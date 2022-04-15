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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 830 из 830«1...828829830
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:24
#12436
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Цитата:
lavprof:
111: Это украинский политик что ли?

Нурлан Сабуров — казахстанский и российский комик, юморист.


прям вечер просвещения для некоторых.
хотя в Киеве комик, тут комик, все одно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:27
#12437
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Цитата:
drakon:
Гога: чему бы это ?

Кто это?..


что Гогу не узнал?
он же тебе фотки с трамвайчика вчера сбрасывал в деревню.
но ты сейчас его не беспокой, видишь попросился отдохнуть.

[Исправлено: alex_60, 15.04.2022 - 15:29]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24663
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:29
#12438
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Цитата:
alex_60:
тут комик, все одно.

В Киева, комик - президент... :lol: ;-)
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
942
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:29
#12439
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Цитата:
lavprof:
Нурлан Сабуров

Я был на его концерте. Крайне неприятный товарищ. Надменный и злой. На зрителей смотрел свысока. А на экране,смотришь,норм чувак.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
445
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:30
#12440
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Цитата:
111:
А сбрасывают хоть куда, лишь бы все выжечь с мирными жителями, которые в 5 утра еще не проснулись..

А может они сами на своих сбрасывали.?

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:32
#12441
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Цитата:
lavprof:
подпишись в телеге на военкорров, тех, кто там действительно находится, на передовой, кто также помогает эвакуировать мирных, развозить гуманитарку.


такое таким не интересно. там реальность.
им все больше фейки по душе. кино...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 15:42
#12442
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Цитата:
YESNO:
А может они сами на своих сбрасывали.?


Патрик Ланкастер освещает события на Донбасе 8 лет.
Он сотрудничал с некоторыми западными СМИ ,
но после того как они переврали информацию , разорвал с ними контракт.
Сейчас делает репортажи для индийского ТВ и ведет свой YouTube канал ,
где рассказывает свою правду.
вот комментарии к его репортажам
//Очень плохо что в других странах не говорят о тех ужасных пытках,
казнях, зверствах без суда и следствия которые уже давно творились в Украине
(СБУ и вооруженные националисты) в отношении неугодных людей.
Это просто невозможно представить. И очень тяжело говорить. Но необходимо. //
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10876
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:03
#12443
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Цитата:
YESNO:
может

Понятно, как увидел что он просит бабло, выключил.
Опять украинцы сами себя бомбят, никогда такого не было и вот опять!
Хорошо.
Если бы российские войска не напали на Мариуполь, на Украину, там с этим городом, с мирными жителями было бы то же самое?
Ровно как и во всех разрушенных городках и деревнях?
То есть вывод напрашивается, зачем тогда нападали, если сами украинцы внезапно начали себя убивать 24го февраля в 5 часов утра, женщин, стариков и детей?
Напомнило фильм Убойные каникулы..
И убивают сами себя до сих пор?
По моему даже отпетые извращенцы этому не поверят..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4761
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:19
#12444
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Цитата:
drakon:
Кто это?...

----Это к тому , что сегодня пятница , и чтобы некоторые не злоупотребляли сегодня , а то потом во флуде всё красное . ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:19
#12445
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Цитата:
111:
По моему даже отпетые извращенцы


новый поворот в аргументации добавился.
не пойму правда как это понимать.
и кто такие отпетые извращенцы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10876
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:23
#12446
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Цитата:
alex_60:
отпетые

Которые уже отпели свое.
Повидали казалось бы все извращения..
Но нет..
Им тоже не понять как мать может убить ради Мира во всем Мире, во всей России, собственное дитя..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:23
#12447
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Цитата:
[b]
Патрик Ланкастер освещает события на Донбасе 8 лет.


кстати он американский журналист.
и снимает и пишет правду.
но она западу не нравится. власти в Киеве не нравится.
ну, как оказалось, и тут на форуме , некоторым тоже не по душе
такая правда.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:27
#12448
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Цитата:
111:
как мать может убить ради Мира во всем Мире, во всей России, собственное дитя..


что тут сказать.
ради Мира во всем Мире.
так вот значит.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
445
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:31
#12449
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Цитата:
alex_60:
ради Мира во всем Мире

Ради Порядка во всем мире. Порядка через хаос
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16963
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 16:37
#12450
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ну а покак так
//ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 79,6% россиян
плюс 0,7 процента за неделю.
при этом доверяют Путину 81,6% россиян//
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