Re: Есть вода, но какой ценой? - Три улицы в Рудном утопают в...

Отправлено: - 09:34

Пресс-служба акима Рудного предоставила комментарий:

"По информации ТОО «Рудненский водоканал» (далее – водоканал) в 2020 году по улицам Алтынсарина и Орджоникидзе, а также переулку Солнечному проводились ремонтно-восстановительные работы на водопроводных сетях водоканала. По завершению ремонтных работ нарушенное благоустройство вышеназванных улиц было приведено в соответствии с требованиями пункта 4, ст. 151 Земельного Кодекса Республики Казахстан, то есть: по завершении всех земляных работ земельный участок, на котором проводились работы с нарушением почвенно-плодородного слоя, приведен в первоначальное их состояние. Также сообщаю, что улицы Алтынсарина и Орджоникидзе, а также переулок Солнечный не имели асфальтового покрытия дорожного полотна с периода основания и застройки 4 микрорайона. Дороги по данным улицам и переулку являются грунтовыми. В свою очередь в текущем году после высыхания грунта водоканалом запланировано проведение мероприятий по планировке вышеуказанных улиц и переулка".