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elektron:

У вас там в Челябинске, ещё никакую улицу не переименовали, в честь В.В. Жириновского?

Цитата:Тут, похоже, и не знают такого слова. Всё так же самая главная улица города - проспект Ленина, которую венчает Площадь Революции, есть улица Комсомольская и проспект Комсомольский, ул. Тухачевского и прочее. Новые микрорайоны появляются - их и называют - Архитектора Александрова, Героя России Родионова. Очень много нейтральных названий, не по фамилиям - Труда, Мира, Красивая, Цветочная, Арматурная, Машиностроителей, Танкистов, Салютная и так далее.