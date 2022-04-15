Отправлено: - 09:45

То есть, с 68 ПКСК навести порядок не смогли,и проконтролировать их расходы, теперь мини-ПКСК, будет в количестве 1100, 1100 председателей которым надо платить зряплату, бухгалтерам тоже, плюс на разворовать, а делать всё будут теже ПКСК, только они станут ТООшками, в итоге жители получат, такую же подножку как с автобусами, ходили автобусы по 80 тенге, без проблем, создали оную и теперь проезд 150 тенге, где 70 тенге, с бюджета, с ОСИ добавится статья расходов на дополнительного председателя и бухгалтера, и тут уже будет зависеть, от количества квартир, если 247, то плюс 400 тенге, а если 16 то плюс 5500 тенге, ежемесячно.Акимат КОСТАНАЯ надо реформировать.