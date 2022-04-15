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≡ "С покровительства чиновников" - Скандал вокруг отходов костанайских мясокомбинатов вышел на республиканский уровень
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44018
"С покровительства чиновников" - Скандал вокруг отходов костанайских мясокомбинатов вышел на республиканский уровень
Отправлено: 15.04.22 - 16:20
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13 апреля мажилисмен Ерлик ОМИРГАЛИ огласил запрос об эпидемиологической угрозе, которую создают полигоны ТБО, нарушающие санитарные требования. В перечне привел факты из Костанайской области. Власти отреагировали сразу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10876
Re: "С покровительства чиновников" - Скандал вокруг...
Отправлено: 15.04.22 - 16:20
#1
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Экоактивисты получают зп от акимата?
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