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≡ Есть вода, но какой ценой? - Три улицы в Рудном утопают в грязи после прокладки водопровода
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44012
Есть вода, но какой ценой? - Три улицы в Рудном утопают в грязи после прокладки водопровода
Отправлено: 14.04.22 - 02:48
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Приход весны очень остро почувствовали жители частного сектора в Рудном на улицах Алтынсарина и Орджоникидзе, а также в переулке Солнечный. Эти дороги перерыли в 2020 году, с тех пор весна и осень здесь - экстремальное время года.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5201
Re: Есть вода, но какой ценой? - Три улицы в Рудном утопают в...
Отправлено: 14.04.22 - 02:48
#1
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В Рудном много подобных улиц. Пушкина, промышленная, Фролова,кирпичная, не видела ни щебня, ни асфальта никогда. К тому же разрушаются горняков после ямочного ремонта прошлого года, Топоркова ежегодно латают кусочками.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1211
Re: Есть вода, но какой ценой? - Три улицы в Рудном утопают в...
Отправлено: 15.04.22 - 09:34
#2
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Пресс-служба акима Рудного предоставила комментарий:
"По информации ТОО «Рудненский водоканал» (далее – водоканал) в 2020 году по улицам Алтынсарина и Орджоникидзе, а также переулку Солнечному проводились ремонтно-восстановительные работы на водопроводных сетях водоканала. По завершению ремонтных работ нарушенное благоустройство вышеназванных улиц было приведено в соответствии с требованиями пункта 4, ст. 151 Земельного Кодекса Республики Казахстан, то есть: по завершении всех земляных работ земельный участок, на котором проводились работы с нарушением почвенно-плодородного слоя, приведен в первоначальное их состояние. Также сообщаю, что улицы Алтынсарина и Орджоникидзе, а также переулок Солнечный не имели асфальтового покрытия дорожного полотна с периода основания и застройки 4 микрорайона. Дороги по данным улицам и переулку являются грунтовыми. В свою очередь в текущем году после высыхания грунта водоканалом запланировано проведение мероприятий по планировке вышеуказанных улиц и переулка".
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