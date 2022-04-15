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≡ Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44014
Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
Отправлено: 15.04.22 - 09:45
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Такие данные озвучил на брифинге в РСК заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Данияр САБИТОВ. Всего же до конца июня только в областном центре создать свои ОСИ должны чуть больше 700 домов.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
83
Re: Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные...
Отправлено: 15.04.22 - 09:45
#1
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То есть, с 68 ПКСК навести порядок не смогли,и проконтролировать их расходы, теперь мини-ПКСК, будет в количестве 1100, 1100 председателей которым надо платить зряплату, бухгалтерам тоже, плюс на разворовать, а делать всё будут теже ПКСК, только они станут ТООшками, в итоге жители получат, такую же подножку как с автобусами, ходили автобусы по 80 тенге, без проблем, создали оную и теперь проезд 150 тенге, где 70 тенге, с бюджета, с ОСИ добавится статья расходов на дополнительного председателя и бухгалтера, и тут уже будет зависеть, от количества квартир, если 247, то плюс 400 тенге, а если 16 то плюс 5500 тенге, ежемесячно.

Акимат КОСТАНАЯ надо реформировать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16947
Re: Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные...
Отправлено: 15.04.22 - 10:41
#2
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пкск, оси,пт,кондоминиумы...
какое отношение государство имеет отношение ко всему этому?
если оно не может организовать все это хозяйство,
помощи никакой не оказывает-мол это все ваше,частная собственность,
что хотите то и делайте-что тогда государство вообще хочет?
мне лично не понятно.
или возьмите на себя организацию обслуживания жилищного фонда,
а если не берете- зачем такая власть вообще нужна-
или продолжайте устраивать анархию в этом вопросе.
уже сколько лет этот вопрос просто заговаривают, и не более.
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arman_kst
* arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
796
Re: Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные...
Отправлено: 15.04.22 - 11:09
#3
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Почему бы не создать мобильное приложение, сайт, где будут предложения по сантехнике, электрике, бухгалтерии, уборка территории и помещении? Чтобы председатель ОСИ мог выбрать услуги, сравнить цены, почитать отзывы, прокомментировать. И там же все что поможет председателю - законы, акты, стандарты и т.д.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16947
Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
Отправлено: 15.04.22 - 11:21
#4
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Цитата:
arman_kst:
Почему бы не создать мобильное приложение, сайт, где будут предложения по сантехнике, электрике, бухгалтерии, уборка территории и помещении?


market.kz- Кустанай- услуги--сантехника,электрика,уборка и прочее..
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
875
Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
Отправлено: 15.04.22 - 12:09
#5
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Удивляет тупое упорство в продвижении этой ненужной реформы, а больше всего, то что нет возможности добровольного участия в этом. Меня например устраивает (как думаю и большинство жильцов) работа нашего ПКСК, зачем нам весь этот геморр...!? Назовут ли акиматовцы хоть 15 примеров, успешно реализованной реформы в старых домах? Самое главное, что нужно изменить в этой реформе, это закрепить принцип добровольного участия в ней, а не запугивать отключениями газа, воды, нечищенными дорогами и т.п.

[Исправлено: KOS77, 15.04.2022 - 11:10]
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
49
Re: Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные...
Отправлено: 15.04.22 - 12:35
#6
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Про газ - полный бред. Очередные пугалки. Весь смысл затеи с ОСИ - это избавить акиматы от затрат на капитальный ремонт и повесить на жителей. Как причина - люди жалуются, что ПКСК деньги воруют. А по факту, платили в ПКСК 40-50 тенге за кв.м.,а сейчас за эти же услуги плата увеличиться вдвое. Сделать кап.ремонт в доме 60-х годов постройки за счет жителей просто нереально. Для этого мы платим налоги в бюджет. Это одно. А самое главное - пора прекратить все эти абонентские платы каждый месяц непонятно за что, и переходить на оплату за конкретно выполненную работу. То есть, по договору только за каждый вызов сантехника, электрика и т.п. Для этого не нужны сервисные компании со своими бухгалтерами, юристами, управляющими и т.д.
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
49
Re: Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные...
Отправлено: 15.04.22 - 13:00
#7
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Как пример. Наш дом платит в ПКСК около 130 000 тенге в месяц . За эти деньги даже управляющий работать не будет. Какое ОСИ ?! Затраты просто несопоставимы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10857
Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
Отправлено: 15.04.22 - 13:03
#8
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Кому хорошо, так это наверно тем, у кого лифт есть и последним этажам сверху..
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arman_kst
* arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
796
Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
Отправлено: 15.04.22 - 13:06
#9
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alex_60, нанимать нельзя. Надо через управляющую/сервисную компанию

[Исправлено: arman_kst, 15.04.2022 - 13:08]
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