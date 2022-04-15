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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 826 из 826«1...824825826
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10850
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 00:29
#12376
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Посмотрел, 95 процентов адекватных казахстанцев против этой бойни украинских женщин, стариков, детей..
За бойню выступают только самые оголтелые, сидевшие преступники, маньяки и извращенцы..
Да уж..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 01:01
#12377
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Цитата:
111:
Посмотрел, 95 процентов адекватных

Ты где смотрел? Откуда выводы, про адекватность? :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15189
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 01:50
#12378
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Цитата:
elektron:
У вас там в Челябинске, ещё никакую улицу не переименовали, в честь В.В. Жириновского?

Тут, похоже, и не знают такого слова. Всё так же самая главная улица города - проспект Ленина, которую венчает Площадь Революции, есть улица Комсомольская и проспект Комсомольский, ул. Тухачевского и прочее. Новые микрорайоны появляются - их и называют - Архитектора Александрова, Героя России Родионова. Очень много нейтральных названий, не по фамилиям - Труда, Мира, Красивая, Цветочная, Арматурная, Машиностроителей, Танкистов, Салютная и так далее.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
921
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 05:52
#12379
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Цитата:
elektron:
Ты где смотрел? Откуда выводы

Со дна пивных бутылок)))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:13
#12380
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Цитата:
111:
За бойню выступают только самые оголтелые, сидевшие преступники, маньяки и извращенцы..

они же тут по большей части в списке "уважаемых" и "полноправных" пользователей. Сейчас начнут нести ахинею про то, как Украину от нацизма спасают.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:18
#12381
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Цитата:
юля елиссева:
Сейчас начнут нести ахинею про то, как Украину от нацизма спасают

Они просто не понимают как их развели.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:19
#12382
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Со дня на день объявление войны Украине. А там уже мобилизация....
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:27
#12383
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1 волна от 19 до 28. Если память не изменяет.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15189
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:37
#12384
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Цитата:
YESNO:
Со дня на день объявление войны Украине.

С чего ты взял?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:39
#12385
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Цитата:
Victor Yang:
С чего ты взял

Следим за развитием событий.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:45
#12386
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Цитата:
111:
Который раз слышу, уже и Варламов вроде доказал, что российская армия с Белоруссии отправляет технику на многие миллионы долларов по всей России

Нашёл кого слушать.
Цитата:
Когда я на почте служил ямщиком

Раскинь мозгами.
Это же все надо вывезти. А если например кто то захочет автомат разобранный отправить или что то поменьше. Не все так просто в театре боевых действий.

[Исправлено: YESNO, 15.04.2022 - 09:46]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15189
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:45
#12387
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Цитата:
YESNO:
Следим за развитием событий.

Сегодня ночью по Киеву ракеты прилетели, но официальной информации пока нет. Зачем людей посылать? И чем принципиально будет отличаться объявление войны от объявленной СВО?
Да и "следить" по-разному можно, тем более что есть Феномен Баадера — Майнхоф - когнитивное искажение, при котором недавно узнанная информация, появляющаяся вновь спустя непродолжительный период времени, воспринимается как необычайно часто повторяющаяся. На Украине тоже уверены что перемога скоро.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
436
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:49
#12388
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Цитата:
Victor Yang:
чем принципиально будет отличаться объявление войны от объявленной СВО?

Этим и отличается. Ещё пару атак со стороны ВСУ и все. И феномены всякие не причём.
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