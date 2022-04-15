Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:20
пивные тараканы самые страшные, они ночью не спят,
весь мозг разрушили почти уже у некоторых..
весь мозг разрушили почти уже у некоторых..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:22
Цитата:
Байден собрался в Киев ,как же все херои европейские были там ,
а он в стороне.
теперь уже наверное наделал...не поедет..
Victor Yang:
Сегодня ночью по Киеву ракеты прилетели,
Сегодня ночью по Киеву ракеты прилетели,
Байден собрался в Киев ,как же все херои европейские были там ,
а он в стороне.
теперь уже наверное наделал...не поедет..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:26
Цитата:
Не всё. На Украине 8 лет была АТО, но не гражданская война. И здесь так же. Ужесточат ответки. Ещё неизвестно куда ночью прилетело в Киеве.
YESNO:
Ещё пару атак со стороны ВСУ и все.
Ещё пару атак со стороны ВСУ и все.
Не всё. На Украине 8 лет была АТО, но не гражданская война. И здесь так же. Ужесточат ответки. Ещё неизвестно куда ночью прилетело в Киеве.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:26
Цитата:
задача уже поставлена- зайти на 10-20 км от границы России
на территорию Украины,по все длине ,для устранения угроз.
YESNO:
Ещё пару атак со стороны ВСУ и все.
Ещё пару атак со стороны ВСУ и все.
задача уже поставлена- зайти на 10-20 км от границы России
на территорию Украины,по все длине ,для устранения угроз.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:28
Цитата:
было обозначено- в центры принятия решений.
посмотрим что будет сообщено.
Victor Yang:
Ещё неизвестно куда ночью прилетело в Киеве.
Ещё неизвестно куда ночью прилетело в Киеве.
было обозначено- в центры принятия решений.
посмотрим что будет сообщено.
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 939
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:33
Цитата:
А что можешь поведать про флагман черноморского флота и не имеющий аналогов кораблик по имени "Москва"?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.04.2022 - 12:06]
alex_60:
что будет сообщено
что будет сообщено
А что можешь поведать про флагман черноморского флота и не имеющий аналогов кораблик по имени "Москва"?
[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.04.2022 - 12:06]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:47
Силы Организации Договора о коллективной безопасности осенью проведут
в Казахстане специальные учения.
Главы генеральных штабов государств-членов ОДКБ подтвердили эту
договоренность вчера, 14 апреля, сообщается на официальном сайте Минобороны РК.
Так, осенью в Казахстане на полигоне "Матыбулак" пройдут спецучения:
"Эшелон – 2022" – с подразделениями коллективных сил ОДКБ;
"Поиск – 2022" – с силами и средствами разведки;
командно-штабные учения "Взаимодействие – 2022" – с коллективными силами
оперативного реагирования ОДКБ.
Казахстан -хорошее место для специальных учений ОДКБ.
могли бы и Алма-Ате прямо провести.
в Казахстане специальные учения.
Главы генеральных штабов государств-членов ОДКБ подтвердили эту
договоренность вчера, 14 апреля, сообщается на официальном сайте Минобороны РК.
Так, осенью в Казахстане на полигоне "Матыбулак" пройдут спецучения:
"Эшелон – 2022" – с подразделениями коллективных сил ОДКБ;
"Поиск – 2022" – с силами и средствами разведки;
командно-штабные учения "Взаимодействие – 2022" – с коллективными силами
оперативного реагирования ОДКБ.
Казахстан -хорошее место для специальных учений ОДКБ.
могли бы и Алма-Ате прямо провести.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 11:47
Цитата:
Да Бог, чтоб закончилось это все побыстрее
Victor Yang:
8 лет была АТО, но не гражданская война.
8 лет была АТО, но не гражданская война.
Да Бог, чтоб закончилось это все побыстрее
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 12:10
Цитата:
ВВП сказал что быстрее можно, но при этом будет значительно больше потерь. По данным украинских СМИ, у которых, по их словам, есть инсайдеры в офисе президента, цель Украины на переговорах была затянутость переговоров, чтобы дождаться поставок тяжелого вооружения.
YESNO:
Да Бог, чтоб закончилось это все побыстрее
Да Бог, чтоб закончилось это все побыстрее
ВВП сказал что быстрее можно, но при этом будет значительно больше потерь. По данным украинских СМИ, у которых, по их словам, есть инсайдеры в офисе президента, цель Украины на переговорах была затянутость переговоров, чтобы дождаться поставок тяжелого вооружения.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10857
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 12:29
Цитата:
Вообще то это не он показал куда вся техника по России идет из Белоруссии от солдат, почта онлайн..
Ну Комаров мир наизнанку там лазиит на бойнях этих, ему тоже не верить, что российские солдаты мародерствуют?
Кому верить?
Нашим форумчанам, которые туда на расстояние бешенное не подойдут?
YESNO:
Нашёл кого слушать.
Нашёл кого слушать.
Вообще то это не он показал куда вся техника по России идет из Белоруссии от солдат, почта онлайн..
Ну Комаров мир наизнанку там лазиит на бойнях этих, ему тоже не верить, что российские солдаты мародерствуют?
Кому верить?
Нашим форумчанам, которые туда на расстояние бешенное не подойдут?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10857
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 12:35
Цитата:
Хм..
Верить в такую чушь?
С каких пор стал?
Да, можно и быстрее, ядерной бомбой..
Как он быстрее всю Украину возьмет?
Решит задачу с тем, зачем пришел, с нацистами?
Пока только планомерно уничтожается мирное население и как понял, мародерство российских войск поставлено на поток..
Victor Yang:
ВВП сказал что быстрее можно, но
ВВП сказал что быстрее можно, но
Хм..
Верить в такую чушь?
С каких пор стал?
Да, можно и быстрее, ядерной бомбой..
Как он быстрее всю Украину возьмет?
Решит задачу с тем, зачем пришел, с нацистами?
Пока только планомерно уничтожается мирное население и как понял, мародерство российских войск поставлено на поток..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 13:06
глазенки не протер,начал бред нести.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 13:08
Цитата:
Такие дела. Новости с той стороны
[Исправлено: Rexyn, 15.04.2022 - 13:27]
Ситуация с крейсером «Москва» оказалась намного лучше, чем считалось сначала. Если послушать умных и знающих людей в интернете, картина вырисовывается примерно следующая.
С-300, которая стоит на «Москве» - совсем не такая уж и плохая штука, на самом деле. Свои задачи в умелых руках, прикрепленных к умному мозгу, он вполне выполняет. Например, в руках украинских ПВО он отлично справляется с защитой неба над Киевом - эффективность сбитых ракет семьдесят - восемьдесят процентов. Советскую авиацию он сбивает всю. То, что запоребриком он достался в руки потомственных алкоголиков - другой вопрос.
Так что противостоять «Нептунам» и ВВС Украины он вполне может.
Но. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Есть одна проблема.
Байрактар! Байрактар, б***ь!
Про Байрактар забыли, ема, нарот!
Да х*р его знает, товарищ прапорщик.
Тут в голове звучит песня про Бай-рак-тар.
В итоге, говорят, дело было так. Байрактар подлетел, и вывел из строя РЛС «Москвы». После чего крейсер оказался практически безоружным. Из ПВО у него остались только две устаревшие «Осы» и АК-630 - шестиствольная скорострельная пушка, способная бить по низколетящим целям. В принципе, и по ракетам тоже.
После этого по крейсеру было вмазано двумя ракетами для надёжности - но АК-630 не сработала, или сработала, но руки потомственных алкоголиков сделали свое дело, или хрен его знает, товарищ прапорщик-3, как там развивались события в эти последние секунды, но факт остается фактом - обе ракеты лупили в борт. Триста килограммов суммарной взрывчатки на скорости девятьсот километров в час.
Крейсер «Москва» со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300 - прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Ну, не все уже таскают, но тем не менее.
Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в черноморском флоте у России больше не осталось.
Где-то там еще болтается «Адмирал Эссен», но у него из средств ПВО есть «Штиль» и морской аналог «Бука» - но С-300 нет.
Так вот.
Мы над русским кораблем можем ржать сколько угодно - и, безусловно, заслуженно - но это не просто ржавую лоханку потопили. Это - блестящая операция ЗСУ фактически по срыву дальнейшей переброски российских сил морем.
Это - тактическая победа.
Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить.
Пятьсот человек, кстати - это примерно как одним залпом уничтожить целую БТГ.
Это может сказаться на всем южном театре военных действий.
В общем, это реально серьёзная победа, друзья мои.
Которая может оказать влияние на ход войны.
С-300, которая стоит на «Москве» - совсем не такая уж и плохая штука, на самом деле. Свои задачи в умелых руках, прикрепленных к умному мозгу, он вполне выполняет. Например, в руках украинских ПВО он отлично справляется с защитой неба над Киевом - эффективность сбитых ракет семьдесят - восемьдесят процентов. Советскую авиацию он сбивает всю. То, что запоребриком он достался в руки потомственных алкоголиков - другой вопрос.
Так что противостоять «Нептунам» и ВВС Украины он вполне может.
Но. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Есть одна проблема.
Байрактар! Байрактар, б***ь!
Про Байрактар забыли, ема, нарот!
Да х*р его знает, товарищ прапорщик.
Тут в голове звучит песня про Бай-рак-тар.
В итоге, говорят, дело было так. Байрактар подлетел, и вывел из строя РЛС «Москвы». После чего крейсер оказался практически безоружным. Из ПВО у него остались только две устаревшие «Осы» и АК-630 - шестиствольная скорострельная пушка, способная бить по низколетящим целям. В принципе, и по ракетам тоже.
После этого по крейсеру было вмазано двумя ракетами для надёжности - но АК-630 не сработала, или сработала, но руки потомственных алкоголиков сделали свое дело, или хрен его знает, товарищ прапорщик-3, как там развивались события в эти последние секунды, но факт остается фактом - обе ракеты лупили в борт. Триста килограммов суммарной взрывчатки на скорости девятьсот километров в час.
Крейсер «Москва» со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300 - прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Ну, не все уже таскают, но тем не менее.
Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в черноморском флоте у России больше не осталось.
Где-то там еще болтается «Адмирал Эссен», но у него из средств ПВО есть «Штиль» и морской аналог «Бука» - но С-300 нет.
Так вот.
Мы над русским кораблем можем ржать сколько угодно - и, безусловно, заслуженно - но это не просто ржавую лоханку потопили. Это - блестящая операция ЗСУ фактически по срыву дальнейшей переброски российских сил морем.
Это - тактическая победа.
Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить.
Пятьсот человек, кстати - это примерно как одним залпом уничтожить целую БТГ.
Это может сказаться на всем южном театре военных действий.
В общем, это реально серьёзная победа, друзья мои.
Которая может оказать влияние на ход войны.
Такие дела. Новости с той стороны
[Исправлено: Rexyn, 15.04.2022 - 13:27]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 13:12
Цитата:
Если нет никакого контроля за перемещением. Подумай. Сейчас кондиционер самокат видеокарты и что там ещё. Дальше что может поехать? Контроля нет тогда никакого получается так что ли?
111:
Вообще то это не он показал куда вся техника по России идет из Белоруссии от солдат, почта онлайн.. Ну Комаров мир наизнанку там лазиит на бойнях этих, ему тоже не верить, что российские солдаты мародерствуют? Кому верить?
Вообще то это не он показал куда вся техника по России идет из Белоруссии от солдат, почта онлайн.. Ну Комаров мир наизнанку там лазиит на бойнях этих, ему тоже не верить, что российские солдаты мародерствуют? Кому верить?
Если нет никакого контроля за перемещением. Подумай. Сейчас кондиционер самокат видеокарты и что там ещё. Дальше что может поехать? Контроля нет тогда никакого получается так что ли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 13:13
Цитата:
Никому не верь. Верь тому что у тебя в душе. Так надёжнее
111:
российские солдаты мародерствуют? Кому верить?
российские солдаты мародерствуют? Кому верить?
Никому не верь. Верь тому что у тебя в душе. Так надёжнее
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: lavprof, YESNO
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать