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≡ Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44012
Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные могут с 1 июля остаться без газа
Отправлено: 15.04.22 - 09:45
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Такие данные озвучил на брифинге в РСК заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Данияр САБИТОВ. Всего же до конца июня только в областном центре создать свои ОСИ должны чуть больше 700 домов.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
83
Re: Только 88 домов образовали ОСИ или ПТ в Костанае. Остальные...
Отправлено: 15.04.22 - 09:45
#1
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То есть, с 68 ПКСК навести порядок не смогли,и проконтролировать их расходы, теперь мини-ПКСК, будет в количестве 1100, 1100 председателей которым надо платить зряплату, бухгалтерам тоже, плюс на разворовать, а делать всё будут теже ПКСК, только они станут ТООшками, в итоге жители получат, такую же подножку как с автобусами, ходили автобусы по 80 тенге, без проблем, создали оную и теперь проезд 150 тенге, где 70 тенге, с бюджета, с ОСИ добавится статья расходов на дополнительного председателя и бухгалтера, и тут уже будет зависеть, от количества квартир, если 247, то плюс 400 тенге, а если 16 то плюс 5500 тенге, ежемесячно.

Акимат КОСТАНАЯ надо реформировать.
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