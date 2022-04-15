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≡ Квитанции о плате за газ уменьшили из-за дефицита офисной бумаги в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44014
Квитанции о плате за газ уменьшили из-за дефицита офисной бумаги в Костанае
Отправлено: 15.04.22 - 11:09
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Потребители бытового газа в Костанайской области получили квитанции по плате за март, которые оказались меньше по размеру, чем обычно. Причем в них не указаны размер тарифа и количество потребленного газа, есть только итоговая сумма.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1224
Re: Квитанции о плате за газ уменьшили из-за дефицита офисной...
Отправлено: 15.04.22 - 11:09
#1
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Самая богатая организация сделала самые маленькие квитанции. Вообще могли бы сделать сайт, личные кабинеты и т.д. электронное. Но видимо экономят на it сфере.
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arman_kst
* arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
796
Re: Квитанции о плате за газ уменьшили из-за дефицита офисной...
Отправлено: 15.04.22 - 11:11
#2
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Бумага подорожала. Надо отказываться от нее.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
266
Re: Квитанции о плате за газ уменьшили из-за дефицита офисной...
Отправлено: 15.04.22 - 11:41
#3
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позорники :-x и этот жёванный корешок, не отображает норм информации для потребителя...хотя куча пустого места, и никому не нужные QR коды...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10857
Re: Квитанции о плате за газ уменьшили из-за дефицита офисной...
Отправлено: 15.04.22 - 13:04
#4
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В Каспии и так приходит, вообще зачем нужна бумажная версия?
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