет.
Он сотрудничал с некоторыми западными СМИ ,
но после того как они переврали информацию , разорвал с ними контракт.
Сейчас делает репортажи для индийского ТВ и ведет свой YouTube канал ,
где рассказывает свою правду.
вот комментарии к его репортажам
//Очень плохо что в других странах не говорят о тех ужасных пытках,
казнях, зверствах без суда и следствия которые уже давно творились в Украине
(СБУ и вооруженные националисты) в отношении неугодных людей.
Это просто невозможно представить. И очень тяжело говорить. Но необходимо. //
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10876
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:03
Цитата:
Понятно, как увидел что он просит бабло, выключил.
Опять украинцы сами себя бомбят, никогда такого не было и вот опять!
Хорошо.
Если бы российские войска не напали на Мариуполь, на Украину, там с этим городом, с мирными жителями было бы то же самое?
Ровно как и во всех разрушенных городках и деревнях?
То есть вывод напрашивается, зачем тогда нападали, если сами украинцы внезапно начали себя убивать 24го февраля в 5 часов утра, женщин, стариков и детей?
Напомнило фильм Убойные каникулы..
И убивают сами себя до сих пор?
По моему даже отпетые извращенцы этому не поверят..
YESNO:
может
может
Понятно, как увидел что он просит бабло, выключил.
Опять украинцы сами себя бомбят, никогда такого не было и вот опять!
Хорошо.
Если бы российские войска не напали на Мариуполь, на Украину, там с этим городом, с мирными жителями было бы то же самое?
Ровно как и во всех разрушенных городках и деревнях?
То есть вывод напрашивается, зачем тогда нападали, если сами украинцы внезапно начали себя убивать 24го февраля в 5 часов утра, женщин, стариков и детей?
Напомнило фильм Убойные каникулы..
И убивают сами себя до сих пор?
По моему даже отпетые извращенцы этому не поверят..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4761
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:19
Цитата:
----Это к тому , что сегодня пятница , и чтобы некоторые не злоупотребляли сегодня , а то потом во флуде всё красное .
drakon:
Кто это?...
Кто это?...
----Это к тому , что сегодня пятница , и чтобы некоторые не злоупотребляли сегодня , а то потом во флуде всё красное .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:19
Цитата:
новый поворот в аргументации добавился.
не пойму правда как это понимать.
и кто такие отпетые извращенцы.
111:
По моему даже отпетые извращенцы
По моему даже отпетые извращенцы
новый поворот в аргументации добавился.
не пойму правда как это понимать.
и кто такие отпетые извращенцы.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10876
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:23
Цитата:
Которые уже отпели свое.
Повидали казалось бы все извращения..
Но нет..
Им тоже не понять как мать может убить ради Мира во всем Мире, во всей России, собственное дитя..
alex_60:
отпетые
отпетые
Которые уже отпели свое.
Повидали казалось бы все извращения..
Но нет..
Им тоже не понять как мать может убить ради Мира во всем Мире, во всей России, собственное дитя..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:23
Цитата:
кстати он американский журналист.
и снимает и пишет правду.
но она западу не нравится. власти в Киеве не нравится.
ну, как оказалось, и тут на форуме , некоторым тоже не по душе
такая правда.
[b]
Патрик Ланкастер освещает события на Донбасе 8 лет.
Патрик Ланкастер освещает события на Донбасе 8 лет.
кстати он американский журналист.
и снимает и пишет правду.
но она западу не нравится. власти в Киеве не нравится.
ну, как оказалось, и тут на форуме , некоторым тоже не по душе
такая правда.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:27
Цитата:
что тут сказать.
ради Мира во всем Мире.
так вот значит.
111:
как мать может убить ради Мира во всем Мире, во всей России, собственное дитя..
как мать может убить ради Мира во всем Мире, во всей России, собственное дитя..
что тут сказать.
ради Мира во всем Мире.
так вот значит.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 445
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:31
Цитата:
Ради Порядка во всем мире. Порядка через хаос
alex_60:
ради Мира во всем Мире
ради Мира во всем Мире
Ради Порядка во всем мире. Порядка через хаос
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:37
ну а покак так
//ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 79,6% россиян
плюс 0,7 процента за неделю.
при этом доверяют Путину 81,6% россиян//
//ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 79,6% россиян
плюс 0,7 процента за неделю.
при этом доверяют Путину 81,6% россиян//
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: drakon, lavprof, alex_60
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать