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Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
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