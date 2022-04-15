Прогноз на 5 дней
ясно+24°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 23% влажность
  • Ю-ЮВ, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 827 из 828«1...825826827828»
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:20
#12391
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пивные тараканы самые страшные, они ночью не спят,
весь мозг разрушили почти уже у некоторых..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:22
#12392
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сегодня ночью по Киеву ракеты прилетели,


Байден собрался в Киев ,как же все херои европейские были там ,
а он в стороне.
теперь уже наверное наделал...не поедет..
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:26
#12393
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Ещё пару атак со стороны ВСУ и все.

Не всё. На Украине 8 лет была АТО, но не гражданская война. И здесь так же. Ужесточат ответки. Ещё неизвестно куда ночью прилетело в Киеве.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:26
#12394
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Ещё пару атак со стороны ВСУ и все.


задача уже поставлена- зайти на 10-20 км от границы России
на территорию Украины,по все длине ,для устранения угроз.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:28
#12395
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ещё неизвестно куда ночью прилетело в Киеве.


было обозначено- в центры принятия решений.
посмотрим что будет сообщено.
Профайл
С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
939
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:33
#12396
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что будет сообщено

А что можешь поведать про флагман черноморского флота и не имеющий аналогов кораблик по имени "Москва"?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.04.2022 - 12:06]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 10:47
#12397
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Силы Организации Договора о коллективной безопасности осенью проведут
в Казахстане специальные учения.
Главы генеральных штабов государств-членов ОДКБ подтвердили эту
договоренность вчера, 14 апреля, сообщается на официальном сайте Минобороны РК.
Так, осенью в Казахстане на полигоне "Матыбулак" пройдут спецучения:
"Эшелон – 2022" – с подразделениями коллективных сил ОДКБ;
"Поиск – 2022" – с силами и средствами разведки;
командно-штабные учения "Взаимодействие – 2022" – с коллективными силами
оперативного реагирования ОДКБ.

Казахстан -хорошее место для специальных учений ОДКБ.
могли бы и Алма-Ате прямо провести.
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
441
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 11:47
#12398
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
8 лет была АТО, но не гражданская война.

Да Бог, чтоб закончилось это все побыстрее
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 12:10
#12399
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Да Бог, чтоб закончилось это все побыстрее

ВВП сказал что быстрее можно, но при этом будет значительно больше потерь. По данным украинских СМИ, у которых, по их словам, есть инсайдеры в офисе президента, цель Украины на переговорах была затянутость переговоров, чтобы дождаться поставок тяжелого вооружения.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10857
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 12:29
#12400
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Нашёл кого слушать.

Вообще то это не он показал куда вся техника по России идет из Белоруссии от солдат, почта онлайн..
Ну Комаров мир наизнанку там лазиит на бойнях этих, ему тоже не верить, что российские солдаты мародерствуют?
Кому верить?
Нашим форумчанам, которые туда на расстояние бешенное не подойдут?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10857
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 12:35
#12401
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ВВП сказал что быстрее можно, но

Хм..
Верить в такую чушь?
С каких пор стал?
Да, можно и быстрее, ядерной бомбой..
Как он быстрее всю Украину возьмет?
Решит задачу с тем, зачем пришел, с нацистами?
Пока только планомерно уничтожается мирное население и как понял, мародерство российских войск поставлено на поток..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16947
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 13:06
#12402
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
глазенки не протер,начал бред нести.
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
441
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 13:08
#12403
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ситуация с крейсером «Москва» оказалась намного лучше, чем считалось сначала. Если послушать умных и знающих людей в интернете, картина вырисовывается примерно следующая.

С-300, которая стоит на «Москве» - совсем не такая уж и плохая штука, на самом деле. Свои задачи в умелых руках, прикрепленных к умному мозгу, он вполне выполняет. Например, в руках украинских ПВО он отлично справляется с защитой неба над Киевом - эффективность сбитых ракет семьдесят - восемьдесят процентов. Советскую авиацию он сбивает всю. То, что запоребриком он достался в руки потомственных алкоголиков - другой вопрос.
Так что противостоять «Нептунам» и ВВС Украины он вполне может.
Но. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Есть одна проблема.

Байрактар! Байрактар, б***ь!
Про Байрактар забыли, ема, нарот!
Да х*р его знает, товарищ прапорщик.
Тут в голове звучит песня про Бай-рак-тар.

В итоге, говорят, дело было так. Байрактар подлетел, и вывел из строя РЛС «Москвы». После чего крейсер оказался практически безоружным. Из ПВО у него остались только две устаревшие «Осы» и АК-630 - шестиствольная скорострельная пушка, способная бить по низколетящим целям. В принципе, и по ракетам тоже.
После этого по крейсеру было вмазано двумя ракетами для надёжности - но АК-630 не сработала, или сработала, но руки потомственных алкоголиков сделали свое дело, или хрен его знает, товарищ прапорщик-3, как там развивались события в эти последние секунды, но факт остается фактом - обе ракеты лупили в борт. Триста килограммов суммарной взрывчатки на скорости девятьсот километров в час.

Крейсер «Москва» со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300 - прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Ну, не все уже таскают, но тем не менее.
Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в черноморском флоте у России больше не осталось.
Где-то там еще болтается «Адмирал Эссен», но у него из средств ПВО есть «Штиль» и морской аналог «Бука» - но С-300 нет.
Так вот.

Мы над русским кораблем можем ржать сколько угодно - и, безусловно, заслуженно - но это не просто ржавую лоханку потопили. Это - блестящая операция ЗСУ фактически по срыву дальнейшей переброски российских сил морем.
Это - тактическая победа.

Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить.
Пятьсот человек, кстати - это примерно как одним залпом уничтожить целую БТГ.
Это может сказаться на всем южном театре военных действий.
В общем, это реально серьёзная победа, друзья мои.
Которая может оказать влияние на ход войны.

Такие дела. Новости с той стороны

[Исправлено: Rexyn, 15.04.2022 - 13:27]
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
441
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 13:12
#12404
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вообще то это не он показал куда вся техника по России идет из Белоруссии от солдат, почта онлайн.. Ну Комаров мир наизнанку там лазиит на бойнях этих, ему тоже не верить, что российские солдаты мародерствуют? Кому верить?

Если нет никакого контроля за перемещением. Подумай. Сейчас кондиционер самокат видеокарты и что там ещё. Дальше что может поехать? Контроля нет тогда никакого получается так что ли?
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
441
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 13:13
#12405
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
российские солдаты мародерствуют? Кому верить?

Никому не верь. Верь тому что у тебя в душе. Так надёжнее
Профайл
Страница 827 из 828«1...825826827828»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: lavprof, YESNO

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS