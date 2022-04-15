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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 10850
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 00:29
Посмотрел, 95 процентов адекватных казахстанцев против этой бойни украинских женщин, стариков, детей..
За бойню выступают только самые оголтелые, сидевшие преступники, маньяки и извращенцы..
Да уж..
За бойню выступают только самые оголтелые, сидевшие преступники, маньяки и извращенцы..
Да уж..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9178
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 01:01
Цитата:
Ты где смотрел? Откуда выводы, про адекватность?
111:
Посмотрел, 95 процентов адекватных
Посмотрел, 95 процентов адекватных
Ты где смотрел? Откуда выводы, про адекватность?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 01:50
Цитата:
Тут, похоже, и не знают такого слова. Всё так же самая главная улица города - проспект Ленина, которую венчает Площадь Революции, есть улица Комсомольская и проспект Комсомольский, ул. Тухачевского и прочее. Новые микрорайоны появляются - их и называют - Архитектора Александрова, Героя России Родионова. Очень много нейтральных названий, не по фамилиям - Труда, Мира, Красивая, Цветочная, Арматурная, Машиностроителей, Танкистов, Салютная и так далее.
elektron:
У вас там в Челябинске, ещё никакую улицу не переименовали, в честь В.В. Жириновского?
У вас там в Челябинске, ещё никакую улицу не переименовали, в честь В.В. Жириновского?
Тут, похоже, и не знают такого слова. Всё так же самая главная улица города - проспект Ленина, которую венчает Площадь Революции, есть улица Комсомольская и проспект Комсомольский, ул. Тухачевского и прочее. Новые микрорайоны появляются - их и называют - Архитектора Александрова, Героя России Родионова. Очень много нейтральных названий, не по фамилиям - Труда, Мира, Красивая, Цветочная, Арматурная, Машиностроителей, Танкистов, Салютная и так далее.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 921
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 05:52
Цитата:
Со дна пивных бутылок)))
elektron:
Ты где смотрел? Откуда выводы
Ты где смотрел? Откуда выводы
Со дна пивных бутылок)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:13
Цитата:
они же тут по большей части в списке "уважаемых" и "полноправных" пользователей. Сейчас начнут нести ахинею про то, как Украину от нацизма спасают.
111:
За бойню выступают только самые оголтелые, сидевшие преступники, маньяки и извращенцы..
За бойню выступают только самые оголтелые, сидевшие преступники, маньяки и извращенцы..
они же тут по большей части в списке "уважаемых" и "полноправных" пользователей. Сейчас начнут нести ахинею про то, как Украину от нацизма спасают.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:18
Цитата:
Они просто не понимают как их развели.
юля елиссева:
Сейчас начнут нести ахинею про то, как Украину от нацизма спасают
Сейчас начнут нести ахинею про то, как Украину от нацизма спасают
Они просто не понимают как их развели.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:19
Со дня на день объявление войны Украине. А там уже мобилизация....
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:27
1 волна от 19 до 28. Если память не изменяет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:37
Цитата:
С чего ты взял?
YESNO:
Со дня на день объявление войны Украине.
Со дня на день объявление войны Украине.
С чего ты взял?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:39
Цитата:
Следим за развитием событий.
Victor Yang:
С чего ты взял
С чего ты взял
Следим за развитием событий.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:45
Цитата:
Нашёл кого слушать.
Цитата:
Раскинь мозгами.
Это же все надо вывезти. А если например кто то захочет автомат разобранный отправить или что то поменьше. Не все так просто в театре боевых действий.
[Исправлено: YESNO, 15.04.2022 - 09:46]
111:
Который раз слышу, уже и Варламов вроде доказал, что российская армия с Белоруссии отправляет технику на многие миллионы долларов по всей России
Который раз слышу, уже и Варламов вроде доказал, что российская армия с Белоруссии отправляет технику на многие миллионы долларов по всей России
Нашёл кого слушать.
Цитата:
Когда я на почте служил ямщиком
Раскинь мозгами.
Это же все надо вывезти. А если например кто то захочет автомат разобранный отправить или что то поменьше. Не все так просто в театре боевых действий.
[Исправлено: YESNO, 15.04.2022 - 09:46]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:45
Цитата:
Сегодня ночью по Киеву ракеты прилетели, но официальной информации пока нет. Зачем людей посылать? И чем принципиально будет отличаться объявление войны от объявленной СВО?
Да и "следить" по-разному можно, тем более что есть Феномен Баадера — Майнхоф - когнитивное искажение, при котором недавно узнанная информация, появляющаяся вновь спустя непродолжительный период времени, воспринимается как необычайно часто повторяющаяся. На Украине тоже уверены что перемога скоро.
YESNO:
Следим за развитием событий.
Следим за развитием событий.
Сегодня ночью по Киеву ракеты прилетели, но официальной информации пока нет. Зачем людей посылать? И чем принципиально будет отличаться объявление войны от объявленной СВО?
Да и "следить" по-разному можно, тем более что есть Феномен Баадера — Майнхоф - когнитивное искажение, при котором недавно узнанная информация, появляющаяся вновь спустя непродолжительный период времени, воспринимается как необычайно часто повторяющаяся. На Украине тоже уверены что перемога скоро.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.04.22 - 09:49
Цитата:
Этим и отличается. Ещё пару атак со стороны ВСУ и все. И феномены всякие не причём.
Victor Yang:
чем принципиально будет отличаться объявление войны от объявленной СВО?
чем принципиально будет отличаться объявление войны от объявленной СВО?
Этим и отличается. Ещё пару атак со стороны ВСУ и все. И феномены всякие не причём.
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