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Квитанции о плате за газ уменьшили из-за дефицита офисной бумаги в Костанае
Квитанции о плате за газ уменьшили из-за дефицита офисной бумаги в Костанае
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