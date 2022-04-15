Отправлено: - 13:08

Ситуация с крейсером «Москва» оказалась намного лучше, чем считалось сначала. Если послушать умных и знающих людей в интернете, картина вырисовывается примерно следующая.



С-300, которая стоит на «Москве» - совсем не такая уж и плохая штука, на самом деле. Свои задачи в умелых руках, прикрепленных к умному мозгу, он вполне выполняет. Например, в руках украинских ПВО он отлично справляется с защитой неба над Киевом - эффективность сбитых ракет семьдесят - восемьдесят процентов. Советскую авиацию он сбивает всю. То, что запоребриком он достался в руки потомственных алкоголиков - другой вопрос.

Так что противостоять «Нептунам» и ВВС Украины он вполне может.

Но. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Есть одна проблема.



Байрактар! Байрактар, б***ь!

Про Байрактар забыли, ема, нарот!

Да х*р его знает, товарищ прапорщик.

Тут в голове звучит песня про Бай-рак-тар.



В итоге, говорят, дело было так. Байрактар подлетел, и вывел из строя РЛС «Москвы». После чего крейсер оказался практически безоружным. Из ПВО у него остались только две устаревшие «Осы» и АК-630 - шестиствольная скорострельная пушка, способная бить по низколетящим целям. В принципе, и по ракетам тоже.

После этого по крейсеру было вмазано двумя ракетами для надёжности - но АК-630 не сработала, или сработала, но руки потомственных алкоголиков сделали свое дело, или хрен его знает, товарищ прапорщик-3, как там развивались события в эти последние секунды, но факт остается фактом - обе ракеты лупили в борт. Триста килограммов суммарной взрывчатки на скорости девятьсот километров в час.



Крейсер «Москва» со своей системой ПВО, состоящей из 64 ракет С-300 - прикрывал большие десантные корабли, которые таскают железо и пушечное мясо в Бердянск. Ну, не все уже таскают, но тем не менее.

Кораблей, способных осуществлять такое прикрытие переброски десанта, в черноморском флоте у России больше не осталось.

Где-то там еще болтается «Адмирал Эссен», но у него из средств ПВО есть «Штиль» и морской аналог «Бука» - но С-300 нет.

Так вот.



Мы над русским кораблем можем ржать сколько угодно - и, безусловно, заслуженно - но это не просто ржавую лоханку потопили. Это - блестящая операция ЗСУ фактически по срыву дальнейшей переброски российских сил морем.

Это - тактическая победа.



Это намного серьезнее, чем просто плавающую железяку с полутысячей орков на борту потопить.

Пятьсот человек, кстати - это примерно как одним залпом уничтожить целую БТГ.

Это может сказаться на всем южном театре военных действий.

В общем, это реально серьёзная победа, друзья мои.

Которая может оказать влияние на ход войны.



[Исправлено: Rexyn, 15.04.2022 - 13:27]

Цитата:Такие дела. Новости с той стороны